Eilės pasienyje su Baltarusija – problema su didele perspektyva

Į Lietuvą iš Baltarusijos įvažiuojantys vilkikai eilėse stovi po 22 valandas, o vežėjai kiekvieną dieną dėl to praranda apie 100.000 Eur. Tačiau valstybės institucijos nežada jokio greito šios problemos sprendimo.

Taip reziumuota Nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ Vilniuje surengto apskritojo stalo pokalbio metu.

VŽ rašė apie „Linavos“ kongreso metu įvardytas nesibaigiančių eilių priežastis. Jas įvardijęs Arūnas Adomėnas, Muitinės departamento generalinis direktorius, tuomet tvirtino, kad kova su šia problema yra daugialypė ir įsisukusi užburtame rate: Medininkų–Kamennyj log pasienio punkto pralaidumas yra nepatenkinamas dėl turimos infrastruktūros pajėgumo, tačiau pats postas yra Susisiekimo ministerijos dispozicijoje. Be to, neišnaudojamas ir esamo posto pajėgumas, nes jame nuolatos trūksta darbuotojų. O darbuotojų trūksta dėl to, kad iš muitinės kasmet išeina daugiau darbuotojų nei ateina. O taip yra dėl prastos muitininkų motyvacijos – vos apie 500 Eur po mokesčių siekiančio mėnesio atlyginimo.

Pono Adomėno kalba tąkart leido suprasti, kad problemos sprendimui reikalingas dialogas tarp Ūkio ministerijos ir jai pavaldaus Muitinės departamento, Susisiekimo ministerijos, Finansų ministerijos ir Pasienio punktų kontrolės direkcijos.

„Linava“ dabar inicijavo tokį susitikimą, tačiau jame atsakingų valdininkų išdėstytos aplinkybės paaiškino, kad dar mažiausiai dvejus metus situacija negerės, o efektyvūs sprendimai galimi tik nuo 2023 m., kai bus rekonstruotas pasienio kontrolės punktas, o jame dirbs reikiamas kiekis pareigūnų.

Visų pirma – postas

Medininkų kontrolės postas laikomas svarbiausiu Lietuvoje. Ramunė Fabijonavičiūtė, Finansų ministerijos mokesčių politikos departamento mokesčių administravimo politikos skyriaus vedėjo pavaduotoja, susitikime tvirtino, kad šiam postui skiriama 80% visiems Lietuvos pasienio postams skiriamo finansavimo.

Mindaugas Zobiela, Pasienio kontrolės punktų direkcijos direktorius, sakė, kad Medininkų posto infrastruktūra yra pasenusi, todėl nevisiškai atitinka šiandieninius poreikius.

Pasak jo, dabar yra rengiamas posto rekonstrukcijos projektas, bet netgi idealiomis sąlygomis jis galės būti realizuotas tik per 5-erius metus. Tada bus pastatytas dvigubai didesnio pralaidumo (6.000 automobilių per dieną) postas, kuris galės išspręsti problemą.

„Bet dabar, kalbant apie infrastruktūrą, nematau galimo greito sprendimo, todėl aišku, kad reikia maksimaliai išnaudoti turimos infrastruktūros galimybes“, – reziumavo p. Zobiela.

Darbuotojų problema

Esamos infrastruktūros galimybės nėra išnaudojamos visų pirma dėl to, kad muitinei trūksta darbuotojų.

„Dabar yra taip, kad man skambinantys vairuotojai klausia, ar muitininkai streikuoja, nes visame poste yra vos trys pareigūnai“ – apie graudžiai komišką situaciją susitikime pasakojo Ramūnas Narbutas, vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkas.

Ponas Adomėnas tvirtina, kad taip yra dėl chroniško darbuotojų trūkumo ir jis nematantis galimybių užpildyti šią spragą, nes atėję jauni žmonės dirba vos dvejus metus. „Tai yra lėšų švaistymas, nes mes į juos investuojame, bet paskui nebegalime išlaikyti“, – tvirtino p. Adomėnas, pridurdamas kad šiuo metu muitinėje yra 230 laisvų darbo vietų ir jų vis daugėja.

Susitikime buvusios Finansų ministerijos atstovės sakė, kad situacija pamažu gerinama: 2018 m. Muitinės departamentui skirta 0,4 mln. Eur daugiau nei pernai.

Ponas Adomėnas, greitai apskaičiavęs šį padidėjimą, pasakė, kad net visą minėtą sumą paskirstant tik atlyginimams didinti ir neskaičiuojant mokesčių, kiekvienam darbuotojui tenkanti suma sudarytų vos po 250 Eur per metus. Taigi, tai taip pat neleis išspręsti esamos problemos.

Sekite pirmuosius automobilių testavimo įspūdžius, naujienas, dalinkitės savo nuomone ir patirtimi „Facebook“ puslapyje „VŽ Transportas“