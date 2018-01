Baltasis sąrašas įtinka ne visiems

Darbdaviai džiaugiasi sulaukę valdžios iniciatyvos, leidžiančios lengviau įdarbinti užsienio piliečius iš trečiųjų šalių, – tokia teise nuo metų pradžios gali naudotis bendrovės, patekusios į baltąjį sąrašą. Kol kas naujovė labiau sudomino krovinių vežėjus, tačiau, pavyzdžiui, statybininkai ja nesižavi ir norėtų kitokių priemonių – jų atstovai tikina, kad statybos įmonėms sunkoka atitikti kriterijus, leidžiančius patekti į minėtą sąrašą.

Lietuvos verslininkų akimis, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas yra vienas pagrindinių veiksnių, keliančių grėsmę verslo plėtrai. Darbo jėga Lietuvoje kasmet vis labiau traukiasi: pernai trečiąjį ketvirtį dirbančiųjų ir darbo ieškančių žmonių buvo 1,454 mln. Tai 1,7% mažiau nei tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu. Su darbo jėgos stygiumi susiduria daugelis sektorių – pasigendama ir darbininkų, ir inžinerijos specialistų, technologų etc.

Pirmuosius žingsnius mėginant užpildyti darbo rinkos spragas Ūkio ministerija žengė pernai: metų pradžioje paskelbė 27-ių aukštos kvalifikacijos profesijų, kurių atstovų trūksta Lietuvoje, sąrašą. Šių profesijų atstovai iš trečiųjų šalių gali lengviau įsidarbinti Lietuvoje. Tačiau ir to nepakako.

Nuo šių metų pradžios įsigaliojo baltasis sąrašas, atveriantis daugiau galimybių įdarbinti trečiųjų šalių piliečius. Įmonės, pageidaujančios patekti į baltąjį sąrašą, turi atitikti bent 4 iš 10 papildomų kriterijų. Pavyzdžiui, įmonės pajamos sudaro ne mažiau kaip 500.000 Eur per metus, įmonė vykdo licencijuojamą veiklą, joje dirba daugiau kaip 10 darbuotojų, jos veiklai užtikrinti būtini tų profesijų darbuotojai, kurių Lietuvoje trūksta.

Į sąrašą nebus įtraukiamos įmonės, turinčios skolų valstybės ar savivaldybių biudžetui, nesumokėtų baudų, neteikiančios mokesčių deklaracijų, turinčios kitų nusižengimų. Sąrašas bus skelbiamas viešai, o nustačius, kad neatitinka kriterijų, įmonė iš sąrašo bus išbraukiama.

Žadama sprendimo dėl įtraukimo į sąrašą pernelyg nevilkinti – Migracijos departamentas priims jį per mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, į šį sąrašą įmonė bus įtraukiama 3 metams. Be to, departamentas giliau žengia į elektroninę erdvę – į ją persikeliama daugiau procedūrų: visi prašymai išduoti daugkartines nacionalines vizas bus pildomi elektroniniu būdu.

Regis, kol kas naująja tvarka labiausiai džiaugiasi vežėjai, ypač – mažesnės krovinių vežimu užsiimančios bendrovės. Nes stambieji vežėjai darbuotojų trūkumo problemas spręsdavo paprasčiau – perkeldavo savo transporto vienetus į kitas šalis. Tačiau lengvesniu užsieniečių įdarbinimu aktyviai planuoja naudotis ir didesnės krovinių vežimu užsiimančios bendrovės.

Privalumų dėl naujosios tvarkos neįžvelgia statybininkai, nors šis sektorius bene labiausiai pasigenda darbuotojų. Statybininkus vienijančios asociacijos atstovai teigia, kad yra gerokai paprastesnių užsieniečių įdarbinimo būdų, tad esą reikėtų kitokio sąrašo. Dabar šalies statybose darbuojasi tūkstančiai ukrainiečių, darbdaviai sako esą labai patenkinti jų darbo kokybe. Tik kol kas jų atvykimas trukdavo gana ilgai: kelią sunkino ir ilgino sudėtingos procedūros. Kur kas paprasčiau šį klausimą iki šiol sprendė Lenkija.

VŽ nuomone, gerai jau tai, kad baltasis sąrašas atsirado, kad darbdaviams, norintiems įsivežti darbuotojų iš trečiųjų šalių, trumpėja sprendimo laukimo terminas, kad pagaliau reikės mažiau užsiimti popierizmu ir pan. Kol kas sąrašas visų darbdavių netenkina, tačiau juk niekas netrukdo valdžiai jo koreguoti – išklausius visų suinteresuotų verslo grupių pageidavimus ir lūkesčius.

