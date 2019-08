Didžiausias Vengrijos vežėjas neišsikapsto iš nuostolių

Bendrovė „Waberer‘s“, didžiausias Vengrijos vežėjas, vis giliau klimpsta į nuostolius, be to, mažina tiek transporto parką, tiek darbuotojų skaičių.

„Waberer‘s“ paskelbė, kad per antrąjį metų ketvirtį patyrė 9,1 mln. Eur nuostolių, o apyvarta, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 8,4%.

Iš viso per pirmuosius šešis šių metų mėnesius „Waberer‘s“ patyrė 13,6 mln. Eur nuostolių. Per visus praėjusius metus bendrovės nuostoliai sudarė 20,9 mln. Eur.

Praėjusiais metais „Waberer‘s“ gavo 550 mln. Eur pajamų.

Viena pagrindinių „Waberer‘s“ konkurenčių – lietuvių „Girteka“ – pernai gavo 764 mln. Eur pajamų ir uždirbo 19 mln. Eur grynojo pelno.

Didžiausio Vengrijos vežėjo automobilių parkas sumažėjo nuo 4.485 metų pradžioje iki 4.229 rugpjūtį. Darbuotojų skaičius per tą patį laikotarpį sumažėjo nuo 5.914 iki 5.533.

Savo problemas „Waberer‘s“ aiškina „Brexit“ atidėjimu – iki jo Didžiosios Britanijos kompanijos didino atsargas, o po jo eksportas į britų salas labai sulėtėjo.

Bendrovė taip pat skundžiasi dėl didžiulės kitų vežėjų konkurencijos, privertusios balandį 5-10% sumažinti tarifus.

Be to, šių metų pradžioje „Waberer‘s“ pradėjo diegti naują IT sistemą, tačiau susidūrė su vėlavimais, o procesas nevyksta sklandžiai. Dėl šios priežasties įmonės valdymas tapo sudėtingas.

Vis dėlto Robertas Ziegleris, neseniai paskirtas bendrovės vadovas, pranešime investuotojams teigia, kad padėtis įmonėje, nors statistika to ir neparodo, pamažu gerėja, o finansiniai rezultatai turėtų pradėti taisytis dar šiais metais.

