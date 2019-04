Pamatuota plėtra – mažesnis galvos skausmas

Šalies transporto verslo bendruomenė, pastaruoju metu sutelkusi pajėgas kovai dėl lygių verslo sąlygų Vakarų Europoje, į kurias kėsinasi vadinamasis ES Mobilumo paketas, šiandienos „Verslo žinių“ puslapiuose kelia dar vieną problemą – bankai, atrodo, šiemet mažiau linkę finansuoti transporto priemonių įsigijimus arba kelia paskolų kainą.

2014 m. vasarą su Rusijos embargo iššūkiais susidūręs šalies logistikos ir transporto sektorius susidorojo be itin skausmingų nuostolių, nors daliai įmonių skubiai teko mažinti transporto skaičių ar laikinai taikstytis su neužimtais sandėliais. Transporto sektoriaus įmonės, jau išgyvenusios sunkmetį be didesnės paramos, sugebėjo pergrupuoti verslą, dažniausiai perkeldamos jį į Vakarų Europą. Paskui didžiąsias įmones, kurios demonstravo konkurentus Europoje stulbinančią plėtrą, savo nišas atrado ir mažesnieji vežėjai. Rezultatų ilgai laukti nereikėjo: apyvartos praėjusiais metais, palyginti su 2017-aisiais, šoktelėjo 14,5%. O kur dar naujų vilkikų įsigijimų statistika: Europos automobilių gamintojų asociacijos skelbiamais duomenimis, ir 2017-aisiais, ir 2018-aisiais, pagal didesnio nei 16 t bendrojo svorio sunkvežimių pardavimų augimą Lietuva rikiuojasi ES šalių viršūnėje. Tokia sparti plėtra be bankų ar lizingo bendrovių būtų neįmanoma. Lietuvos banko duomenimis, pernai bendras transporto įmonėms suteiktų paskolų portfelis išaugo 170 mln. Eur ir metų pabaigoje pasiekė 676,7 mln. Eur – trečdaliu daugiau nei 2017-aisiais.

Tačiau dabar transporto įmonės signalizuoja apie reikšmingų finansinių partnerių atsitraukimą – šiemet jie paskolas dalija ir vangiau, ir brangiau. Vežėjai įsitikinę, kad to priežastis ne vangus, pirmiausia Europos, ekonomikos augimas, bet didėjanti bankų koncentracija Lietuvoje ir mažėjanti jų konkurencija. Beje, vežėjai nėra vieninteliai, kurie regi panašius pokyčius ir analogiškas priežastis – apie vėstančius statybų ir NT vystymo sektoriaus atstovų santykius su bankais VŽ rašė vasarį.

Niekas, matyt, nesiginčys, kad bankų konkurencija susijungus dviem svarbiems iš jų – DNB ir „Nordea“ – neišaugo. Kita vertus, negalima atmesti, kad ekonominių ir politinių neapibrėžtumų akivaizdoje bankai stengiasi kiek sumažinti transporto ir statybų bendrovių kreditų portfelį, prisimindami ne tokią jau tolimą praeitį, kai būtent šiems sektoriams teko pirmieji krizės kirčiai, kai bankai urmu perimdavo NT objektus ir transporto priemones. Tad nieko keista, kad jie, išmokę skaudžią pamoką, dabar nelinkę lengva ranka dalinti pinigų potencialiai rizikingesniems sektoriams. Matyt transporto bendrovėms, planuojant savo veiklą, teks kurį laiką atsižvelgti į susiklosčiusią padėtį. Juolab kad ir bankininkai, vertinantys transporto sektoriaus perspektyvas, nėra kurti ir akli. Degalų kainų, atlyginimų kilimas gali smarkiai sumažinti vežėjų pelningumą. Rizikas didina ir aktyviai stumiamas Europos Parlamente Mobilumo paketas, kuris neabejotinai sunkins konkuravimo galimybes Vakarų Europoje, kur vis didesnį pajamų dalį gauna Lietuvos vežėjai ir logistai. Neabejojama, kad papildomų galvosūkių visam sektoriui gali sukelti ir kietasis „Brexit“ scenarijus.

Vargu ar artimiausiu metu galima tikėtis didesnės konkurencijos bankų sektoriuje, o atsižvelgiant į tai, kad transporto sektorius cikliškas, Vakarų Europoje ūkio augimo lūkesčiai ne tokie optimistiški, transportininkams verta itin atidžiai vertinti perspektyvas, pasverti savo partnerių galimybes sumokėti už teikiamas paslaugas.

VŽ tikisi, kad apie 12% šalies BVP sukuriantys transportininkai, ne kartą radę būdų prisitaikyti prie kintančių sąlygų, vėl pademonstruos išradingumą ir sėkmingai sukalibruos savo verslus pokyčiams. Tai galima stebėti jau dabar – jie steigia bendroves Vakarų Europoje, užsiima ne tik pervežimais, bet ir plečia veiklas investuodami į servisų paslaugas. Kas žino, gal įsitvirtinus ten, atsivers skolinimosi galimybės svetur – taip didės spaudimas Lietuvoje veikiantiems bankams vėl atverti savo aruodus. Tiesa, tuomet dalis mokesčių keliaus ne į Lietuvos biudžetą. Yra apie ką pagalvoti visoms suinteresuotoms šalims.

