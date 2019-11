Iššūkiai užgrūdina ir mobilizuoja

Šalies logistikos ir transporto sektorius, nepaisydamas lėtėjančios ekonomikos Europoje bei neapibrėžtos teisinės aplinkos, šiemet pasiekė gerų rezultatų. Ir nors kitąmet prognozuojamas lėtesnis sektoriaus įmonių pajamų augimas, ekspertai į 2020-uosius žvelgia gana optimistiškai.

Po rekordinių 2018-ųjų metų Lietuvos logistikos ir transporto sektorius auga ir šiemet. Ypač gerus metus skaičiuoja šalies transportininkai – jie ne tik pasiekė puikių rezultatų, bet ir toliau didino užimamą rinkos dalį Vakarų bei Šiaurės Europos šalyse. Krovinius keliais gabenančios įmonės 2019 m. išlaikė dviženklį pajamų augimą. Pasak Viliaus Juzikio, SEB banko valdybos nario, ir toliau sparčiausiai augo stambūs Lietuvos vežėjai, gebantys efektyviai valdyti transporto priemonių parkus, naudotis naujausiais technologiniais sprendimais, pritraukti darbuotojų iš trečiųjų šalių. Tai bendrovėms padėjo atsiriekti vis didesnę tarptautinių vežimo paslaugų dalį.

“Tačiau šie pokyčiai neliko nepastebėti rinkos senbuvių Vakarų Europoje. Bendrijos Mobilumo pakete atsirado nemažai reikalavimų, kuriais siekiama veikiau ne gerinti vilkikų darbuotojų darbo salygas, o apriboti Vidurio ir Rytų Europos vežėjų plėtrą”, - aiškina V. Juzikis. Svarstymai dėl minėto teisės akto tebevyksta, bet jei jis bus priimtas, tai kažkiek pristabdys sektoriaus veiklą. Lietuvos vežėjai ir su šiuo verslu susijusios įmonės, tikėdamosis blogiausio scenarijaus, tam ruošiasi – tikėtina, kad įmonės bus steigiamos kitose valstybėse perkeliant ten ir veiklą. Be to, dar neišsisklaido nežinia dėl “Brexit”: bent jau kol kas pavyko išvengti kietojo Jungtinės Karalystės išėjimo iš ES – tai būtų kažkuriam laikui komplikavę viso transporto sektoriaus veiklą.

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste (KVJU) šiemet perkrauta panašiai krovinių kaip ir pernai – kaip rašoma VŽ metinėje logistikos ir transporto sektoriaus apžvalgoje, didžiausia krovos žvaigžde jūrų uoste šiemet tapo suskystintos gamtinės dujos. Joms smarkiai atpigus, “Independence” terminale šių dujų perkrauta 81% daugiau negu prieš metus. Palankesni šie metai buvo ir uosto bendrovėms, kraunančioms grūdines kultūras. Ekspertai teigiamai vertina įsibėgėjusias investicijas uoste, padidinsiančias uosto bendrovių regioninį konkurencingumą. Tikimasi, kad 2020 m. krova augs, bet tam didelę įtaką, kaip įprasta, darys didžiausios uosto klientės „Belaruskalij“ eksporto planai. Tačiau nerimą kelia tai, kad šalies jūrų uostas nuo kovo mėnesio neturi vadovo – susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius neskuba, tikindamas, kad jo bus ieškoma tik po to, kai KVJU taps akcine bendrove. Uoste dirbantys verslininkai teigia, kad tai jau atsiliepia ir dar atsilieps ilgalaikei uosto perspektyvai: laukia uosto gilinimo, uosto vartų platinimo ir dar daug kitų darbų.

SEB grupės ekonomistai prognozuoja, kad 2020 m. ES ekonomika augs panašiu tempu kaip ir šiemet. Pasaulinę prekybos temperatūrą lems JAV veiksmai šiame fronte. Lietuvos ekonomikos augimas sulėtės – labiausiai dėl lėtesnio eksporto augimo, tačiau transporto sektoriui turėtų būti sudarytos prielaidos nors ir lėčiau, nei šiemet, bet vis dėlto augti. Iššūkiai transporto įmonėms kitąmet liks panašūs: pirmiausia, darbuotojų trūkumas. Darbo jėgos sąnaudos taip pat augs, griežtės teisinė ir mokesčių aplinka. Be to, planuojamas degalų brangimas – prie to prisideda ir Finansų ministerija, pasiūliusi 2020 m. padidinti akcizą dyzelinui.

VŽ mano, kad nepaisant geopolitinių veiksnių, ko gero, praktiškai nebeišvengiamo Mobilumo paketo ar lėtėjančio ekonomikos augimo, Lietuvos transporto sektorius, turintis gerą įdirbį ir sugebėjimą prisitaikyti prie rinkos pokyčių, turi visas galimybes išlikti konkurencingas ir toliau skaičiuoti augančias pajamas.

