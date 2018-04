„Verslios Lietuvos“ analitikas: po nesėkmingo „Brexit“ prie JK sienų tikėtinos vilkikų eilės

Jei ES nepavyktų susitarti su Jungtine Karalyste (JK) dėl jos pasitraukimo iš Bendrijos sąlygų, jau po 2019 m. kovo 29 d. įsigaliotų Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narėms taikomi prekių ir paslaugų importo į JK tarifai.

Be to, turėtų išaugti administraciniai ir transportavimo kaštai muitinėse. O tai reikštų, kad Lietuvos eksportuotojai prarastų konkurencingumą.

Apie tai ketvirtadienį šalies verslininkams pasakojo Thomas Notten, VšĮ „Versli Lietuva“ (VL) vyriausiasis analitikas.

Jo teigimu, britai nėra pasirengę pilnai vykdyti patikrinimus muitinėse, o pasirengti per trumpą laikotarpį bus sudėtinga.

„Šiuo metu tik 1% visų sunkvežimių tikrinami prie JK sienų, todėl po „Brexit“ tikėtinos eilės“, - sakė p. Nottenas.

Be to, importuojamoms pramoninėms prekėms į JK būtų taikomi vidutiniškai 4% muitai, bet, pvz., baldams muitai taikomi nebūtų.

JK prekyba su ne ES šalimis šiuo metu auga sparčiau nei su ES šalimis, tačiau net 44,3% JK prekių ir paslaugų už 314 mlrd. Eur keliauja į ES.

„Brexit“ įtaka Lietuvai būtų palyginti viena mažiausių ES, kadangi Lietuvos prekyba su JK sudaro tik 03% BVP, o Airijai tenka 4,1% BVP

Ponas Notten sako nelabai matantis naujų galimybių Lietuvos eksportuotojams JK rinkoje po šios šalies pasitraukimo iš Bendrijos, bet lietuviai galėtų pasinaudoti naujomis galimybėmis Bendrijoje, kur JK eksportuotojai praras konkurencinį pranašumą.

Derybų eiga

Jei susitars, JK su ES, tikėtina, turės laisvos prekybos sutartį, kaip su Kanada ar Pietų Korėja. Tačiau neatmetamas ir derybų žlugimo variantas.

Lina Viltrakienė, Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento laikinoji vadovė, sako, kad be optimistinio scenarijaus (sėkmingų JK pasitraukimo iš Bendrijos derybų) ir pesimistinio scenarijaus (nesusitarus, prekyba nuo 2019 m. II ketv. pagal PPO taisykles) dar svarstomi ir tarpiniai, pavyzdžiui, muitų sąjungos variantai.

Ji kartu ragino verslą pasitikrinti ir, jei reikia, peržiūrėti savo tiekimo grandines, kad, pvz., per JK į Bendriją nepatektų importuojamos prekės, nes trečiosios šalys pereinamuoju laikotarpiu (nuo 2019 m. kovo) jau gali nebetaikyti toms prekėms ES taikomų nuolaidų.

„Kas beįvyktų, taip gerai, kaip yra dabar, po „Brexit“ nebus“, - sakė p. Viltrakienė.

Išlieka du sudėtingi klausimai, dėl kurių tebevyksta derybos: dėl sienos su Airija ir teismų jurisdikcijos: nesutariama, ar po „Breixt“ galios JK teismų ar Europos teisingumo teismo sprendimai. Tiesa, iš JK ateina signalai, kad po derybų santykiuose galios ES teisynas. Be to, didelių iššūkių kelia dviejų metų pereinamasis laikotarpis, per kurį bus siekiama susitarti dėl naujų sąlygų. Pavyzdžiui, derybos su Kanada užtruko šešis metus. Kita vertus, glausti derybų terminai, anot VL analitiko, padės susikoncentruoti į rezultatą.

Derybos bus laikomos įvykusiomis, jei bus susitarta dėl visko: tam neįvykus derybos laikytinos žlugusiomis.

Kita vertus, 75% JK verslo sustabdė rengimąsi „no deal“ scenarijui, o tai rodo, kad britų įmonės tikisi, kad susitarimas su ES dėl „Brexit“ sąlygų bus pasiektas ir pagal PPO taisykles prekiauti JK ir ES nereikės.

