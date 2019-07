Pradinis taršių automobilių mokestis galėtų siekti 20 Eur per metus

Svarstant Lietuvoje apmokestinti taršius automobilius, pradinis mokestis galėtų būti 20 Eur per metus, sako Aplinkos ministerijos kancleris.

„Dabar galvojama apie tuos mažiausiai taršius automobilius, 130 g/km (anglies dvideginio – BNS), tai yra pradinis 20 Eur per metus. Jį susimoki tuo metu, kai praeini techninę apžiūrą (...) Po to yra progresinis mokestis, priklausomai nuo to, koks yra CO2 didėjimas. Pavyzdžiui, jeigu yra 135 (gramai – BNS), pagal koeficientą papildomai susimoki 2,5 Eur“, – portalo delfi.lt laidoje sakė Arminas Mockevičius, Aplinkos ministerijos kancleris.

Pasak kanclerio, 130 gramų CO2 kilometrui teršimo kartelė pasirinkta remiantis mokslininkų rekomendacijomis.

„Jeigu atsakant kodėl, tai yra mokslininkų rekomendacijos, o kad gali būti mažesnis, tai, žinoma, kad galėtų. Dabar yra pradinis etapas, bet jeigu mes pasirinktume mažesnį, tarkime, 85, tada mes apmokestintume beveik visus automobilius“, – pripažino kancleris.

Jis teigė, kad konkretūs sprendimai dėl apmokestinimo dar nepriimti.

BNS primena, kad laikinasis premjeras Saulius Skvernelis praėjusią savaitę teigė, jog svarstoma įvesti taršių automobilių ir nekilnojamojo turto (NT) mokesčius.

Tarptautinės organizacijos ne vienerius metus Lietuvai siūlo įvesti taršių transporto priemonių mokesčius.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Sekite pirmuosius automobilių testavimo įspūdžius, naujienas, dalinkitės savo nuomone ir patirtimi „Facebook“ puslapyje „VŽ Transportas“