„Financial Times“: „Girteka Logistics“ galvoja apie plėtrą Jungtinėje Karalystėje 

Didžiausia Lietuvoje ir viena didžiausių Europoje transporto bendrovių tvirtina Jungtinės Karalystės (JK) pasitraukimą iš Europos Sąjungos (ES) išnaudosianti kaip „milžinišką galimybę“.

Apie tai „Financial Times“ (FT) pasakojo Kristianas Kaasas Mortensenas, „Girteka Logistics“ strateginės partnerystės vadovas.

„Esame labai ištroškę įžengti į Jungtinės Karalystės rinką. Mūsų investicijas riboja tik nežinomybė. Mums nerūpi rezultatas, JK vis tiek bus labai patraukli rinka“, – FT cituoja K. K. Mortenseną. Jis tvirtina, kad geopolitiniai pokyčiai taps dideliu iššūkiu seniesiems Europos vežėjams, o „Girteka Logistics“ turi praktikos veždama krovinius tarp ES, Norvegijos, Šveicarijos, Rusijos ir Ukrainos.

Pasak „Girteka Logistics“ atstovo, galimas „Brexit“ poveikis krovinių judėjimui į JK „gali būti tik trumpalaikis“.

„Kai žmonės išalks, atsiras nauji sprendimai. Kai bus aiškumas, mes investuosime į papildomus pajėgumus, kurie bus skirti tiek krovinių vežimui į JK, tiek krovinių gabenimui JK teritorijoje“, – FT tvirtino K. K. Mortensenas.

VŽ paprašius detalizuoti planus JK, vežėjas apsiribojo aptakiais Edvardo Liachovičiaus, UAB „Girteka Logistics“ vadovo, komentarais.

„Girteka Logistics“ planuoja tolimesnį augimą Europos rinkoje, didinant tiek pilnų krovinių pervežimo paslaugas tarp Europos ir Didžiosios Britanijos, tiek integruojant vidinius pervežimus Jungtinėje Karalystėje, – bendrovės pranešime cituojamas E. Liachovičius. – Europa yra mūsų pagrindinė rinka ir jos reikšmė tik didės. Be tarptautinių pilnų kovinių pervežimų Europoje, mes taip pat matome didelę galimybę dirbti didžiausių ekonomikų vidinėse rinkose.“

Kompanijos vadovas primena, kad „Girteka Logistics“ jau kelis metus atlieka pervežimus Norvegijos, Vokietijos ir Rusijos vidinėse rinkose, o tarptautiniai pervežimai Anglijoje yra „svarbi mūsų rinkos dalis“, kurioje planuojama augti, didinant vidinius pilnų krovinių pervežimus. Tačiau abiejų vežėjo atstovų užuominos leidžia suprasti, kad artimiausiu metu JK gali tapti šalimi, į kurią bus nukreiptos naujos lietuviško kapitalo investicijos.

„Girteka Logistics“ yra viena iš didžiausių transporto įmonių Europoje, kurioje dirba per 15.500 darbuotojų, o parke yra per 6.700 nuosavų vilkikų ir 7.000 puspriekabių. Per metus kompanija perveža apie 460.000 pilnų krovinių.

Konkurentų veiksmai

Dar praėjusiais metais įmonę Jungtinėje Karalystėje įsteigė ir transporto bei logistikos įmonių grupė „Hoptrans holding“.

Vytas Volkevičius, „Hoptrans holding“ vadovas ir pagrindinis akcininkas, VŽ tuomet pasakojo, kad, tebesitęsiant neapibrėžtumui dėl „Brexit“, Jungtinėje Karalystėje įsteigta bendrovė konkuruos dėl pozicijų vidinėje rinkoje ir vilkikų į žemyninę Europą nesiųs.

„JK rinka vis tiek yra gana didelė, joje šiandien esame aktyvūs. Jei Didžioji Britanija taps trečiąja šalimi ir atsiras visos su tuo susijusios problemos, mūsų strategija bus dirbti lokalioje rinkoje, taip pat teikti multimodalinio pervežimo paskutinės dalies paslaugas“, – teigė V. Volkevičius.

Tuo metu Donatas Butinavičius, vežėjų bendroves Vakarų Europoje valdančios bedrovės „Go valda“ akcininkas, VŽ šių metų pavasarį pasakojo, kad planuoja apskritai palaipsniui traukti iš Didžiosios Britanijos rinkos.

„Turime tikslą gražiai iš ten išeiti arba dirbti, jei už tai moka gerus pinigus. Prastovos Kalė uoste jau dabar išaugusios, eilės, į priekabas lipantys nelegalai – daug ten visokių problemų“, – sako D. Butinavičius.

