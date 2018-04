„Lietuvos pašto“ įmonių grupė įspūdingai padidino pelną

Susisiekimo ministerijos išplatintame pranešime skelbiama, kad 2016 m. vos 19.000 Eur siekęs grupės grynasis pelnas pernai įspūdingai augo, nors pardavimo pajamos didėjo vos 7%.

Valstybės valdomos akcinės bendrovės „Lietuvos pašto“ įmonių grupė, audituotais duomenimis, 2017 m. uždirbo 1,6 mln. Eur grynojo pelno, kai 2016 m grupės grynasis pelnas siekė tik 19.000 Eur. Pranešime nurodoma, kad 2017 m. grupės pardavimo pajamos buvo 76,9 mln. Eur, arba 7,0% viršijo pajamas 2016 m.

VŽ rašė, kad jau pernai veiklos efektyvumą didinęs „Lietuvos paštas“ buvo pasiekęs įspūdingus pelningumo rodiklius.

2017 m. 62,5% gautų pajamų sudarė pajamos už pašto paslaugas. Palyginti su 2016 m., dėl padidėjusios fiziniams asmenims suteiktų daiktų siuntimo paslaugų apimties pašto paslaugų pajamos išaugo 11,3%.

Lietuvos pašto įmonių grupės vadovybė ketina per einamuosius finansinius metus tikslinti dalies įmonės turto tikrąją vertę, dėl kurios auditas finansinėse ataskaitose yra pareiškęs sąlyginę nuomonę. Šio turto balansinė vertė siekia 2,97 mln. Eur.

„Pernai Lietuvos paštas sėkmingai diegė pašto paslaugų teikimą lengvinančias elektronines priemones, tęsė pašto tinklo modernizavimo darbus, dalyje šalies kaimiškų vietovių įvedė atnaujintą pašto paslaugų teikimo modelį. 2017 m. stiprindama pozicijas rinkoje bendrovė daugiausia dėmesio skyrė klientų aptarnavimo gerinimui: buvo patobulintas informavimas apie siuntų gavimą trumpąja SMS žinute, pradėjus diegti parašo planšetes optimizuotas siuntų išdavimo procesas, toliau sėkmingai vykdyta siuntų savitarnos terminalų „LP EXPRESS“ tinklo plėtra“, – ministerijos pranešime cituojama Asta Sungailienė, Lietuvos pašto generalinė direktorė.

Taip pat pranešama, kad pernai augo Lietuvos pašto patronuojamosios įmonės UAB „Baltic Post“ kurjerių paslaugų kiekis, jų per įmonių grupę suteikta 8,0% daugiau nei ankstesniais metais. Palyginti su 2016 m., pernai per „LP EXPRESS“ siuntų savitarnos terminalus buvo išsiųsta ir gauta 48% daugiau siuntų, o per „LP EPXRESS“ kurjerius siųstų ir pristatytų siuntų srautas padidėjo 24%. Beveik pusė visų pernai terminalais siųstų siuntų buvo pirkiniai iš elektroninių parduotuvių.

2017 m. pajamų už finansines paslaugas gauta 3,7% daugiau negu 2016 m. Daugiausiai – 17,7% – išaugo vietinių ir tarptautinių pinigų perlaidų, siunčiamų per Lietuvos paštą, srautas. Pajamų iš pensijų, pašalpų ir kt. išmokų pristatymo kasmet mažėja – 2017 m., palyginti su 2016-aisiais, jų sumažėjo 2,1%.

