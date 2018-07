Ruošiamas gelbėjimo ratas streikų žalą patiriantiems oro linijų keleiviams

Lietuvos bendrovė skelbia bandanti peticijos pagalba kovoti su Europos oro transporte periodiškai rengiamų ir keleiviams milžinišką žalą keliančių protestų padariniais.

Marius Stonkus, skrydžių kompensacijos bendrovės „Skycop“ vadovas, išplatintame pranešime tvirtina, kad jo turimais duomenimis, dėl šalių nesugebėjimo susitarti kasmet kenčia daugiau nei 1,5 mln. keleivių, kurių patirti nemalonumai taip ir lieka nekompensuoti.

6 mlrd. Eur

„Jei įvertintume streikų kainą keleiviams, t.y. kokią sumą pinigų keliautojai, patyrę nesklandumus, turėjo gauti už moralinę žalą bei patirtą stresą – ji siektų 6 mlrd. Eur“, – pranešime cituojamas p. Stonkus.

Pranešime nurodoma, kad dažnėjantys streikai yra pagrindinė grėsmė Europos oro eismui, balandžio mėn. „CODA“ ataskaitoje sudaranti didžiausią skrydžių vėlavimų priežasčių dalį.

Nepaisant oro linijų grafikus koreguojančio pasaulinio pilotų trūkumo ir Europos oro linijų konsolidacijos, 2017 m. pasižymėjo rekordiškai sparčiu keleivių srautų augimu. Remiantis oro uostų asociacijos „ACI Europe“ duomenimis, keleivių srautai 2017 m. Europoje išaugo net 8,5 % – tai buvo sparčiausias augimas nuo 2004 m. Šiemet tikimasi, kad srautai augs dar labiau, tačiau „Skycop“ pastebi, kad aviacijos rinka tam net nėra pasirengusi.

Serija streikų

Nuo pat metų pradžios prasidėję oro linijų ir oro uostų darbuotojų streikai vasarą turėtų dar labiau išaugti. Didžiausią nerimą kelia Prancūzijos ir Italijos oro erdvės. Oro bendrovės „Air France“ darbuotojai iki gegužės mėn. jau buvo surengę 14 streikų. Tai paskatino „Air France“ akcijų vertės kritimą 9,7 %, tad dėl šių veiksmų oro bendrovė prarado daugiau nei 300 mln. eurų.

Italijoje nuo vasario iki gegužės buvo surengtos trys streiko akcijos: profesinių sąjungų, aviacijos tarnybų, oro eismo kontrolės ir antžeminio serviso darbuotojų kova dėl geresnių darbo sąlygų stabdė oro uostų darbą, oro linijos atšaukinėjo skrydžius.

Bandys peticijos galią

Dažniausia streikų priežastis – darbuotojų lūkesčių netenkinančios darbo sąlygos ir per žemas užmokestis. Be Italijos ir Prancūzijos per pirmąjį metų pusmetį keleiviai taip pat susidūrė su tokių skrydžių bendrovių kaip „Vueling“ ir „Ryanair“ pilotų inicijuotais streikais bei Vokietijos profesinės sąjungos „Verdi“ rengtais protestais sustabdžiusiais lėktuvų judėjimą Frankfurto, Miuncheno, Kelno ir Brėmeno oro uostuose.

„Skycop“ skelbia pradėjusi iniciatyvą keisti keleivių teisių streikų atveju neginantis dabartinį Europos reglamentą. Tai daroma, tarptautinėje platformoje „Avaaz“ renkant europiečių parašus.

Surinkusi reikiamą parašų kiekį bendrovė pateiks peticiją Europos Sąjungos institucijoms, kurios, kaip tikimasi, tuomet turės persvarstyti EK reglamentą Nr. 261/2004 ir jo aktualumą šių dienų įvykiams.

