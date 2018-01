„Klaipėdos naftos“ krova pernai mažėjo, bet ne pajamos

2017 m. AB „Klaipėdos nafta“ (KN) perkrovė mažiau, tačiau pajamos kiek didėjo.

Iš viso per 2017 m. į bendrovės talpyklas perkrauta 7,177 mln. tonų naftos produktų – 2,2% mažiau nei per 2016 m. Užpernai buvo perkrauta 7,338 mln. tonų, per „Nasdaq Vilnius“ biržą pranešė KN.

KN preliminarios 2017 m. pardavimo pajamos – 106,5 mln. Eur, arba 2,6% didesnės nei 2016 m., kai buvo 103,8 mln. Eur.

Naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos – 38,3 mln. Eur, kurios per metus paaugo 3,8%.

Tuo metu suskystintųjų gamtinių dujų (SkGD) terminalo preliminarios pajamos siekia 68,2 mln. Eur – yra 2% daugiau, palyginti su 2016 m. (66,9 mln. Eur). Iš viso per 2017 m. išdujinta ir perkrauta 12,646 mln. MWh dujų – 13,5% mažiau nei 2016 m.

Geriausias gruodis per 12 metų

Bendrovė pranešime pasidžiaugė, kad praėjusių metų pabaiga buvo itin sėkminga. Praėjusių metų gruodžio krova buvo 43,8% didesnė eni 2016 m. gruodį.

2017 m. gruodį Klaipėdos bei Subačiaus naftos terminaluose į talpyklas perkrauta 834.000 tonų naftos produktų, kai metais prieš tai buvo perkrauta 580.000 tonų. O naftos terminalų mėnesio preliminarios pajamos didėjo 73,1%, iki 4,5 mln. Eur.

„Praėjusio gruodžio naftos produktų krovos rezultatas – geriausias krovos kiekis per pastaruosius 12 metų. Šis krovos rezultatas – didelio darbuotojų susitelkimo ir ilgalaikio kryptingo darbo rezultatas“, – teigiama KN pranešime.

Gruodį SkGD terminalas išdujino ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekė 457.000 MWh gamtinių dujų, kai tuo pat metu užpernai buvo išdujinta 850.000 MWh.

Preliminarios SkD terminalo 2017 m. gruodžio pardavimo pajamos sudaro 5,5 mln. Eur – tiek pat, kiek ir 2016 m. gruodį. Šias pajamas sudaro SkGD lėšų administratoriaus apskaičiuota saugumo dedamosios dalis, skirta kompensuoti terminalo eksploatacijos sąnaudas, bei SkGD dujinimo ir perkrovos pajamos.

