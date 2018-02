VŽ bando: „Toyota Land Cruiser“ – alternatyvus pasirinkimas žemvaldžių lyderiui

Įsigydamas „Cadillac Escalade“, stambus žemvaldys ir ūkininkų atstovas nejučiomis deklaruoja, kad jam reikalinga pagalba išsirenkant adekvatų automobilį. Nuosekliu pasirinkimu galėtų tapti naujasis „Toyota Land Cruiser“.

Jei reprezentuoji – atstovaujamuoju lygiu – ūkininkų auditoriją, praverstų, kad ir viešųjų ryšių tikslais, transporto priemonė, susišaukianti su jos vertybėmis – patvari, pravaži, praktiška ir naši. Net jei kasdienė rutina Gedimino prospekte to ir nereikalauja. Prieš tai paminėtas amerikiečių kūrinys – mėgstamas JAV hiphopo atlikėjų, niekad nenuvažiuojančių nuo asfalto.



Tikrų darbinių arklių kategorijoje vienas vyraujančių pasirinkimų daugiau kaip pusę amžiaus yra Japonijos automobilių gamintojo „Toyota“ visureigis „Land Cruiser“.



Kiekviena rekomendacija ar įvertinimas – tuo svaresnė, kuo nuodugnesnė atlikta analizė. „Verslo žinios“ leidosi į naujausio modelio „Land Cruiser“ bandymus Namibijos smėlynuose, akmenynuose, dykumose ir purvynuose. Juos įveikęs automobilis susidoros ir su lietuviškais arimais, permerktomis ir taip ir neišdžiuvusiomis pievomis, net didmiesčių šaligatvių borteliais, kaip gi ir – importuotų trąšų priekabos tempimu, lygiagrečiai užtikrindamas, kad sunkų darbą būtų galima atlikti komfortabiliai, o ir mieste pasisukioti būtų ne gėda. Ir ne vien tik tam – „Land Cruiser“ vairuotojų auditorija pagal poreikius gali būti kur kas platesnė. Rėminės konstrukcijos visureigis nenuviltų į girias keliaujančių medžiotojų, statybų darbų vadovų, taip pat - bekelės mėgėjų.



Bandymų poligonas

Namibija, Pietvakarių Afrikos regiono šalis, – kone sava žaidimų aikštelė Japonijos automobilių gamintojui. Šalyje „Toyota“ automobiliai yra vieni gausiausių kartu su „Volkswagen“ produkcija. Reikšmingą dalį sudaro pravažumu pasižymintys visureigiai ir pikapai. Tokia gausa suprantama – beveik 826.000 kvadratinių kilometrų plote gausu sudėtingai įveikiamų prastų ir skirtingo paviršiaus kelių arba ruožų, labiau primenančių bekelę. Todėl nenuostabu, kad šioje Pietvakarių Afrikos regiono šalyje dažną pasiturintį ūkininką teko išvysti vairuojant „Toyota“ modelius „Hilux“, „Prado“ („Land Cruiser“ atitikmuo), Vakarų Europoje neprekiaujamą „Fortuner“.



„Nusipirkti „Toyotą“ – brangu, tačiau paskui nereikia dažnai vargti su priežiūra“, – kodėl šalyje tiek daug japonų gamintojo automobilių, nuomone iš šalies pasidalino žurnalistus iš Baltijos šalių vežiojęs autobusiuko vairuotojas.



„Land Cruiser“ per daugiau kaip 65 gamybos istoriją, jei į šį laikotarpį įtrauktume jo pirmtaką BJ, užsitarnavo patikimo darbinio arklio vardą. Tai, beje, vienas ilgiausiai gaminamų koncerno automobilių. Neužmušamumas – vienas iš pagrindinių argumentų renkantis šį modelį vietoje kitų galimų alternatyvų, tokių kaip „Land Rover Discovery“ ar „Jeep Grand Cherokee“. Alternatyvų „Land Cruiser‘iui“ dar sumažėja, jei tarp prioritetų renkantis automobilį yra jo pravažumas. „Land Cruiser“ tebeišsaugo rėminės konstrukcijos struktūrą, kai dauguma kitų gamintojų seniai perėjo prie laikančiojo kėbulo konstrukcijos. „Toyota“ atstovai tikina, kad rėminė konstrukcija jiems kol kas pasiteisina geriausiai siekiant užtikrinti legendinį pravažumą.



Naujojo modelio išorėje pirmiausiai į akis krenta kiek agresyviau ir konservatyviau atrodantys priekiniai žibintai (ankstesniame modelyje jie atrodė kiek juokingi), masyvesnių formų radiatoriaus grotos.



Kadangi Užsachario Afrikos saulė kepina be pasigailėjimo, bandytojų desantas be didesnių raginimų šoką į kondicionieriaus atvėsintus konvojaus visureigių salonus. Čia bene labiausiai ir matomi naujausio modelio pakeitimai, palyginti su praėjusiuoju modeliu.



Viduje buvo iš esmės peržiūrėta centrinė konsolė, kurioje – daugiau išmaniųjų technologijų, žinoma, centrinė rolė čia atitenka vairavimo režimų parinkimo jungikliams, jų išdėstymas atrodo aiškesnis ir paprastesnis, labiau struktūruotas. Dabar vairuotojo aplinka atrodo kiek elegantiškiau ir išmaniau, patalpintas naujo dizaino vairas. Taip pat salono spalvų pasirinkimą papildė smėlio spalva, tiesa, vis tiek, dominuoja juodi plastikai. Taip pat atsirado priekinių sėdynių ventiliavimo funkcija, šildomos galinės sėdynės.



Gamintojas pasirūpino, kad komforto elementų viduje netrūktų. Salone nemažai aukštos kokybės minkštų liesti paviršių – nepagalvotumei, kad iš išorės tai – atšiauriems iššūkiams pritaikytas visureigis. Pirmasis įspūdis, apimantis įsėdus į vidų – viskas tvirtai suręsta.



Siūloma ir septynvietė „Land Cruiser“ versija, kurios dvi galinės sėdynės diskretiškai paslėptos bagažo skyriaus grindyse.



Mažiau pastangų

Vis daugiau vairavimo elementų paslaugiai iš vairuotojo perimančios sistemos prasibrovė ir į bekelių transportą. Dabar net ir didesnių įgūdžių neturintis vairuotojas gali įgyvendinti kone visas užmačias bekelėje. Jau ankstesnio modelio vairuotojai galėjo naudotis važiavimo režimo skirtingais paviršiais pasirinkimo „Multi-terrain Select System“ (MTS) sistema ir funkcija „Crawl Control“, kurios veikimo principas panašus į išsikapanoti bandančio vėžlio. Iki šiol MTS sistema, nustačius kelio sąlygas atitinkantį rėžimą, pasirūpindavo paviršiui įveikti tinkamu ratų praslydimu, „Crawl Control“ užtikrindavo, kad sukimo momentas būtų operatyviai perduodamas į tinkamiausią sukibimą turinčius ratus ir nuolatos kaitaliojamas. Taip visureigis kone tiesiogine prasme repečkodavosi per kliūtį.



Naujajame modelyje MTS sistema buvo papildyta automatiniu režimu, kuris aktyvuojamas įjungus „Crawl Control“ funkciją. Šioji savo ruožtu gali veikti 5 skirtingų greičių, iki 5 km/h per valandą, režimais. Taigi paleidus šią „ropojimo“ funkciją ir nustačius greitį, vairuotojui nereikia nieko atlikti pedalais – tik vairuoti. Išties, kiek teko patirti pajudėjus į itin statų ir akmenuotą šlaitą išvažiuojant iš Mesumo ugnikalnio kraterio Namibijos Dorobo nacionaliniame parke, įjungus „Crawl Control“, pasijunti tarsi sėdįs ant masyvaus jaučio kupros, kuris be kompromisų ropščiasi ten, kur vadeles tempia jo šeimininkas.



Tiesą sakant, pernelyg ilgai neužsižaidėme su „Crawl Control“ funkcija – bekelių tyrinėjimas taptų pernelyg nuobodus vien tik sukiojant vairą ir leidžiant viskuo pasirūpinti automobilio elektronikai. Užtenka žinoti, kad prireikus gali pasikliauti.



Su 4,84 metrų ilgio ir 1,855 metro pločio „Land Cruiser“ spraustis pro ankštas uolų properšas nebuvo jauku, o kiekvienas aštrių bruzgynų šakų drėskimas per kėbulą nutvilkydavo net keleivius. „O, tai nuskambėjo kaip 1.000 Eur“, replikavo kolega iš Estijos, kai visureigis neišsiteko tarp dviejų aštrių krūmynų ir buvo palydėtas spigaus brūkštelėjimo. Kita vertus, kaip gali tikras „Land Cruiser“ būti be įbrėžimų ir dulkių.



Tam, kad būtų išvengta didesnių nuostolių, pavyzdžiui, atsiremiant šonų į stambų riedulį arba vožiantis dugnu į išsikišusį aštrų akmenį, visureigis aprūpintas papildomomis įvairių krypčių vaizdo kameromis. Dabar jau įmanoma stebėti, kas vyksta po automobiliu – to pasiekta filmuojant vaizdą priešais ir po kelių akimirkų transliuojant jį ekrane, kai automobilis užvažiuoja ant nufilmuotos vietos. Gudru. Tiesa, kiek teko patirti, spiginant saulei ir esant dulkinam ekranui, transliuojamas vaizdas suteikia nedaug pagalbos, nes yra sunkiai įžiūrimas.



Beje, aukščiau paminėtos sistemos ir kameros prieinamos įsigijusiesiems aukštesnės komplektacijos „Land Cruiser“. Tačiau ir kuklesnių modelių savininkams bekelėje jaustis užtikrintai padės siūlomi bent trijų rūšių galiniai diferencialai – atviro tipo, blokuojamas ir naujasis riboto slydimo „Torsen Limited Slip Differential“.



Visuose modeliuose įmontuotos pagalbinės važiavimo nuokalne ir įkalne sistemos.



Per beveik 3 dienų bandymus teko įsitikinti, kad „Land Cruiser“ beveik nėra neįveikiamų užduočių, vos keletą užstrigimų keliolikos automobilių konvojuje per šį laiką daugiausiai lėmė žmogiškieji veiksniai – netinkamai pasirinktas važiavimo rėžimas, nepadidintas automobilio aukštis (visureigiuose su tam numatyta galimybe) ar neadekvatus elgesys akseleratoriumi.



„Land Cruiser“ pravažumui pasitarnauja ir kėbulo gabaritai. Pakilimo kampas siekia 31 laipsnį, nusileidimo – 25 laipsnius. Palyginimui, konkurentų „Land Rover Discovery“ ir „Jeep Grand Cherokee“ duomenys yra atitinkamai 29 ir 27 laipsniai ir 29,8 ir 22,8 laipsniai.



„Land Cruiser“ prošvaistė siekia 215 milimetrų, „Land Rover Discovery“ – 220 milimetrų, „Jeep Grand Cherokee“ – net 274 milimetrus.



Silpnoji vieta

Vietomis pasitaikę smėlynai provokavo nors kiek pašėlti, tačiau prieš tai reikia išjungti dviejų lygių slydimo kontrolę. Vis tik, didesniam šėlsmui neįkvepia motoras. Ir jis yra bene vienintelė silpnoji „Land Cruiser“ vieta. ES rinkoje vairuotojams tėra tik vienas pasirinkimas – 2,8 litro darbinio tūrio D-4D 4 cilindrų motoras, išvystantis 130 kilovatų galią ir 450 niutonmetrų (versijoje su automatine pavarų dėže) sukimo momentą.



Šie parametrai lemia, kad daugiau kaip 2,4 tonos sveriantis visureigis iki 100 kilometrų per valandą įsibėgėja vos per 12,7 sekundės. Tokie dinamikos rodikliai apsunkins prisitaikymą prie greitkelių eismo srauto. Dinamiškumas – ne šio visureigio kategorija. Be to, smarkiau spustelėjus akseleratorių, pirma, ko sulauksite, bus aiškiai apie save pranešantis motoro garsas.



Galingesnių dyzelių nebeišeina pasiūlyti - griežtėjantys taršos reikalavimai ES sugriebė už gerklės „Land Cruiser“ ir paliko jį tik su vienu nedideliu motoru. Paguoda yra tai, kad automobilio stichija yra ne greitkeliai, o bekelė, o čia jau svarbiau yra motoro sugeneruojamas didelis sukimo momentas, kuris visas vairuotojui pasiekiamas jau 1.600–2.400 apsisukimų per minutę diapazone. Tai lemia, kad visureigis per sunkias kliūtis braunasi nesispyriodamas. Aukštas sukimo momentas praverčia ir tempiant priekabą. Su šiuo motoru „Land Cruiser“ gali tempti iki 3.000 kilogramų priekabą.



Savo ruožtu Rusijos ir kitų Rytų rinkų vairuotojams prieinama kur kas dinamiškesnė versija su V formos 6 cilindrų 4 litrų darbinio tūrio benzininiu motoru. ES rinkai siūlyti galingo benzininio motoro nematyta prasmės, pastaruosius kelerius metus benzininių „Land Cruiser“ pardavimai šioje rinkoje buvo praktiškai niekiniai.



Lengvas vairavimas

Atsižvelgiant į svorį ir gabaritus, „Land Cruiser“ vairas sukamas išties lengvai, tiesa grįžtamojo ryšio nėra daug, į staigius pasukimus reaguojama vangokai, tačiau tai vertinti reiktų turint mintyje stambios transporto priemonės inertiškumą.



Rėminė konstrukcija pasiteisina bekelėje, tačiau ne greitkelyje. Tam, kad bekelių veterano teigiamos savybės netaptų trūkumais dinamiškesniuose civilizuotuose keliuose, „Toyota“ „Land Cruiser“ modeliuose su gausesne komplektacija įdiegė komfortabilaus (eco), normalaus ir sportinio važiavimo rėžimo pasirinkimo galimybę. Pačios gausiausios komplektacijos modeliuose galimas ir penkių važiavimo režimų pasirinkimas. Pasirinkus sportiškesnį režimą, kaip teigia gamintojas, automobilis jautriau reaguoja į akseleratoriaus paspaudimą, pasikeičia pavarų dėžės veikimas, amortizatorių kietumas ir eiga. Tai esą turėtų sumažinti visureigio pasvirimą važiuojant didesniu greičiu posūkiuose. Kiek teko patirti bandymų metu, skirtingų važiavimo režimų pasirinkimas nedaro reikšmingos įtakos važiavimo savybėms ar keleivių komfortui.



Automatinė 6 pavarų dėžė sklandžiai keičia pavaras, tiesa, važiuojant pavaros pažeminimo režimu, agregatas pradeda kiek tampytis.



Naujausias „Land Cruiser“ po kelių dienų bandymų Namibijos dykumomis, akmenuotomis kalvomis ir purvynėmis paliko neužmušamo kantraus darbinio arklio, kuris gali ne tik nugabenti kone bet kur, bet ir iš ten parvežti, įspūdį.



Sprendžiant apie jo gerumą – kaip ir bet kurio kito automobilio atžvilgiu – verdiktą lemia vairuotojo poreikiai. Dinamiškų, manevringų, statusą pabrėžiančių SUV modelių mėgėjams „Land Cruiser“ galbūt nepasirodys patraukliausias pasirinkimas. Tačiau kelio sąlygų apribojimų nepripažįstantiems, patikimumo ieškantiems vairuotojams jis toliau išlieka vienu pirmųjų pasirinkimų. Ten, kur daugumos visureigių galimybės pasibaigia, atsiskleidžia smagiausios „Land Cruiser“ savybės.



Tęsinys po grafiku



[infogram id="d29f5eb4-d0d0-4c32-8dac-4f272a77af07" prefix="sLo" format="interactive" title="„Toyota Land Cruiser“ techniniai duomenys"]



Namibija

Pravažumas Namibijoje - aktualus, įvertinus, kad beveik 13 kartų už Lietuvą didesniame plote (826.000 kvadratinių kilometrų) tegyvena kiek mažiau kaip 2,5 mln. gyventojų. Tai yra antra rečiausiai apgyvendinta šalis po Mongolijos. Taigi jei įstrigote neišvažiuojamai, pagalbos ieškoti teks eiti ilgai ir nuobodžiai. Bandymų konvojui vadovavęs Danie, kone didžiąją dalį laiko praleidžiantis laukinėje Namibijos gamtoje, pasakojo kartą taip užklampinęs savo „Hilux“, kad iki artimiausios pagalbos turėjo keliauti 15 kilometrų. Nakčia.



Dieną tektų keliauti kepinant didesniems nei 30 laipsnių pagal Celsijų karščiams. Čia verta paminėti, kad Namibija – viena iš mažiausiai kritulių sulaukiančių šalių užsachario Afrikos regione.



Namibiją iš Rytų supa Kalahario dykuma. Vakaruose, prie Atlanto pakrantės, plyti Namibo dykuma. Puiki vieta vertinantiems vienatvės prabangą – gali dienomis nesutikti žmogiškos draugijos.



Anksčiau buvusi Vokietijos kolonija, 1990 m. kovą, po dešimtmečių kovų, nepriklausomybę nuo Pietų Afrikos išsikovojusi Namibija yra viena stabiliausių ir saugiausių regione, todėl yra vienas tinkamiausių pasirinkimų galvojantiems apie apsilankymą šiame Afrikos regione, ypač palyginti su kaimynine Angola, į kurią vykti nerekomendavo ir kalbinti vietiniai. Tačiau asmeninio saugumo nereiktų užmiršti ir pačioje Namibijoje, liudija aukštomis aklinomis sienomis aptvertos prabangesnės sodybos.



Pietvakarių Afrikos šalies ekonomikoje esminį vaidmenį atlieka kasybos sektorius. Be cinko, vario ar švino čia kasamas ir uranas. Namibija yra viena iš didžiausių pasaulyje urano išgavėjų.



„Galite tiesiog čia imti kapstyti ir prisikasite iki urano“, – konvojui važiuojant dykuma, per raciją pokštavo Danie.



Dar nuo vokiečių laikų vykdoma deimantų kasyba.



Nemaža dalimi iš kasybos išsilaikanti, dykumų apsupta Namibija iš tikrųjų itin saugo krašto gamtą. Namibija buvo pirmoji Afrikos šalis, įtraukusi savo gamtos išsaugojimą į konstituciją. Itin trapios dykumų floros išsaugojimas konservacinėse zonose yra kertinis šalies aplinkosaugos principas.



Už Lietuvą gyventojų skaičiumi kuklesnė šalis turi savo nacionalines avialinijas „Air Namibia“, kuriomis pasiekti sostinę Windhoeką galima tiesiai iš Frankfurto per 10 valandų.



Justino Gapšio (VŽ) nuotr. Justino Gapšio (VŽ) nuotr. Justino Gapšio (VŽ) nuotr. Justino Gapšio (VŽ) nuotr. Justino Gapšio (VŽ) nuotr. Justino Gapšio (VŽ) nuotr. Justino Gapšio (VŽ) nuotr. Justino Gapšio (VŽ) nuotr.

