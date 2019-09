Vilniuje ir Kaune – nemokamas viešasis transportas

Sekmadienį Vilniuje ir Kaune galima nemokamai keliauti viešuoju transportu.

Sostinėje norint naudotis viešuoju transportu nemokamai reikės pateikti galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

Nemokamas viešasis transportas skirtas paminėti Dieną be automobilio, taip skatinant mažinti transporto daromą taršą.

Dalis šalies savivaldybių tokią galimybę gyventojams suteikė anksčiau šią savaitę.

Penktadienį nemokamai viešuoju transportu galėjo naudotis Klaipėdos, Utenos, Marijampolės, Trakų, Biržų, Tauragės, Birštono, Kaišiadorių, Mažeikių, Radviliškio ir Jurbarko gyventojai.

Sumanymas kartą per metus skelbti Dieną be automobilio kilo 1998 m. Prancūzijoje. Jį greitai perėmė ir kitos šalys. Šią miestų organizuojamą vienos dienos akciją 2000 metais parėmė Europos Komisija. Dienos be automobilio sėkmė paskatino akciją išplėtoti ir ją rengti visą savaitę.

