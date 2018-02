„Alto komercinis transportas“ planuoja gamybos augimą 

114 specialių automobilių policijai už 4,9 mln. Eur baigianti pagaminti įmonė „Alto komercinis transportas“ šiais metais ketina bent 6% didinti gamybos apimtis.

Praėjusiais metais Vilniaus pakraštyje įsikūrusioje „Alto komercinio transporto“ gamykloje buvo pagaminti 596 automobiliai. Didžiausi užsakymai buvo 101 autobusas Norvegijos sostinės Oslo priemiestiniam transportui, 34 autobusai Švedijos miestui Kalmarui ir Lietuvai skirti 24 greitosios pagalbos automobiliai. Vidutiniškai 85% bendrovės produkcijos keliauja už Lietuvos ribų – į Europos, Azijos, Afrikos, Australijos ir Naujosios Zelandijos rinkas.

Šiais metais „Alto komercinis transportas“ planuoja pagaminti 632 naujus autobusus.

„Tai yra konkretūs planai, kurie metų eigoje gali būti šiek tiek koreguojami“, – sako Edvardas Radzevičius, UAB „Altas komercinis transportas“ vadovas. Pasak jo, maksimalus dabartinės gamyklos pajėgumas gali siekti apie 1.000 automobilių per metus.

Per 5 pirmąsias savaites gamykloje surinkti 24 nauji automobiliai, o dabar įmonė baigia 114 naujų specialiosios paskirties policijos automobilių – tai bus pirmieji Lietuvoje mobilūs mini komisariatai, sukurti „Volkswagen T6“ mikroautobuso pagrindu.

Bendrovė laimėjo Lietuvos policijos departamento paskelbtą konkursą, kurio vertė – 4,9 mln. Eur.

Naujieji policijos automobiliai bus aprūpinti pagrindinėmis kasdieniam policijos darbui būtinomis priemonėmis: juose bus sukurtos darbo vietos 3-4 policijos pareigūnams, kurie nevažiuodami į komisariatą galės iš karto surašyti protokolą ar atlikti kitus būtinus veiksmus.

Automobiliuose bus įrengtos ir mini areštinės, kuriose bus galima laikinai laikyti iki dviejų pažeidėjų, taip pat įrengtos specialios nišos ginklams, neperšaunamoms liemenėms ar vadinamiesiems „ežiams” (priverstinio automobilių stabdymo priemonėms) laikyti. Visuose automobiliuose bus elektros lizdai, kondicionieriai, specialus apšvietimas, vaizdo kameros viduje ir išorėje.

Įgyvendinant policijos užsakymą iš pradžių buvo pagamintas prototipas, o vėliau jo pagrindu ir kiti automobiliai. Gamyba vyksta specialiai šiam projektui parengtoje linijoje, į kurią kas tris valandas vienas automobilis įvažiuoja ir vienas iš jos išvažiuoja.

„114 automobilių policijai mes pagaminsime mažiau nei per dešimt savaičių – suderinus gamybos procesą pro gamyklos vartus per dieną išvažiuos po tris automobilius. Tai yra labai geras rezultatas. Per tokį trumpą laiką pagaminti tokį didelį kiekį specializuotų automobilių mums leidžia išskirtinė praktinė patirtis, gerai išplėtoti gamybos pajėgumai bei gamyboje naudojamos inovacijos”, – teigė p. Radzevičius.

Šiais metais bendrovė ketina pristatyti du svarbius projektus: pirmasis yra naujojo, dar tik vasario pradžioje oficialiai pristatyto, „Mercedes-Benz Sprinter“ pagrindu sukurtas keleivinis autobusas. Kitas projektas – pasinaudojant tik „Iveco“ gaminama važiuokle, kuriamas 30 vietų autobusas su Vilniuje sukonstruotu ir pagamintu kėbulu. Ponas Radzevičius tvirtino, kad į šį projektą bus investuota apie 600.000 Eur.

Sekite pirmuosius automobilių testavimo įspūdžius, naujienas, dalinkitės savo nuomone ir patirtimi „Facebook“ puslapyje „VŽ Transportas“