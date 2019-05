Ministerija mato būdą papildomai surinkti 60 mln. Eur kelių mokesčių

Europinė kelių rinkliavos (angl. e-tolling) sistema, kurią siūloma naudoti apmokestinant Lietuvos magistraliniais keliais važiuojančias sunkiasvores transporto priemones, leistų valstybei kasmet papildomai surinkti per 60 mln. eurų. Tačiau šios lėšos prarandamos, jau antrus metus Lietuvoje nepriimant teisės aktų pakeitimų, būtinų naujajai sistemai įteisinti, skelbia Susisiekimo ministerija.

„Kelių rinkliava, palyginti su vinjetėmis, būtų neabejotinai teisingesnė kelių naudotojų atžvilgiu, be to, padėtų valstybei generuoti nemažai papildomų lėšų, svarbių šalies keliams finansuoti. Apmaudu, kad Seimas dėl nesuprantamų priežasčių nuo 2017 m. atidėlioja parengtų ir pateiktų svarstyti reikiamų įstatymų pakeitimų priėmimą. Delsiant įteisinti kelių rinkliavą, kasmet netenkama per 60 mln. Eur, t. y., sumos, už kurią būtų galima kasmet papildomai išasfaltuoti apie 200 km žvyrkelių“, – teigia Rokas Masiulis, susisiekimo ministras.

Nauja apmokestinimo sistema priklausytų ne nuo kelionės laiko, bet nuo transporto priemonės nuvažiuoto atstumo, todėl būtų proporcinga transporto priemonių naudojimuisi keliais ir leistų surinkti daugiau pajamų. Šią sistemą Lietuvoje bus galima pradėti kurti, kai jos įvedimui pritars Seimas.

Kelių rinkliavai įvesti reikės sukurti elektronines priemones, leidžiančias proporcingai apmokestinti transporto priemonių savininkus ir valdytojus pagal tai, kiek faktiškai šių transporto priemonių važiavimas turėjo įtakos kelių infrastruktūros nusidėvėjimui. Šios sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugos bus perkamos viešųjų pirkimų būdu.

Preliminari kelių rinkliavos projekto įgyvendinimo kaina – 130 mln. Eur. Numatoma, kad šios išlaidos atsipirktų maždaug per dvejus metus. Projektą numatoma finansuoti Kelių priežiūros ir plėtros programos bei valstybės biudžeto lėšomis.

Įgyvendindamos ES direktyvas, šiuo metu daugelis ES šalių jau taiko kelių rinkliavas kaip socialiai ir aplinkosaugos požiūriu teisingesnį apmokestinimo būdą, atitinkantį ES principus „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“. Analizuojant Lietuvos galimybes įdiegti kelių rinkliavos sistemą, buvo atlikta galimybių studija, išnagrinėta Austrijos, Lenkijos, Slovakijos ir Vokietijos patirtis.

Šiuo metu Europos Parlamente svarstoma nuo 2023 m. gruodžio 31 d. ES šalyse panaikinti visas vilkikams taikomas vinjetes ir uždrausti naujų vinječių įvedimą nuo ES direktyvos pakeitimo įsigaliojimo dienos. Todėl tikėtina, kad ES šalys, šiuo metu dar naudojančios vinječių sistemas, privalės jų atsisakyti.

