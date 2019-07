Automobiliu Helsinkyje – ne greičiau nei 30 km per valandą

Sprendimas Suomijos sostinėje riboti automobilių greitį buvo priimtas dar praėjusiais metais, o šią vasarą daugelyje miesto gatvių buvo sustatyti apie tai informuojantys kelio ženklai, kurių privalo laikytis eismo dalyviai.

Helsinkio centre ir gyvenamuosiuose rajonuose didžiausias leistinas greitis dabar siekia 30 km per valandą, išvažiavimuose iš miesto – 40 km per valandą, rašo portalas yle.fi.

Nors miestelėnai dėl greičio mažinimo rauko nosį, o kai kurie tai traktuoja kaip asmeninės laisvės varžymus, Helsinkio valdžia įsitikinusi, kad nauja tvarka miestui ir jo gyventojams atneš daug naudos.

Vienas tikslų – sumažinti avarijose žuvusių ir sužalotų žmonių skaičių.

Tiesa, pastaraisiais metais Suomijos sostinėje avarijose nukentėjusių žmonių ryškiai sumažėjo: jei prieš 50 metų Helsinkyje per dieną įvykdavo vidutiniškai 4,5 įvykio, kurio metu nukentėjo žmogus, dabar jų fiksuojama du kartus mažiau, nors automobilių srautas mieste per šį laikotarpį padvigubėjo.

Sumažinti avarijose žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių padėjo miesto transporto tinklo pertvarkymas, prie geresnių rezultatų prisidėjo ir pastaruoju metu gaminami žymiai saugesni automobiliai. Vis tik pagrindinė priemonė, padedanti išvengti sužalojimų gatvėse, yra automobilių greičio ribojimas, įsitikinusi miesto valdžia. Vasaros sąlygomis automobilio, važiuojančio 30 km per valandą, stabdymo kelias siekia apie 15 metrų. Stabdomo automobilio, kuris važiuoja 50 km per valandą greičiu, nuriedėjusio 15 metrų greitis dar siekia apie 40 km per valandą, skaičius pateikia yle.fi.

Ribojant leistiną greitį buvo atsižvelgta ir į tai, kad Suomijos gyventojai sensta, o tai reiškia, kad prie vairo sėda vis daugiau pagyvenusių žmonių. Važiuojant mažesniu greičiu jiems lengviau įvertinti situaciją kelyje, pamatyti kliūtis, lieka daugiau laiko pastebėti kelio ženklus.

Teigiama, kad Helsinkio vairuotojai neturėtų nerimauti dėl to, kad dėl mažesnio leistino greičio jiems teks gerokai ilgiau praleisti kelyje – skaičiuojama, kad vidutinė kelionė mieste dėl to pailgėja vos 2 minutes.

Be to, automobilių greitį mieste sumažinus iki 30 km per valandą, tampa saugesnės kelionės dviračiu, tad tikimasi, kad daugiau vairuotojų trumpiems atstumams rinksis ne automobilius, o dviračius.

