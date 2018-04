Kazachų oro linijos Vilnių pasirinko kaip pačiai bendrovei ir verslui svarbų miestą

Antrosios pagal dydį Kazachstano oro linijos „SCAT Airlines“ Vilnių pasirinko savo pirmajam maršrutui į Europos Sąjungą.

Kazachstano sostinę Astaną ir Vilnių sujungianti naujoji oro linija bus atidaryta gegužės 27 d. Šio maršruto atsiradimui įtaką padarė Kazachstano siekis savo sostinę sujungti su šiai šaliai svarbiausių valstybių sostinėmis ir itin sparčiai didėjanti prekyba tarp šių dviejų valstybių.

Pirmadienį Lietuvoje viešėję Kazachstano oro bendrovės „SCAT Airlines“ atstovai paskelbė savo pasirinkimo priežastis.

Svarbus partneris

„Mums Lietuva jau seniai yra svarbus partneris – mes čia prižiūrime savo lėktuvus ir apmokome savo personalą. Nuo 2008 m., kai pradėjome dirbti su Lietuvos įmonėmis, mūsų bendradarbiavimo apimtys viršijo 170 mln. USD (apie 138 mln. Eur). Be to, matome intensyvų ryšių tarp abiejų šalių stiprėjimą, –specialiai surengtoje spaudos konferencijoje sakė Nikolajus Buriakovas, „SCAT Airlines“ viceprezidentas. – Iki šiol Vilnių iš Astanos buvo galima pasiekti per Rusiją, Baltarusiją ar net Ukrainą. O dabar tai bus galima padaryti vos per 4 val. 20 min, skrendant patogiu lėktuvu, tiesioginiu skrydžiu.“

Vytautas Naudužas, Lietuvos ambasadorius Kazachstano Respublikoje, pastebi, kad Kazachstanui mūsų valstybė yra vienas iš svarbiausių prekybos partnerių. „Lietuva yra didžiausiųjų Kazachstano prekybos partnerių dešimtuke ir prekybos su mūsų šalimi apimtys lenkia ne tik prekybos su Lenkija, bet ir prekybos su Baltarusija apimtis.

Pernai prekyba su Kazachstanu viršijo 1,7 mlrd. USD ir tikimasi, kad jau šiemet ji viršys 2 mlrd. USD“.

Nuo 165 Eur

„SCAT Airlines“ lėktuvai iš Vilniaus į Astaną skris du kartus per savaitę – ketvirtadieniais ir sekmadieniais. Skrydis bus vykdomas „Boeing 737-700 LY-AZV“ 149 vietų orlaiviu. Pasak bendrovės, šis orlaivis pasirinktas dėl ekonomiškumo.

Pasak p. Buriakovo, naujuoju maršrutu visų pirma naudosis verslo atstovai, Lietuvos kazachų ar Kazachstano lietuvių bendruomenės. Taip pat kiekvienais metais Lietuvos universitetuose studijuoja bent 150 Kazachstano studentų. Tikimasi, kad keleivių srautą papildys turizmas ir ypač – medicininis turizmas į Lietuvos reabilitacijos įstaigas.

Taip pat tikimasi, kad šis maršrutas bus naudojamas kaip tranzitinis: jau dabar „SCAT Airlines“ per Astaną siūlo pasiekti ir kitus Kazachstano miestus: Almatą, Šymkentą, Aktobę bei susiekti su Kinija. Bilietų prekyba iš Vilniaus į Astaną ir atgal jau pradėta: bilieto kaina į vieną pusę siekia 165 Eur, į abi puses – 250 Eur.

„Mes neabejojame šio maršruto sėkme, o pastebėję sparčiai augantį poreikį, iš karto svarstysime apie papildomus skrydžius“, – tvirtino p. Buriakovas.

Aštuonioliktoji bendrovė

1997 m. įkurta „SCAT Airlines“ yra antroji pagal dydį Kazachstano oro bendrovė po „Air Astana“. Pasak p. Buriakovo, ši bendrovė yra privati, jos akcininkai yra Kazachstano Respublikos piliečiai. Šiuo „SCAT Airlines“ vykdo skrydžius į aštuonias pasaulio šalis: Kiniją, Rusiją, Jungtinius Arabų Emyratus, Turkiją, Indiją, Gruziją, Azerbaidžaną ir Armėniją. Bendrovės lėktuvų parką sudaro 18 orlaivių – 12 „Boeing“ ir 6 „Bombardier“. Jais skrendama daugiau nei 50 vidinių ir 25 tarptautinių krypčių, kurias kasmet papildo 10 naujų. Be to, vykdomi ir užsakomieji atostogų skrydžiai. Praėjusiais metais bendrovė pervežė per 1,2 mln. keleivių, o kasmetinis keleivių srauto augimas sudaro 20–27%.

Į Lietuvą skrydžius pradėsianti bendrovė nėra pigių skrydžių oro linijos – jos dirba įprastiniu modeliu, be to, pasak p. Buriakovo, nemokamai veža Antrojo pasaulinio karo veteranus ir 1–2 grupių invalidus.

„SCAT Airlines“ taps jau 18–ąja oro linijų bendrove, vykdančia reguliariuosius skrydžius iš ir į Vilniaus oro uostą, o Astana bus toliausiai į rytus nutolęs tiesiogiai pasiekiamas miestas.

