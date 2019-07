Panevėžyje įrengs nemokamas elektromobilių įkrovimo stoteles

Šios vasaros pabaigoje už 114.000 Eur ES fondų ir miesto biudžėto lėšų Panevėžyje planuojama įrengti 3 greitojo akumuliatorių įkrovimo prieigas.

Apie tai skelbia miesto savivaldybė. Naujosios įkrovimo stotelės bus įrengtos Elektros g., Parko g. (prie „Cido“ arenos), Savanorių a./Laisvės a.

„Einame į pagalbą aplinką tausojančias priemones naudojantiems žmonėms. Norime paskatinti tai daryti ir kitus. Todėl pasinaudodami ES investicijomis kuriame viešai prieinamą elektromobilių įkrovos prieigų tinklą. Vairuotojai galės naudotis kiaurą parą nemokamai. Be to, gamintojai užtikrino – įsikraus transporto priemonę tikrai greitai, maždaug per pusvalandį“, – savivaldybės pranešime cituojamas Valdemaras Jakštas, miesto mero pavaduotojas.

Savivaldybė nenurodo tikslios įkrovimo stotelių galios. Planuojama, kad jomis gyventojai galės naudotis jau rugpjūčio mėnesį.

Panevėžyje elektromobilių naudotojai gali naudotis jiems skirta lengvata – 12 mėnesių galiojantis nuolatinis bilietas, kuris suteikia galimybę vienam automobiliui stovėti visose miesto mokamose stovėjimo vietose, kainuoja 2,90 Eur.

VŽ rašė, kad šiais metais naujas elektromobilių įkrovimo stsoteles numatyta įrengti 17-oje Lietuvos miestų.

