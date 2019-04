„Mobilumo paketas“: pralaimėtas mūšis, bet ne karas

Europos Parlamentas (EP) praėjusią savaitę balsavo už vadinamąjį Mobilumo paketą, kuris Lietuvos, kaip ir kitų šiame kontekste vadinamųjų ES „periferinių valstybių“ vežėjams yra nepalankus dėl reikalavimo periodiškai grąžinti transporto priemonę į registracijos šalį.

Tai bene labiausiai Lietuvos vežėjus trikdantis sprendimas iš viso storo taisyklių rinkinio, kurį sudaro trys teisės aktai: dėl vairuotojų poilsio laiko, dėl vairuotojų komandiravimo ir dėl kabotažinių pervežimų kitos ES šalies viduje. Būtent dėl reikalavimo kas 4 savaitės grąžinti transporto priemonę į jos registracijos šalį transportininkai žada vos ne apokalipsę vienai iš svarbiausių Lietuvos ūkio šakų.

„Mobilumo paketas nėra socialinių garantijų rinkinys. Jame daugiausiai kalbama apie tai, kaip periferinių valstybių verslininkams reikia sudaryti tokias verslo sąlygas, kad užsiimti pervežimais Europoje taptų nuostolinga. Jei pavyks Lietuvos vežėjus išstumti iš konkurencinės kovos, didžiųjų valstybių vežėjai plos katučių – be konkurencijos dirbti visada geriau. Klausimas, ar tuo apsidžiaugs tie patys Lietuvos vairuotojai?“, – VŽ komentare rašo Mečislavas Atroškevičius, Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius.

„Lietuvos transporto sektorius sukuria apie 12,1% BVP. Mobilumo paketo įvedimas Lietuvai kainuos apie 3% BVP sumažėjimą, tai reiškia, kad tai pajus apie 100.000 darbuotojų Lietuvoje“, – VŽ yra sakęs Tomas Garuolis, „Linavos“ sekretorius transporto politikai.

VŽ nuomone, užsakinėti laidotuvių vainikus ir ruoštis graudžioms kalboms prie Lietuvos transporto ūkio pakasynų – gerokai per anksti. Pralaimėtas svarbus balsavimas EP. Dabar jau mažiau svarbu ar dėlto, kad Lietuvos parlamentarai kažkur kažkada nespėjo į posėdį, ar dėl to, kad Lietuvos transporto lobistai nesurinko pakankamai užtarėjų, ar dėl to, kad „periferinių valstybių“ – nuo Lietuvos iki Bulgarijos balsas silpnesnis už savo transportininkus taip pat ginančių didžiųjų valstybių, tokių, kaip Vokietija, lobistus.

Balsavimas įvyko. Pralaimėtas mūšis, bet ne karas.

Galutinių sprendimų priėmimas kelsis į kitą EP kadenciją, o vežėjų dėmesys turi būti sutelktas į vadinamąjį trialogą – derinimo tarp Europos Komisijos, Europos Tarybos ir EP komiteto struktūrą.

Naujasis Mobilumo paketo svarstymo etapas vyks jau kitoje EP kadencijoje. EP rinkimai – geras metas pasiaiškinti, ką apie transporto reikalus ES išmano kandidatuojantys politikai.

Kadenciją baigiantieji, panašu, kad šiek tiek apsiriko, pagrindines pastangas nukreipę pozicijai, kad „bet koks laimėtas laikas yra naudingas vežėjams“. Pagrindinį dėmesį Lietuvos transporto lobistai skyrė tam, kad sprendimas EP būtų atidėliojamas – todėl taip gal net šiek tiek vaikiškai skaudžiai buvo skaičiuojami balsai, kai Lietuvoje rinkti Europos parlamentarai nespėjo į posėdį ir nesugebėjo užkirsti kelio klausimui įtraukti į EP darbotvarkę.

Laikas versle, žinoma, labai svarbus. Atokvėpis suteikia galimybių perorganizuoti veiklą ir amortizuoti netektis, kad jos nebūtų tokios tragiškos, apie kurias kalba sistemą ginantys „Linavos“ vadovai.

Dabar ES „periferinėms valstybėms“ svarbu tiek laimėti laiko, tiek išsikovoti kompromisų. Todėl toks svarbus „trialogas“. Vargu ar galima tikėtis, kad vėl būtų grįžta prie „status quo“ arba – iki šiol galiojančio krovinių gabenimo tarp ES šalių reguliavimo. Taisyklės keisis. Ar nusileidimas bus „kietas“ ar „minkštesnis“ – priklausys nuo Lietuvos lobistų bei derybininkų gebėjimų ir lankstumo – kokių nuolaidų ir kompromisų trialogo metu bus galima išsiderėti: galbūt (jeigu tai iš tiesų yra svarbiausia), gerinant Lietuvos transportininkų pozicijas dėl reikalavimo vilkikams periodiškai grįžti į registracijos šalį, galima daryti nuolaidų dėl turtingoms ES valstybėms ne mažiau svarbių vairuotojų socialinių garantijų, poilsio ir laiko režimo ir t. t.

Svarbiausia, VŽ požiūriu, kad dabar verčiamas naujas šių derybų puslapis – situacijos neverta dramatizuoti, iš pralaimėjimų dera pasimokyti ir, užuot virkavus, kodėl kas ir kur nespėjo – ieškoti būsimosiose derybos šalininkų, bendraminčių bei pagrįstų argumentų.

