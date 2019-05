Ukrainiečiai vairuotojai viešina istorijas, kaip buvo išnaudojami Lietuvoje

Dar du Lietuvoje tolimųjų reisų vairuotojais įsidarbinę ukrainiečiai tikina buvę išnaudojami darbdavių – dirbę be normalaus poilsio, negavę atlyginimo.

Lietuvos profesinių sąjungų aljansas dėl šių ir dar penkių darbuotojų iš Ukrainos išnaudojimo ruošiasi kreiptis į prokuratūrą. Vieno ukrainiečio, kuris teigia buvęs sumuštas darbdavio, istorija jau paviešinta praėjusią savaitę.

Nikolajus Skobilevas bei Aleksejus Kučmaga kelis mėnesius dirbo vilkikų vairuotojais skirtingose Kaune registruotose įmonėse, žurnalistams antradienį jie pasakojo kentę itin sunkias sąlygas, kol buvo atleisti.

„Man buvo pažadėta daug, bet galiausiai dirbau tik tris mėnesius. Už juos man sumokėjo tik 150 Eur. Kiekvieną mėnesį po 50 Eur išeidavo maistui, be to, teko apmokėti įvairias įmonės išlaidas – kelių mokestį, kurą. Pinigų tikrai nepakako, bet tai nieko nejaudino. Per tą laiką darbas buvo organizuojamas labai prastai, tad reikėjo nuolat pažeidinėti darbo teisę, nuolat skubant, nesilaikyti darbo ir poilsio režimo“, – aiškino p. Skobilevas.

Vyras dirbo tautiečių Lietuvoje įsteigtoje įmonėje „Sev transport“ – BNS anksčiau rašė, jog jai vadovauja sutuoktiniai Larisa ir Valentinas Kolomiietsai.

Ponas Skobilevas sako sutaręs, jog kas mėnesį jam bus mokama 1.500 Eur. Jis teigia buvęs atleistas po to, kai po trijų mėnesių su kolegomis supratęs, jog negaus užmokesčio, kreipėsi į profesinę sąjungą. Anot vairuotojo, darbdavys tuomet skyrė keliems darbuotojams baudas už darbo-poilsio režimo pažeidimus, nors būtent darbdavys juos ir vertė pažeidinėti įstatymus. Bendra baudų suma darbuotojams, pasak jo, siekė 25 tūkst. Eur.

Pasak Lietuvos profesinių sąjungų aljanso, vyras iš reiso į Kauną grįžo prieš kelias dienas, jam buvo įteiktas atleidimo lapelis atgaline data, t.y. pasirašytas kovo mėnesį.

Paliko Belgijoje

A. Kučmaga tikina, jog jo situacija geresnė, nes už du mėnesius darbo bendrovėje „Avima“ jis uždirbo 580 Eur. Vis dėlto vyras sako buvęs paliktas be pinigų ir be bilieto Prancūzijos-Belgijos pasienyje su 30 Eur kišenėje. Jam buvo pasakyta laukti autobuso į Kauną, važiuoti namo, tačiau nebuvo nupirktas nė bilietas.

Registrų centro duomenimis, „Avima“ akcininkai – Olga Andrejeva ir Vladimiras Sivakas, direktorius – Vladimiras Zinko.

Vyras sako sutaręs dėl pradinio 55 Eur atlygio už parą, vėliau jam žadėta užmokestį padidinti dešimčia eurų, tačiau pinigų taip ir negavo, nes darbdavys esą taip ir neišdavė kredito kortelės, į kurią alga turėjo būti pervedama.

„Kortelės aš akyse niekada nemačiau, pinigų laukiau, prašiau – po pirmų trijų savaičių man per kitą vairuotoją grynaisiais perdavė 100 Eur. Kai pinigai baigėsi, vėl paklausiau – kur mano pinigai, man pasakė, kad kortelė pamesta. Išdirbus daugiau nei du mėnesius man iš viso perdavė 580 Eur, iš jų turėjau sumokėti už viešbutį. Man žadėjo išlaidas kompensuoti, bet iki biuro man nuvykti taip ir nepavyko“, – pasakojo vyras.

Jis sako dėl asmeninių priežasčių nusprendęs nebedirbti ir pristatęs krovinį Belgijoje apie tai pranešė darbdaviui. Po dešimties laukimo dienų atvyko kitas kolega ukrainietis, kuris ir perėmė vilkiką, tačiau buvo nuvežtas ne į Kauną, o paleistas autobusų stotyje Belgijoje, iš kur nebuvo reisų į Lietuvą, o pigiausias bilietas iki Varšuvos kainavo 180 Eur.

„Supratau, kad mane tiesiog metė, apgavo (...). Mano žmona kreipėsi į Ukrainos Socialinės politikos ministeriją – istorija atėjo iki ministrės. Tik jos dėka rastas vertėjas, kuris buvo Belgijoje – jis mane pavežė iki Ukrainos pasienio. Iš ten toliau keliavau pakeleivingomis mašinomis“, – kalbėjo pašnekovas.

Aleksejus, be kita ko, teigia važiavęs techniškai netvarkingu automobiliu – nors apie tai buvo įspėjęs darbdavius, automobilį perėmęs kolega pateko į avariją. Policija, pasak vyro, nustatė, jog avarijos priežastis buvo būtent automobilio būklė.

„Kiek žinau, nepaisant to, įmonė nori, kad šis žmogus sumokėtų už abu automobilius, patekusius į įvykį“, – aiškino A. Kučmaga.

Abu vyrai šiuo metu nedirba, gyvena Kaune iš savo ir giminaičių santaupų, tačiau vis tiek tikisi įsidarbinti Lietuvoje.

Su minėtomis įmonėmis BNS antradienį nepavyko susisiekti.

Užsieniečių — per 50.000

Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso pirmininkas Andrius Cuzanauskas tvirtina, kad Lietuvoje tolimųjų reisų vairuotojais iš viso dirba apie 73.000 žmonių, per 50.000 jų sudaro užsieniečiai iš Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Kazachstano, kitų ne Europos Sąjungos valstybių.

„Yra įvairiausių schemų, kaip jiems mokami atlyginimai, bet ne taip, kaip įpareigoja įstatymai. Yra septyni atvejai, vien vieno darbdavio, „Sev Transport“, kitas bus „Avima“. Kiek žinau, susirinko dešimt žmonių, baltarusių grupelė ir atskirai kreipėsi į prokuratūrą dėl to, kad nemokami pinigai“, – aiškino jis.

Pasak profsąjungos vadovo, šiuo metu deramasi su asociacija LINAVA dėl geresnių sąlygų vežėjams.

Baudžiamosios teisės advokatas Saulius Žentelis kalbėjo, kad rengiamasi kreiptis į prokurorus dėl kitos jau anksčiau paviešintos istorijos – darbdavio fizinio smurto prieš darbuotoją. Taip pat ketinama kreiptis dėl kitų veiksmų, pavyzdžiui, apgaulingo apskaitos tvarkymo, vertimo pasirašyti dokumentus lietuvių kalba, kai šie nesupranta, ką pasirašo. Advokatas tvirtino, kad yra nemažai atvejų, kai kelis mėnesius darbuotojai nakvoja automobiliuose, be normalaus poilsio viešbutyje.

„Dar yra atvejų, kai renkamos duoklės patenkant į darbą – kaip tuos veiksmus įvertintis prokurorai, nežinau, bet mano įsitikinimu, tai yra arba darbdavių kyšio ėmimas arba irgi buhalterinės apskaitos apgaulingas tvarkymas, nes tie pinigai darbuotojams nėra grąžinami, niekas neprisimena, kad juos iš viso kada nors ėmė“, – pasakojo jis.

