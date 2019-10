Kelyje Vilnius-Utena netrukus bus leidžiamas eismas naujai rekonstruotu ruožu

Kelyje A14 Vilnius-Utena baigtas naujas rekonstrukcijos etapas – 4 km ilgio ruože (nuo 16-to km) magistralė išplatinta nuo 2 iki 4 eismo juostų, įrengtos inžinerinės eismo saugos priemonės.

Rekonstrukcijos darbai pratęsė jau anksčiau šioje magistralėje vykusius kelio platinimo darbus. Naujas išplatintas kelio ruožas yra nuo sankryžos su keliu Nr. 172 Raudondvaris–Giedraičiai–Molėtai iki sankryžos su keliu Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė (nuo 16,00 km iki 16,80 km ir nuo 17,64 km iki 20,90 km).

Rekonstruojant šį ruožą, kelias sustiprintas ir praplatintas nuo 2 iki 4 eismo juostų, buvusią nekokybišką cementbetonio dangą pakeitė asfaltuota kelio danga. Eismo saugai gerinti kelyje panaikinti kairiniai posūkiai ir apsisukimai per skiriamąją juostą, nutiesti jungiamieji keliai. Pėsčiųjų ir dviratininkų saugumui pastatytas pėsčiųjų viadukas, įrengta požeminė pėsčiųjų perėja, šalia kelio nutiestas 4,4 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas. Be to, atnaujintame ruože įrengtas kelio apšvietimas, apsauginiai atitvarai, triukšmą slopinanti sienutė, tinklo tvoros nuo laukinių žvėrių.

Pėsčiųjų viadukas pastatytas ties keliu į Raudondvarį, prie nuovažos į šalia esančias kavines (16,49 km), ties juo abejose kelio pusėse numatoma įrengti autobusų sustojimo aikšteles. Požeminė pėsčiųjų perėja įrengta magistralės 18,56 km, kur ties keliais į Gegliškių ir Pašilių kaimus yra autobusų stotelės.

Šių metų rugsėjo mėn. pradėtas kitas kelio A14 Vilnius–Utena rekonstrukcijos etapas, kuris vyks ruožuose nuo 16,80 km iki 17,64 km ir nuo 20,84 km iki 21,50 km. Šiame etape ties keliais Nr. 172 Raudondvaris–Giedraičiai–Molėtai ir Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė bus įrengtos žiedinės sankryžos, į jas įsijungs jungiamieji keliai bei greitėjimo ir lėtėjimo juostos iš kelio A14.

Tolimesni darbai šiame kelyje taip pat vyks etapais. Atsižvelgiant į esamą finansavimą, viso kelio rekonstrukcija galėtų būti baigta iki 2030 m. Darbai finansuojami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

