LVK perspėja: kelių infrastruktūros sektoriui kyla didelė grėsmė

Lietuvos transporto infrastruktūros sektorius neįsisavina turimų lėšų, darbus vykdančios įmonės kenčia dėl delsimo, sudarant sutartis, iš sektoriaus traukiasi vis daugiau specialistų.

Tokiomis nuotaikomis Vilniuje surengtoje konferencijoje dalijosi Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentas, pridurdamas, kad šių reiškinių pasekmė yra prastėjanti kelių būklė ir visos valstybės mastu patiriami nuostoliai.

LVK Transporto ir logistikos komisija spaudos konferencijoje pristatė Lietuvos infrastruktūros apžvalgą, kurioje įvertinama šiandieninė investicijų į infrastruktūrą situacija – valstybės požiūris, užsibrėžtų tikslų įgyvendinimas, kelių tinklo būklės tendencijos bei perspektyva šioje srityje veikiančiosioms įmonėms ir jų darbuotojams.

Žlugdantis planavimas

Konferencijoje p. Sutkus tvirtino, kad pagrindinė kelių infrastruktūros problemų Lietuvoje priežastis – nėra ilgalaikės, detalios ir konkrečiais finansavimo šaltiniais pagrįstos kelių priežiūros ir plėtros programos.

„Nors 2015 m. buvo patvirtinta iki 2020 m. galiojanti Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programa (KPPP), realybėje planavimas vyksta tik metams į priekį. Lietuvos automobilių kelių direkcijoje (LAKD) trūksta kompetencijų sistemingai planuoti bent keliems metams į priekį ir griežtai laikytis numatytų planų“, – tvirtino LVK prezidentas.

Jis pastebi sisteminį trūkumą – dokumentacija pradedama ruošti tik pavirtinus KPPP biudžetą, dėl to konkursai paskelbiami anksčiausiai pavasarį. Dar keletą mėnesių užtrunka projektavimas, todėl darbai pradedami tik rudenį, kai atšąla oras ir prasideda lietingasis sezonas. Negana to, dažnai darbus stabdo ir konkursų nelaimėjusių įmonių skundai Viešųjų pirkimų tarnybai. Pasak p. Sutkaus, dėl to kenčia ne tik kelių kokybė, bet ir eilę metų nepavyksta įsisavinti visos kelių priežiūrai skirtos sumos – 2016 m. kelių priežiūrai nebuvo panaudota 50 mln. Eur, o pernai – 30 mln. Eur.

LVK prezidentas minėjo, kad šių metų gegužės 29 d. buvo pasirašytos sutartys vos dėl 72,1 km žvyrkelių ruožų asfaltavimo, o tai sudaro apie 20% visų šiemet numatytų darbų. „Todėl vėl rudenį bus tas pats – kelininkai skubės, nepaisydami oro sąlygų, o mes vėl turėsime paskubomis nutiestus kelius“, – sakė p. Sutkus.

Finansavimas mažės

„Paruoštos studijos rodo, kad Lietuvoje reikėtų kasmet atnaujinti po 1.000 km kelių, tačiau realiai atnaujinama tik po 200 km. Todėl kiekvienais metais susirenka 800 km nesutvarkytų kelių deficitas, kurių remontas ilgainiui valstybei kainuoja gerokai didesnius pinigus“, – tvirtino jis.

Ponas Sutkus tvirtina, kad prie tokios situacijos prisideda ir KPPP programai tenkantys ne visi LR Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme numatyti pinigai.

„Pagal įstatymą, 65% degalų akcizo turėtų tekti KPPP, tačiau realiai programą pasiekia 55% surenkamo akcizo“, – sakė LVK prezidentas, nesiimdamas spėlioti, kur nukeliauja likusieji 10%. Konfederacijos pranešime nurodoma, kad jau kitais metais situacija dar labiau blogės, nes nuo 2018 m. KPPP finansavimui bus skirti jau tik 48% surenkamo brangstančių degalų akcizo.

Skaičiuoja nuostolius

LVK prezidentas paminėjo ekspertų vertinimą, jog į transporto infrastruktūrą investavus 1 mln. Eur, per penkerius metus ši investicija sukuria 3 mln. Eur vertę.

„Tad vien dėl 2017 m. neįgyvendintų projektų Lietuvos ekonomika neteko per 90 mln. Eur, – sakė p. Sutkus. – Be to, tokia situacija daro didelę žalą rinkos dalyvių finansinei būklei. Šiuo metu transporto infrastruktūros sektorius yra susitraukęs: perskaičiuojant žaliavų ir darbų kaštus 2008 m. kainomis, nuo prieškrizinio atsiliekame net 31%. Pagrindinių 10 įmonių pardavimų pajamos Lietuvoje, vertinant transporto infrastruktūros statybos darbus, 2014–2015 m. sumažėjo 30%, o 2015–2016 m. susitraukė dar 5%.“

LVK prezidentas tvirtina, kad transporto infrastruktūros įmonėms 2017 m. buvo rekordiškai nuostolingi. Vienos iš keturių didžiausių įmonių pelnas, lyginant su 2016 m., sumažėjo 78%, kitos trys dirbo nuostolingai. Jų nuostolių vidurkis siekia beveik 5 mln. EUR. Tikėtina, kad šie metai bus dar prastesni – iki gegužės 28 d. LAKD buvo pasirašiusi statybos darbų tik už 45,75 mln. Eur, o tai sudaro vos 12% viso KPPP fondo.

Specialistai emigruoja

Ponas Sutkus tvirtina, kad dėl šių priežasčių daugelis bendrovių svarsto apie dalies darbuotojų atleidimą. Vien asociacijai „Lietuvos keliai“ atstovaujančiose įmonėse, kurios užima apie 80% infrastruktūros statybos rinkos, per pastaruosius dvejus metus dirbančiųjų sumažėjo 33% – nuo 9.000 iki 6.000.

„Prarandame aukštą pridėtinę vertę kuriančius specialistus, kurie tiesiog emigruoja. Jei tokia situacija tęsis ir toliau, net ir skyrę finansavimą nebeturėsime žmogiškųjų išteklių tiesti kelius. Turėsime ieškoti darbo jėgos Ukrainoje arba mokėti papildomus pinigus, pavyzdžiui, samdydami Lenkijos įmones“, – konferencijoje sakė Bronius Bučelis, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininkas.

Jis tvirtina, kad dėl nepasirašytų kelių tiesimo sutarčių bendrovės neišgali laiku mokėti atlyginimų ir turi atleisti labai sunkiai surandamus specialistus.

