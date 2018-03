Nepale sudužo keleivinis lėktuvas

67 keleivius ir 4 įgulos narius skraidinusiam Bangladešo oro linijų „US-Bangla“ lėktuvui nepavyko nutūpti ant nusileidimo tako.

Gelbėtojai užgesino liepsnas ir traukė kūnus iš lėktuvo nuolaužų. Informacija apie aukas vis keičiasi - nuolat auga žuvusiųjų skaičius. Nuo iš pradžių skelbtų 8 aukų šis skaičius jau pasiekė 40, praneša BBC. Jau žinoma, kad 31 žmogus rastas negyvas katastrofos vietoje, dar 9 mirė medikų rankose. Tačiau aukų skaičius gali dar išaugti, nes 9 žmonės vis dar yra laikomi dingusiais. 22 žmonės yra gydomi ligoninėse, kai kurių būklė yra kritinė.

Pranešama, kad lėktuve buvo 33 Nepalo, 32 Bangladešo, 1 Kinijos ir 1 Maldyvų pilietis.

„Lėktuvui buvo duotas leidimas tūpti ant nusileidimo tako iš pietinės pusės, bet jis leidosi iš šiaurinės. Nežinome, kodėl jis nesilaikė nurodymų“, – CNN sakė Tribhuvano tarptautinio oro uosto atstovas.

Vienas košmarą išgyvenęs keleivis, Nepalo kelionių agentūros darbuotojas Basanta Bohora, patekęs į ligoninę pasakojo, kad pakilimas iš Bangladešo sostinės Dakos buvo įprastas, tačiau prieš nusileidimą Katmandu lėktuvas ėmė elgtis keistai. „Staiga lėktuvas ėmė stipriai drebėti ir pasigirdo garsus trenksmas. Aš sėdėjau arti lango ir galėjau pro jį ištrūkti. Neprisimenu, kas įvyko po to, kažkas mane nugabeno į ligoninę, – sakė jis vietinei žiniasklaidos priemonei „Kathmandu Post“. – Patyriau galvos ir kojų sužeidimus, bet man pasisekė, kad išgyvenau.“

Visi skrydžiai iš vienintelio šalyje tarptautinio Tribhuvano oro uosto atšaukti, praneša vietinė žiniasklaida, kuri skelbia, kad katastrofą patyrė iš Bangladešo sostinės Dakos atskridęs lėktuvas S2-AGU, Bombardier Dash 8 Q400, kuris buvo naudojamas aviacijoje 17 metų.

People stand as smoke rises following the crash of a Bangladeshi aircraft at Kathmandu airport, Nepal March 12, 2018 in this picture grab obtained from social media video. NITIN KEYAL/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST ON SCREEN COURTESY NITIN KEYAL.