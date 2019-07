Ryšių su R. Kurlianskiu nedeklaravęs buvęs LAKD vadovas D. Zabulionis atleistas teisėtai

Buvęs Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) vadovas Daivis Zabulionis piktnaudžiavo tarnyba ir nedeklaravo interesų konfliktą galėjusių kelti ryšių, todėl buvo atleistas teisėtai. Tokį galutinį ir neskundžiamą sprendimą priėmė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

Teismas atmetė D. Zabulionio prašymą gražinti jį į valstybės tarnybą – LAKD direktoriaus pavaduotojo pareigas, priteisti pareiškėjui vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką už kiekvieną darbo dieną nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos (per 15.000 Eur), taip pat neturtinei žalai atlyginti pareiškėjo naudai iš atsakovo 15.000 Eur.

2019 m. liepos 5 d. sprendimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino 2018 m. rugpjūčio 20 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo dalį, kuria pareiškėjo atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu.

Anot Vyriausiojo administracinio teismo, D. Zabulionis privalėjo deklaruoti ryšius su buvusiu „MG Baltic“ koncerno viceprezidentu Raimondu Kurlianskiu, nes jie kėlė interesų konfliktą – verslui atstovaujantys asmenys, tarp kurių buvo R. Kurlianskis, turėjo interesų laimėti Kelių direkcijos konkursus ir to siekė derindami jų sąlygas sau palankia linkme.

„R. Kurlianskis, būdamas koncerno „MG Baltic“, esančio vieninteliu „Mitnijos“ akcininku, viceprezidentu, bei asmeniškai bendraudamas su D. Zabulioniu, buvo taip pat suinteresuotas šių ūkio subjektų laimėjimais, be to, jis buvo tarpininkas, per kurį vykdavo šių asmenų susitikimai, aptarimai, pozicijų derinimai“, – rašoma teismo nutartyje.

Teismo procesas tęsėsi nuo 2017 m., kai tuometinio LAKD vadovo pavaduotoju dirbęs D. Zabulionis buvo atleistas iš pareigų vadovaujantis Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikta informacija dėl galimos korupcinės veiklos, pavienių verslo grupių protegavimo, naudojimosi tarnybine padėtimi verslo atstovams teikiant neviešintiną informaciją.

Po to, kai 2018 m. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad D. Zabulionis buvo atleistas neteisėtai ir turi būti grąžintas į pareigas, jis iš pareigų atleistas antrą kartą.

