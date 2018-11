Iš Omano – įžvalgos apie ateities transportą ir logistiką

Vienos labiausiai šiandien progresuojančių industrijų – transporto ir logistikos. Norintys šių sričių verslu sėkmingai užsiimti ir po dešimtmečio, jau dabar sparčiai skaitmenizuoja procesus, atnaujina ir modernizuoja techniką, diegia dirbtinį intelektą ir netgi svarsto apie investicijas į autonominius vilkikus. Į ateitį rimtai žiūrinčios transporto ir logistikos įmonės lapkričio 6–8 d. vyko į Omano sostinę Maskatą, „IRU World Congress“ konferenciją, kurioje dalyvavo ir Lietuvos UAB „Bunasta“.

Nuo 2012 m. „Bunasta“ veikia kaip specializuota muitinės tarpininkų įmonė vežėjams. Jurgis Adomavičius, bendrovės įkūrėjas ir vadovas, paslaugos poreikį pastebėjo pats dirbdamas vežėju.

„Buvo sudėtinga su daliniais kroviniais krautais automobiliais kirsti Lietuvos ir Baltarusijos sieną, – sako J. Adomavičius. – Tuo metu nebuvo alternatyvų ir pasienio muitinės formalumų sutvarkymo paslaugą buvo galima gauti tik iš Baltarusijos valstybinės įmonės, kurios darbuotojams vėžėjai mažai rūpėjo, tekdavo ilgai laukti. Sumaniau išspręsti šią problemą, sprendimą radau, jį pasiūliau ir kitiems vežėjams.“

Šiandien daugiau nei 3.000 klientų visame pasaulyje turinti „Bunasta“ dokumentus kas mėnesį sutvarko daugiau kaip 28.000 automobilių. Įmonės atstovybės dirba Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje ir Rusijoje.

J. Adomavičius sako pastebintis naujų kylančių problemų, su kuriomis vežėjai jau susiduria, o ateityje jas dar labiau pajaus. Turėdamas tikslą rasti problemų sprendimus jis vyko į Omaną semtis tarptautinės gerosios praktikos, sužinoti apie rinkos naujoves bei pasidalinti įžvalgomis apie ateities logistikos verslą.

Patirtis jungėsi su idėjomis

„IRU World Congress“ renginio organizatorė IRU (The International Road Transport Union) – tarptautinė kelių transporto sąjunga, kuriai priklauso beveik milijonas komercinių transporto ir logistikos operatorių iš viso pasaulio. Į pirmą kartą vykusį tokį renginį atvyko daugiau kaip 1.000 dalyvių iš 100 šalių.

J. Adomavičius pasakoja, kad Maskate vykusiame kongrese dalyviai dalijosi į dvi grupes: į nostalgija gyvenančius, senus laikus menančius įmonių savininkus, pasidalijusius savo ilgamete patirtimi, bei drąsiai į ateitį žiūrinčius jaunosios kartos atstovus, svajojančius apie mokslinei fantastikai prilygstančias technologines galimybes, pavyzdžiui, apie vilkiko vairavimą vairalazde namuose ant sofos tarsi kompiuteriniame žaidime.

„Konferencijoje buvo daug kalbama apie autonominius vilkikus, skaitmenizaciją, tačiau buvo paliestos ir žemiškesnės, mums jau šiandien aktualios temos, pvz., vairuotojų trūkumas, dyzelino kaina ar tušti kilometrai. Į šį kongresą vykau ne pakalbėti apie tai, kas vyko vakar, bet pasistemti idėjų rytojui ir išlaikyti savo verslą „ant bangos“ ateityje“, – sako J. Adomavičius.

Svajonės tampa realybe

„Bunastos“ vadovas sako, kad didžiausią įspūdį renginio metu jam paliko diskusijos apie autonominius vilkikus ir jų realų tarnavimą jau šiandienos rinkoje. Pavyzdžiui, „Volvo Trucks“ neseniai pasirašė pirmąjį istorijoje komercinį susitarimą tiekti autonominio transporto sprendimą Norvegijos kasybos įmonei „Brønnøy Kalk AS“. Taigi, kas visai neseniai atrodė svajonė, šiandien tampa realybe.

nuotrauka::1 left

„Žinoma, renginio metu kai kurie dalyviai nestokojo baimių, kad autonominiai vilkikai sumažins darbo vietų, tačiau juk didžioji dalis vilkikų vairuotojų darbo – nuo taško A nukeliauti į tašką B, be to vairuotojų šiandien labai trūksta. Autonominiai vilkikai suteiks galimybę patyrusiems vėžėjams imtis įdomesnių ir žmogaus, o ne kompiuterio mąstymo reikalaujančių maršrutų. Be to, nemanau, kad artimoje ateityje autonominiai vilkikai gebės pervežti ypatingus krovinius, pavyzdžiui, trapią techniką, gyvūnus, pavojingus krovinius ir pan.“, – paaiškina J. Adomavičius.

Jis patikina, kad transporto ir logistikos paslaugų poreikis didėja, taigi reikės ir daugiau specialistų, tačiau jų užduotys taps kompleksiškesnės: „Procesams automatizuojantis reikės labiau kvalifikuotų žmonių. Vežėjams tai puiki proga mokytis, kelti kvalifikaciją. Šių žmonių darbdaviai, norėdami išgyventi itin konkurencingoje rinkoje, privalo suteikti sąlygas savo darbuotojams gilinti žinias“.

J. Adomavičius sako, kad iš renginio parsivežė ne tik daug įdomių įžvalgų, kurias verta dar kartą apmąstyti, bet ir technologinių žinių, kurias vertėtų pradėti taikyti versle. Be to, jis viliasi, kad nebūtinai tik Omane ar kur kitur pasaulyje, bet ir Lietuvoje yra bendraminčių, su kuriais būtų galima siekit vieno bendro rezultato.

„Tikiu, kad sujungus patirtį ir naujas idėjas gali gimti įdomus ir rinkai reikalingas rezultatas. Todėl labai norėčiau, kad Lietuvoje formuotųsi šiuolaikinių transportininkų bendruomenė, kuri dalintusi savo pastebėjimais, patirtimi ir atradimais. Taip drauge dar daug metų galėsime pelningai veikti didele konkurencija pasižyminčioje rinkoje“, – teigia J. Adomavičius.

Renginyje „IRU World Congress“ po diskusijos įsiamžino (iš dešinės) Umberto de Pretto, IRU generalinis sekretorius, Jurgis Adomavičius, UAB „Bunasta“ direktorius, ir Christian Labrot, IRU prezidentas.

