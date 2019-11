Tapome MRO lyderiais regione: kas toliau?

Visame pasaulyje daugėja keliaujančių oro transportu, dėl to sparčiai vystosi ir palaikančiosios aviacijos pramonės šakos. Ypač auga ir ateityje augs MRO (angl. maintenance, repair and overhaul) arba orlaivių priežiūros, remonto ir nuodugnios patikros poreikis bei reikšmė rinkoje.

Paskutiniais Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) duomenimis, pasaulinės MRO paslaugoms skirtos išlaidos, per artimiausią dešimtmetį augs daugiau nei 4% kasmet ir, jei 2019 m. tam bus išleista apie 82 trilijonų JAV dolerių, tai 2029 m. MRO bus skiriama jau apie 116 trilijonų JAV dolerių.

Šiuo metu Vilniaus ir Kauno oro uostuose jau veikia MRO paslaugas teikiančios tarptautinės įmonės, nuo 2012 m. čia buvo įgyvendinti 3 nauji projektai, pritraukta apie 20 mln. eurų investicijų, sukurta daugiau nei 500 naujų darbo vietų, lygiagrečiai išaugo ir aviacijos inžinerijos specialybių paklausa aukštosiose mokyklose.

Mes – regiono lyderiai

Šiuo metu 80% MRO paslaugų Baltijos šalyse teikia Lietuvoje veikiančios kompanijos. Vadinasi, sugebėjome sukurti itin patrauklią infrastruktūrą ir beveik unikalias sąlygas steigtis tarptautiniams MRO verslams. Po visą pasaulį skraidančius orlaivius prižiūrinčios kompanijos Lietuvą renkasi dėl aukštos kvalifikacijos aviacijos specialistų, bendradarbiauti pasirengusių institucijų, Kaune – ir dėl laisvosios ekonominės zonos privalumų. Svarbu ir kitas kriterijus – mes turime visiškai paruoštą infrastruktūrą ir jau išskirtus plotus, kuriuose angarų statybos darbus galima pradėti praktiškai iškart po sandorio, o pirmą orlaivį MRO apžiūrai ir remontui priimti po metų.

Vienas paskutinių efektyvaus darbo ir planavimo pavyzdžių – Kauno oro uoste kitais metais darbą pradėsianti „MAAS Aviation“. Tai viena iš 3 didžiausių orlaivių dažymo paslaugas teikiančių kompanijų visame pasaulyje.

MRO poreikis ir toliau augs

Ne kartą esame minėję, kad IATA prognozuoja dvigubą keleivių ir skrydžių srautą per ateinančius kelis dešimtmečius. O tai reiškia, kad daugėja skrydžių ir orlaivių, kuriuos reikia prižiūrėti. Be to, dėl dažnesnio naudojimo vis sparčiau dėvisi ir vis labiau prireikia paslaugų, kurios atnaujintų esamą orlaivių parką pagal sparčiai kintančios rinkos poreikius. Be to, dėl lėktuvų jau varžosi oro bendrovės ir ši įtampa rinkoje didėja. O naujų orlaivių gamyba užtrunka ir neatliepia esamo bei būsimo poreikio – prognozuojama, kad orlaivių užsakymai iki 2036 m. bus išpildyti vos 57%. Tai reiškia, kad orlaiviams aptarnauti reikės dar daugiau įrankių ir darbuotojų, taigi MRO sritis ir jos plėtra artimiausiu metu bus kaip niekad aktuali.

Jei jau esame tikri, kad MRO paslaugų paklausa – garantuota, galime mąstyti kaip visas naudas skaičiuojantis verslas: paklausa aiški, todėl metas kurti pasiūlą. Ir, nors jau turime realių įdirbio rezultatų, esame pasiruošę tolimesnei plėtrai. Nėra ko laukti – Lietuva gali tapti šalimi tarpininke, subursiančia geriausių MRO paslaugų teikėjų klasterį.

Solidus aviacijos talentų bankas

Išlaikyti ir stiprinti regiono MRO paslaugas sutelkiančios lyderės poziciją Lietuvai kaip niekad naudinga: šioje srityje galime išnaudoti savo šalies potencialą ir paspartinti ekonomiką. Lietuvoje, skirtingai nei daugelyje pasaulio šalių, vis dar yra sąlyginai populiarios inžinerinės specialybės. Daugelyje Europos Sąjungos valstybių stojančiųjų į tokius mokslus – itin mažai. O Lietuvoje su aviacija susijusias inžinerines specialybes kasmet renkasi bent 300 studentų.

Šiuo metu jau dirbančių aviacijos inžinierių ir MRO profesionalų vidurkis šalyje yra kur kas didesnis nei bendras Europos Sąjungoje. Taigi ,jau dabar turime ir ateityje gebėsime išplėsti talentų banką, kurio prireiktų, įvykus MRO įmonių klasterizacijai šalyje.

MRO paslaugų centras – Kaune

Šiuo metu daugiausiai MRO paslaugų yra sutelkta Kaune. Kodėl Kaunas? Nes šis miestas – logistikos centras, kuriame gausu inžinerijos, gamybos, mechanikos specialistų, jau turinčių patirties aviacijos ir aptarnaujančiose transporto industrijose, kalbančių keliomis užsienio kalbomis, galinčių dirbti tarptautinėse kompanijose.

Būtent Kauno oro uoste įrengtas ir vienas ilgiausių Lietuvoje pakilimo ir leidimosi takas, tiesiamas naujas „Rail Baltica“ geležinkelio kelias, susikirs rusiškoji ir europietiškoji geležinkelio vėžės, veikia intermodalinis terminalas. Be to, veikia ir galimi potencialūs partneriai: „FL Technics“, KAMS, o kolegų Kaune kompetencijos leidžia rasti sprendimus verslo plėtrai ir vystymui.

Dar vienas privalumas - ir jau minėtoji Kauno LEZ, kurioje jau dabar kuriasi Vakarų pramonės milžinės, galinčios prisidėti prie MRO ekosistemos Lietuvoje kūrimo ir stiprinimo.

Pagaliau turime išnaudoti šalies ir savo oro uostų unikalumus: tiek Lietuvos, tiek Kauno geografinė padėtis ypatingai palanki. Būtent mūsų oro erdvėje prasilenkia tūkstančiai įvairios reikšmės ir krypčių orlaivių, kuriems čia nutūpti priežiūrai ar remontui – ypač palanku. Be to, turime ir tai, ko visoje pasaulinėje aviacijos rinkoje labai trūksta – jau spėjusius patirtį sukaupti profesionalus, dirbančius MRO srityje ir valstybinių įstaigų įsitraukimą, kuris palengvina tarptautinių verslų kelią į Lietuvą.

Jei anksčiau kalbėjome apie Lietuvą kaip „fintech“, „blokchain“ ar „startup“ ekosistemos kūrėją, dabar pagrįstai galime būti vadinami ir bundančiu MRO paslaugų centru, kuris išaugins visai šaliai svarbią Lietuvos oro uostų lyderystę pasaulinės aviacijos kontekste.

Komentaro autorius - Marius Gelžinis, Lietuvos oro uostų vadovas

