Į pagalbą vežėjams skuba „Trelo“: atidaro naująjį vilkikų remonto centrą Prancūzijoje

Iki šiol UAB „Trelo“ valdė tris sunkvežimių ir priekabų remonto centrus Vakarų Europoje: Genke ir Antverpene, Belgijoje ir Lahro mieste Vokietijoje, o nuo 2019 m. gruodžio 9 dienos duris atveria ketvirtasis sunkvežimių remonto paslaugų centras Lione, Prancūzijoje.

UAB „Trelo“ direktorius D. Mockus sako: „Lietuvos vežėjus šiandien galėčiau apibūdinti skambia fraze: „Lietuvos verslo tarakonai“. Ši frazė atspindi Lietuvos vežėjų „nemirtingumą“, stiprybę, profesionalumą, ryžtą bei verslumą bet kokiomis sąlygomis. Jiems nuo pat nepriklausomybės atkūrimo bando pakenkti visi, kurie vienu ar kitu būdu susiję su šiuo sektoriumi: pradžioje buvo 90-ųjų mafija, vėliau įvairiausios valstybinės priežiūros ir kontrolės institucijos tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse, dabar – Seimas ir, galiausiai, Europos Sąjunga siekianti įtvirtinti Lietuvos vežėjams ypač nepalankų „Mobilumo paketą“. Per visą šį laikotarpį, turbūt, nebuvo priimta nei vieno įstatymo, kuris palengvintų Lietuvos vežėjų verslą. Todėl šioje sudėtingoje išgyvenimo kovoje, mes, UAB „Trelo“, bandome būti tais, kurie gali palengvinti vežėjų darbą. Kuriame paslaugą, kuri suteiktų galimybę mūsų klientams pasijausti saugesniems, leistų pasitikėti UAB „Trelo“ kaip partneriu, visada ieškančiu geriausio įmanomo sprendimo mūsų veiklos srityje – transporto priemonių techninėje priežiūroje ir remonte.“

Būti ten, kur patogu klientams

UAB „Trelo“ veiklą pradėjo dar 2010 m., kaip transporto įmonės padalinys. Pagrindinė padalinio užduotis buvo suteikti sunkvežimių ir priekabų remonto paslaugą Vakarų Europoje, kurios kainos ir kokybės santykis būtų priimtinas transporto įmonei. Pastebėjus, kad ši veiklos sritis yra reikalinga rinkai ir gali generuoti pelną, padalinys tapo atskira įmone. Taip ilgainiui atsirado visi trys servisai. Verslo modelis, paremtas remonto centrų valdymu iš Lietuvos, kurioje dirba administracijos darbuotojai, o remonto centruose dirba tautiečiai lietuviai, tapo ypač paklausus prasidėjus Lietuvos vežėjų plėtrai, kai šie po 2009 m. krizės ir abipusių sankcijų tarp Europos Sąjungos ir Rusijos galutinai perkėlė savo veiklą į Vakarų Europą.

nuotrauka::1 left

Donatas Mockus, UAB „Trelo“ vadovaujantis jau ketverius metus, aiškiai apibrėžia pagrindines sunkvežimių ir priekabų remonto paslaugų verslo sudedamąsias dalis: paslaugų centrų lokacijos, darbuotojų kompetencijos, detalių tiekimo grandinės valdymas bei techninė įranga. Atradus, kaip užtikrinti kiekvienos sudedamosios dalies veiksnumą ir sąryšį su kitomis, šis verslas tampa pelningas ir labai perspektyvus.

Kadangi dalis vilkikų į remonto vietą patys atvykti negali ir UAB „Trelo“ darbuotojams dažnai tenka vykti šalinti gedimų į Pietų Prancūziją ar net Italiją, 2019 m. pradžioje buvo priimtas strateginis sprendimas atidaryti papildomą padalinį Lione. Naujojo remonto centro atidarymo procesas užtruko beveik 10 mėnesių. Liono miesto regionas yra antras pagal dydį Prancūzijoje ir vienas iš ekonomiškai stipriausių miestų visoje šalyje. Lionas yra vienas iš pagrindinių maršruto taškų pakeliui į Marselio uostą bei kitas krovinių gabenimui svarbias lokacijas. Pro jį kiekvieną dieną pravažiuoja didelis skaičius tiek Lietuvos, tiek užsienio vežėjų. Todėl naujajam UAB „Trelo“ vilkikų ir priekabų remonto centrui buvo svarbu įsikurti vežėjams patogioje lokacijoje. Šalia A7 greitkelio, Lione esančiame servise yra įkurtos vietos net 7 sąstatų remontams vienu metu – tai didžiausias UAB „Trelo“ priklausantis sunkvežimių ir priekabų remonto centras. Naujasis servisas leis UAB „Trelo“ būti arčiau klientams patogių lokacijų ir aptarnauti visus klientus, kuriems yra reikalingos techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

Kiekviena paslauga – už geriausią įmanomą kainą

Inovacijos dar ilgai nepakeis darbuotojų technikų kompetencijų, todėl suburti profesionalią darbuotojų komandą remonto centruose – ypač svarbu. Žinodama, kaip šiuo metu sunku rasti patyrusių specialistų, įmonė privalo pasiūlyti pačias geriausias sąlygas savo darbuotojams, aukštas kompetencijas atitinkančius atlyginimus, patogų ir lankstų darbo grafiką, leisti darbuotojams dalyvauti priimant sprendimus, jaustis esant svarbia verslo sėkmės dalimi. Servisų darbuotojai turi visas galimybes naudotis įmonės transportu, jei nori keliauti laisvadienių metu, jų apgyvendinimo, kelionių išlaidos yra taip pat padengiamos. Rūpinamasi irų kitais jų kasdieniais poreikiais – tai papildomos pridėtinės naudos UAB „Trelo“ darbuotojams, kurios padeda užtikrinti geriausių savo srities specialistų pritraukimą. Šiuo metu įmonėje dirba 87 darbuotojai, o naujajame remonto centre darbus pradeda nauja 15 darbuotojų komanda.

2015 m. įmonės apyvarta siekė 2,79 mln. Eur, 2017 m. pardavimo pajamos buvo padvigubintos ir siekė 5,48 mln. Eur, 2018 m. — 7,12 mln. Eur, o 2019 m. planuojama rekordinė – net 9,2 mln. Eur apyvarta. Rekordiniams apyvartos skaičiams pasiekti reikėjo ne tik padidinti remonto darbų mastą – jų per metus buvo atlikta daugiau nei 20 000 – bet ir pakeisti per 200 000 detalių: nuo poveržlių iki kitų sudėtingų agregatų, sunaudoti 80 000 litrų alyvos ir kitų eksploatacinių skysčių, pakeisti per 7 500 padangų. Atliekant remonto darbus klientų sunkvežimiams yra keičiamos detalės, kurių kaina daro įtaką vežėjams renkantis servisą. UAB „Trelo“ užmezgusi ilgalaikes partnerystes su detalių tiekėjais iš įvairių regionų: Lietuvos, Italijos, Turkijos, Prancūzijos, Olandijos, Lenkijos bei kitų šalių. Pagrindinis detalių pirkimo ir sandėlių formavimo principas – kiekviena detalė už įmanomai gerą kainą. Visuose UAB „Trelo“ serviso paslaugų centruose yra sandėliai, kuriuose detalių atsargų suma siekia daugiau nei 1 mln. Eur, o visą sudėtingą tiekimo grandinės procesą padeda suvaldyti moderni dirbtinio intelekto atsargų valdymo sistema.

Apie plėtojamą UAB „Trelo“ verslo modelį bei Lietuvos vežėjams suteikiamas naudas Donatas Mockus sako: „Kiekvienas vežėjas turi įvairių patirčių remontuojant savo techniką Vakarų Europos servisuose, kur jis, kaip klientas, dažniausiai atsiduria aukos vaidmenyje. Žvelgiant bendrai, Vakarų Europoje veikiančių servisų tikslas yra suteikti kuo brangesnę paslaugą: pavyzdžiui, be kliento pritarimo pakeičiant daugybę detalių, kurių keisti visai nėra būtina, atlikti arba tariamai atlikti įvairiausius remonto darbus už didžiausią įmanomą kainą. Mūsų veiklos principai yra kitokie. UAB „Trelo“ kaskart stengiasi rasti optimalų būdą, kaip pašalinti gedimą, siūlome klientams kelių kokybės lygių detales už įmanomai gerą kainą. Svarbiausias mūsų veiklos principas – remontas iš pirmo karto, kuris atliekamas per su klientu sutartą laiką ir už teisingą kainą. Toks verslo modelis UAB „Trelo” leidžia išlaikyti ilgalaikius santykius su klientais ir laukti jų sugrįžtant“.

Sekite pirmuosius automobilių testavimo įspūdžius, naujienas, dalinkitės savo nuomone ir patirtimi „Facebook“ puslapyje „VŽ Transportas“