30% Lietuvos geležinkelių reikia kapitaliai remontuoti

Valstybės kontrolės atliktas „Lietuvos geležinkelių“ auditas parodė, kad 702 km geležinkelio kelių Lietuvoje reikalauja kapitalinio remonto.

Tai yra 30% visų Lietuvos geležinkelio kelių. Dėl tokios jų būklės 18% kelio lėčiau važiuoja krovininiai traukiniai. 75% kelio lėčiau įveikia keleiviniai. Be to, tokio geležinkelio priežiūra kainuoja brangiau.

„Esmė čia yra ta, kad priežiūra yra nepakankamai finansuojama. Per metus turėtume suremontuoti 50 km geležinkelio, kai pavyksta suremontuoti tik 36. Taip neremontuotų kelių kiekis kaupiasi“, – VŽ paaiškina Julius Lukošius, Ekonomikos audito departamento direktorius.

Anot jo, siekiant užtikrinti saugų ir nenutrūkstamą traukinių eismą, traukinių greičiai yra sumažinti.

„Be to, tokia geležinkelių ruožų būklė sukelia ir kitų neigiamų pasekmių: blogėja vežimo paslaugų kokybė, patiriama didesnių geležinkelių kelio priežiūros išlaidų“, – teigia p. Lukošius.

„Lietuvos geležinkeliai“, išanalizavę geležinkelio kelių, kurių kapitalinį remontą reikia atlikti, priežiūros išlaidas, nustatė, kad 1 km tokio kelio priežiūra per metus papildomai kainuoja apie 30.800 Eur.

Neefektyvus infrastruktūros valdymas

Audito metu nustatyta, kad „Lietuvos geležinkelių“ Keleivių ir Krovinių vežimo direkcijos turi palankesnes sąlygas naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra. Jos, skirtingai, nei kiti vežėjai, nemoka privalomų avansinių įmokų už teisę pasinaudoti šia infrastruktūra.

Be to, vežėjai dėl vežimo geležinkeliais organizavimo ir vykdymo specifikos per mėnesį neįvykdo vidutiniškai 39% suplanuotų važiavimų. Tokiu būdu viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas negauna visų galimų gauti pajamų.

Auditorių vertinimu, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo turtas turėtų generuoti daugiau pajamų. Pavyzdžiui Geležinkelių infrastruktūros direkcija, kuri turi užtikrinti efektyvų šio turto panaudojimą, 22% valdomų patalpų ploto kitiems bendrovės padaliniams suteikia ne rinkos kainomis, o tik faktinių to turto eksploatavimo sąnaudų kaina.

Susisiekimo ministerijos atsakomybė

Auditoriai atkreipia dėmesį, kad Susisiekimo ministerija nesukūrė nuoseklios, nuolat veikiančios viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos priežiūros sistemos, kuri leistų nustatyti valstybės biudžeto lėšų, skirtų šiai infrastruktūrai valdyti, poreikio pagrįstumą.

Tiesa, auditoriai pažymi, kad pradėta Seime svarstyti „Lietuvos geležinkelių“ reorganizacija turės teigiamos įtakos infrastruktūros valdytojo nepriklausomumui užtikrinti.

Audito metu Valstybės kontrolė vertino 2007–2017 m. laikotarpio faktinius ir 2018–2027 m. perspektyvinius duomenis.

„To ir siekia dabartinė vadovybė“

„Pritariame teiginiui, kad viešoji geležinkelių infrastruktūra turi būti valdoma efektyviau. Būtent to ir siekia dabartinė „Lietuvos geležinkelių“ vadovybė“, – bendrovės pranešime cituojamas Karolis Sankovski, „Lietuvos geležinkelių“ generalinio direktoriaus pavaduotojas ir Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktorius, UAB „Rail Baltica Statyba“ direktorius ir AS „RB Rail“ stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas.

Jis pažymi, kad „esama geležinkelių infrastruktūros būklė visiškai atitinka visus projektinius reikalavimus“. Taip pat, anot vadovo, iki šiol nebūta atvejo, kad dėl infrastruktūros būklės būtų atsisakyta pervežti krovinius ar keleivius, nėra registruota nei vieno eismo įvykio, kurio priežastimi būtų įvardinta geležinkelio infrastruktūros būklė.

„Šiuo metu „Lietuvos geležinkeliai“ eksploatuoja modernią infrastruktūros diagnostikos įrangą - atsižvelgiant į faktinę kelio būklę priimami sprendimai dėl kelio priežiūros ar atnaujinimo“, – teigia vadovas.

Ponas Sankovski dėsto, kad neintensyvaus eismo atkarpose, kur per parą pravažiuoja „vos vienas ar du prekiniai sąstatai, nėra jokios ekonominės logikos investuoti į linijos kapitalinį remontą“. Tokiose atkarpose eismui palaikomas mažesnis greitis, užtikrinant eismo saugą minimaliais remonto darbais.

Intensyviai eksploatuojamose linijose vietoje paprastų remonto darbų „Lietuvos geležinkeliai“ atlieka kapitalinį remontą.

„Pavyzdžiui, šiemet kaip tik startavo pagrindinių geležinkelio kelių atnaujinimo programa, kuriai iki 2027 metų patvirtintas 380 mln. Eur biudžetas“, – teigia vadovas.

Nepakankamas finansavimas

Ponas Sankovski sutinka su Valstybės kontrolės išvada, kad geležinkelio infrastruktūra nebuvo finansuojama pakankamai. Investicijos į geležinkelių infrastruktūros atnaujinimą 2007–2017 m. sudarė per 320 mln. Eur, nors jų poreikis buvo 707 mln. Eur.

„Šis atnaujinimas 99,8% finansuotas „Lietuvos geležinkelių“ lėšomis, neužkraunant naštos valstybės biudžetui“, – bendrovės gebėjimą savarankiškai prižiūrėti savo eksploatuojamus geležinkelius skaičiumi iliustruoja p. Sankovski.

Jis primena, kad „Lietuvos geležinkeliai“ patvirtino bendrąjį 7 mlrd. Eur vertės investicijų portfelį, iš kurio apie 5,5 mlrd. Eur sudarys investicijos į geležinkelių infrastruktūros plėtrą, atnaujinimą ir pajėgumų didinimą.

