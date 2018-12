Konteinerių krova Klaipėdos uoste muša rekordus

Abi Klaipėdos uosto konteinerių krovos bendrovės – Klaipėdos konteinerių terminalas ir „Klaipėdos Smeltė“ – toliau didina krovos apimtis. Klaipėdos konteinerių terminalas – konteinerių krovos pradininkas Klaipėdos uoste – pristato ir savo naują logotipą, kuriame geriau atsispindi bendrovės specializacija.

Klaipėdos konteinerių terminalas (KKT) lapkritį perkrovė 40.249 sąlyginių konteinerių vienetų (TEU), 51% daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus, o bendras per mėnesį perkautų krovinių tonažas siekė 516.000 t ir pernykštį rezultatą viršijo 42%, skaičiuoja bendrovė. Per pirmus 11 šių metų mėnesių KKT terminalai iš viso perkrovė 4,5 mln. t krovinių, dešimtadaliu daugiau nei per visus praėjusius metus.

Sparčiai auganti Klaipėdos krovos bendrovė šį gruodį atnaujino ir savo logotipą. Jo simbolis susideda iš pirmųjų įmonės pavadinimo raidžių KKT, kurios sudarytos iš jūrinį konteinerį primenančių stačiakampių ir atspindi pagrindinę įmonės veiklą – konteinerių krovą.

„Logotipo atnaujinimas iliustruoja krovos verslo evoliuciją ir atspindi, kokia įmonė yra šiuo metu”, – KKT pranešime cituojamas Vaidotas Šileika, KKT generalinis direktorius.

Jo teigimu, prieš ketvirtį amžiaus sukurtas senasis konteinerių terminalo logotipas morališkai paseno ir tinkamai nereprezentavo pasikeitusios bei išaugusios įmonės. Anot KKT, terminalo našumas ir produktyvumas nuo 1994 m. išaugo 75%. Šiuo metu du terminalus – konteinerių terminalą ir Ro-Ro bei generalinių krovinių terminalą – valdanti bendrovė pagal krovos apimtis tapo viena pirmaujančių Klaipėdos uosto įmonių.

Rekordinius rezultatus 2018 m. fiksuoja ir konteinerių krovos bendrovė „Klaipėdos Smeltė“ – šį lapkritį ji perkrovė 36.911 TEU, iš šio kiekio 10.520 TEU sudaro tranšipmento konteineriai, kai iš didelio laivo iškrautus konteinerius mažesni laivai išplukdo į kitus uostus. Pernai lapkritį „Klaipėdos Smeltė” konteinerių perkrovė 2 kartus mažiau –18.819 TEU.

Iš viso sausio – lapkričio mėnesiais „Klaipėdos Smeltė” perkrovė 347.648 TEU, prie giliavandenių bendrovės krantinių perkrauta 32.944 t metalo laužo. 2017 m. sausį – lapkritį bendrovė perkrovė 166.468 TEU ir 13.800 t metalo laužo.

VŽ rašė, kad impulsą „Klaipėdos smeltei“ augti suteikė nuo gegužės pradėjęs veikti konteinerių paskirstymo centras (angl. container hub). Lietuvos įmonę per kontroliuojančiąją bendrovę „Terminal Investment Limiteted“ valdanti antra pasaulyje pagal dydį konteinerių laivybos linija „Mediterranean Shipping Com­pany“ Klaipėdos uostą įtraukė į „Australia Express“ ir „Indian Ocean / East Africa Ex­press“ okeaninių laivų rotaciją ir nukreipė čia dalį krovinių, kurie čia perkraunami ir nukreipiami į kitus Baltijos jūros uostus.

Prie konteinerių krovos Klaipėdos uoste augimo turėtų prisidėti ir lapkričio viduryje įsigaliojęs susisiekimo ministro įsakymas, kuriuo sumažinamos uosto rinkliavos atplaukiantiems didelių parametrų konteineriniams laivams.

Kaip nurodo Klaipėdos uosto direkcija, tai padaryta atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu dėl nepakankamo uosto gylio nėra galimybės pilnai pakrauti didesnių laivų. Sumažinta rinkliava atitinka didžiausią Klaipėdos uoste galimą laivo pakrovimo konteineriais kiekį.

„Manome, kad pagrįstas uosto rinkliavų sumažinimas paskatins laivybą ir sukurs patrauklias konkurencingas sąlygas konteinerių krovą bei paskirstymą uoste vykdančioms įmonėms. Tikėtina, kad sumažinus rinkliavas laivyba intensyvės ne tik tarpžemyninėse, bet ir kitose laivybos linijose, o Klaipėdos uosto pajamos augs“, – pranešime spaudai cituojamas Rokas Masiulis, susisiekimo ministras.

