Lietuvoje žūčių keliuose mažėja, tačiau mirtingumu lenkiame ES

Lietuvoje 2017 m. vienam milijonui gyventojų teko 67 žūtys keliuose. Per septynerius metus užfiksuotas 36% mažėjimas, tačiau nuo Europos Sąjungos (ES) vidurkio, kuris pernai siekė 49 žūtis, dar stipriai atsiliekame.

Tai rodo antradienį Europos Komisijos (EK) paskelbti preliminarūs 2017 m. kelių eismo saugumo statistiniais duomenys. Žūčių skaičius ES jau antrus metus iš eilės mažėja maždaug 2%. 2017 m. ES keliuose žuvo 25.300 žmonių, t. y. 300 mažiau nei 2016 m. (?2%) ir 6.200 mažiau nei 2010 m. (?20%).

Lyginant Lietuvą su kitomis Baltijos šalimis, fiksuojamas atsilikimas nuo Estijos, kur pernai žuvo gerokai mažiau žmonių keliuose - 36, ši šalis išskiriama visame ES sąraše dėl padaryto pažangos. Tuo tarpu Latvijoje būta daugiau tokio pobūdžio nelaimių – 70, o kaimyninėje Lenkijoje situacija dar prastesnė - keliuose žuvo 75 žmonės.

EK praneša, kad 2017 m. mažiausiai žūčių keliuose fiksuota Švedijoje (25 žūtys vienam milijonui gyventojų), Jungtinėje Karalystėje (27), Nyderlanduose (31) ir Danijoje (32).

Žūčių skaičius, palyginti su 2016 m., labiausiai sumažėjo Estijoje ir Slovėnijoje (atitinkamai ?32% ir ?20%). Be to, 2017 m. toliau mažėjo atotrūkis tarp valstybių narių rezultatų – tik dvi valstybės narės užregistravo daugiau kaip 80 žūčių vienam milijonui gyventojų (Rumunija ir Bulgarija).

„Nors žūčių keliuose mažėjimo tendencija teikia vilčių, pasiekti ES tikslą – 2010–2020 m. laikotarpiu perpus sumažinti žūčių keliuose skaičių – bus labai sunku. Be to, apskaičiuota, kad praėjusiais metais sunkiai sužalota 135.000 žmonių, tarp jų didelė dalis pažeidžiamų eismo dalyvių: pėsčiųjų, dviratininkų ir motociklininkų. Apskaičiuota, kad žūčių ir sužalojimų keliuose socialinės ir ekonominės išlaidos (reabilitacija, sveikatos priežiūra, materialinė žala, kt.) sudaro 120 mlrd. Eur per metus“, – rašoma EK pranešime.

EK šiuo metu rengia ir dar 2018 m. pavasarį planuoja paskelbti saugesniems keliams užtikrinti skirtas konkrečias priemones. Jos galėtų apimti Europos transporto priemonių saugos taisyklių ir infrastruktūros saugumo valdymo taisyklių peržiūrą, taip pat saugaus perėjimo prie sąveikiojo, susietojo ir autonominio mobilumo iniciatyvą.

