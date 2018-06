Dyzelgeito skandale suimtas „Audi“ vadovas

Rupertas Stadleris, „Audi“ vadovas ir valdybos pirmininkas, pirmadienį buvo suimtas dėl jo vaidmens vadinamojoje Dyzelgeito istorijoje, paaiškėjus, jog „Volkswagen“ sukčiavo nustatant dyzelinių automobilių taršos rodiklius.

VŽ jau rašė, kad prieš savaitę p. Stadlerio namuose buvo atlikta krata.

Ponas Stadleris „Audi“ vadovauja nuo 2007-ųjų. 2010 m. jis taip pat tapo „Volkswagen“ grupės valdybos nariu. Jis yra aukščiausias pareigas užimantis įmonės darbuotojas, suimtas Dyzelgeito istorijoje.

Tiesa, Martinui Winterkornui, buvusiam „Volkswagen“ grupės vadovui, Amerikoje šiemet taip pat buvo pateikti kaltinimai pagal keturis baudžiamojo kodekso straipsnius.

Skandalui įsiplieskus prieš trejus metus, p. Stadleris sulaukė ne vieno raginimo trauktis, tačiau „Volkswagen“ ne tik aktyviai gynė „Audi“ vadovą, bet pernai pratęsė jo sutarti penkeriems metams. Šių metų balandį, vykdant restruktūrizaciją, jis buvo paskirtas naujo „Premium“ automobilių padalinio vadovu, atsakingu už jų pardavimus visoje grupėje.

„Volskwagen“ ilgą laiką teigė neturinti įrodymų, kad p. Stadleris žinojo apie sukčiavimą. Tą patį teigia ir p. Stadleris.

VŽ jau skelbė, kad Vokietijoje „Volkswagen“ praėjusią savaitę sulaukė 1 mlrd. Eur baudos. Tai yra viena iš didžiausių Vokietijos verslui skirtų baudų istorijoje. Nuobauda paskirta už tai, kad bendrovė „nesugebėjo užkardyti“ neleidžiamos programinės įrangos įdiegimo į 10,7 mln. automobilių 2007-2015 m. laikotarpiu.

Tačiau ši bauda neapima jokių civilinių ar automobilių savininkų ieškinių prieš įmonę. Jeigu jie būtų patenkinti, tai bendrovei atsieitų dar apie 10 mlrd. Eur. Be to, įmonės vadovai ir per 70 dabartinių ir buvusių įmonės darbuotojų taip pat figūruoja kitame tyrime dėl įtariamos manipuliacijos rinkoje.

