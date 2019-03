Orlaivių parką plečianti „airBaltic“ ieško technikų

Latvijos oro bendrovė „airBaltic“ techninės priežiūros stotyse Rygos ir Talino oro uostuose šiemet planuoja įdarbinti 50 technikų. Papildomų technikų bendrovei prireikė plečiant orlaivių parką.

„Mes tobuliname savo techninės priežiūros galimybes ir iki metų pabaigos patys planuojame atlikti „Airbus A220-300“ C patikras. Be to, jau atliekame visų mūsų lėktuvų linijų priežiūrą ir A patikras“, – teigia Andris Vaivads, „airBaltic“ techninių operacijų vyresnysis viceprezidentas.

„airBaltic“ iki 2024 m. planuoja įsigyti iki 80 „Airbus A220-300“ ir ieško technikų, turinčių įvairios patirties. Oro linijos įdarbins nesertifikuotus ir sertifikuotus orlaivių technikus, mechanikus. „airBaltic“ taip pat nori įdarbinti technikus-studentus nuo antrųjų jų studijų metų.

Šiuo metu „airBaltic“ lėktuvų parką sudaro 34 orlaiviai: 14 „Airbus 220-300“ orlaivių, 8 – „ Boeing 737“, 12 – „Bombardier Q400Next Gen“.

