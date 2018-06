Papildomas skrydžių valdymo sektorius prisitaikys prie intensyvėjančio eismo

Penktadienį skrydžių valdymo paslaugas Lietuvos oro erdvėje teikiančioje valstybės įmonėje „Oro navigacija“ atidarytas ketvirtasis skrydžių valdymo sektorius.

Skelbiama, kad tai leis aptarnauti daugiau orlaivių Lietuvos oro erdvėje, išvengti orlaivių užlaikymų, o aviakompanijoms sutaupyti tūkstančius eurų išvengiant orlaivių vėlavimų.

Iki šiol valdoma Lietuvos oro erdvė, kurioje skrydžiai vyksta didesniame nei 3 km aukštyje, buvo padalinta į tris sektorius – nuo trijų kilometrų iki 7 km, nuo 7 km iki 10 km bei nuo 10 km iki 20 km. Kiekvieną sektorių prižiūrėdavo skirtingi skrydžių vadovai bei jų padėjėjai.

Nuolat augant tranzitu Lietuvą kertančių orlaivių skaičiui bei artėjant prie maksimaliai galimos oro erdvės pralaidumo ribos, „Oro navigacija“ nusprendė įdiegti papildomą skrydžių valdymo sektorių. Todėl viršutinė Lietuvos oro erdvė, siekianti nuo 10 iki 20 km, buvo padalinta į du sektorius. Tai leido padidinti viršutinės Lietuvos Respublikos oro erdvės pralaidumą dvigubai - iki 90 orlaivių per valandą - ir išvengti galimų lėktuvų užlaikymų.

Nuo šiandien vienu metu skrydžių vadovai galės naudoti iki 4 skrydžių valdymo sektorių, kurių kiekvieno maksimalus pralaidumas yra 40-50 orlaivių per valandą.

Skelbiama, kad taip Lietuvos oro erdvėje skrendančios aviakompanijos išvengs papildomų laiko ir kaštų sąnaudų, o keleiviai savo kelionės tikslą pasieks laiku.

„Oro navigacija“ praneša, kad šių metų gegužę buvo pasiektas visų laikų rekordas aptarnaujant tranzitu skrendančius orlaivius – gegužės 26 d. (nuo 0 iki 24 val.) aptarnauti 720 pro Lietuvą tranzitu praskridę lėktuvai. Pernai tą pačią dieną aptarnauti 505 virš Lietuvos tranzitu praskridę orlaiviai – tranzitinių skrydžių skaičiaus augimas siekė 42%.

Įmonė praneša, kad birželį per dieną aptarnautų skrydžių skaičius bus dar didesnis ir gerokai viršys praeitų metų birželio rezultatus.

Pranešime rašoma, kad įgyvendinant papildomo sektoriaus įdiegimo projektą, „Oro navigacijos“ Regiono skrydžių valdymo centro specialistai inicijavo reikalingų teisės aktų pakeitimus, atlikti skrydžių valdymo sistemos atnaujinimo darbai.

VŽ primena, kad patvirtintas audituotas 2017 m. „Oro navigacijos“ gautas grynasis pelnas siekė 1,5 mln. Eur, o mokestis už 2017 m. valstybės turto naudojimą patikėjimo teise sudarė 299.000 Eur. Įmonės pajamos pernai sudarė 28,246 mln. Eur, o užpernai – 27,99 mln. Eur, rodo „Creditinfo“ duomenys. „Oro navigacija“ per 2018 m. pirmąjį ketvirtį uždirbo 6,7 mln. Eur pajamų. Pajamų planą įmonė teigia viršijusi 11,3%. Per pirmus tris šių metų mėnesius įmonės sąnaudos siekė 5,6 mln. Eur ir buvo 20,9% mažesnės nei planuota. Įmonė iš pagrindinės veiklos – oro navigacijos paslaugų teikimo – per 2018 m. pirmąjį ketvirtį gavo 6,5 mln. Eur pajamų, o tai yra 8,7% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, kai gautos pajamos siekė 6 mln. Eur. Per pirmąjį šių metų ketvirtį skrydžių vadovai Lietuvos oro erdvėje aptarnavo 54.400 skrydžių – 9,5% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. „Oro navigacijoje“ dirba daugiau nei 280 žmonių.

