Mindaugas Navikas: Dėl SGD Lietuvos dujų vartotojai pernai mokėjo vieną mažiausių kainų Europoje, o dujų kiekio iš JAV augimas buvo įspūdingas

Pernai Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos vartotojams transportuota 33 teravatvalandės gamtinių dujų , ir tai yra 12 proc. daugiau nei 2019 m. neskaičiuojant dujų perdavimo į Kaliningrado sritį.

Dujų importas per SGD terminalą sudarė 65 proc. (21,9 TWh) viso per Lietuvą į Europos Sąjungos dujų rinką tiekto dujų kiekio. Tuo metu 2018 m. šis kiekis buvo beveik perpus mažesnis.



Praėjusieji metai džiugino ir dujų tiekimo iš JAV apimtimis, sako suskystintų gamtinių dujų terminalo operatorės AB „Klaipėdos nafta“ komercijos direktorius Mindaugas Navikas.



„Praėję metai buvo įspūdingi tuo, kad stebėjome augimą dujų tiekimo iš JAV, ir tame tarpe tiekimas iš JAV padidėjo dėl to, kad sutriko dėl techninių priežasčių tiekimas iš Norvegijos, tačiau to sutrikimo nepastebėjo nei vartotojai dėl savo kainos, nei SGD terminalas, nes tiekėjai greitai pakeitė tiekimo šaltinį. Tai rodo, kad terminalas veikia ne lokalioje, o globalioje rinkoje ir išnaudojame to privalumus,“ – pasakoja M.Navikas.



Anot jo, gerokai sumažinta ir „Klaipėdos naftos“ saugumo dedamoji, kurią moka vartotojai, o to pasiekta tiek mažinant sąnaudas, tiek ir didinant užsienio vartotojų skaičių.



„Jeigu 2017 metais „Klaipėdos naftos“ saugumo dedamosios dalis buvo 361 eur už nominuotą megavatvalandę, tai šiais metais ji sumažėjusi iki 151 euro, tai yra daugiau negu dvigubai,“ – aiškina SGD operatoriaus komercijos direktorius.



Anot jo, sąnaudos mažinamos ir išskaidžius pastoviąsias sąnaudas per visą laivo – saugyklos veikimo laikotarpį iki 2044-ų metų, kuomet buvo įstatymu numatyta jį įsigyti.



„Vykdome šį laivo įsigijimo projektą ir tai leido išdėstyti terminalo pastoviųjų sąnaudų dalį per visą veiksmingą SGD terminalo veiklos laikotarpį, dėl ko dabar mokame 26 milijonais mažiau saugumo dedamosios,“ – sako pašnekovas.



Dar vienas iš strateginių „Klaipėdos naftos“ tikslų – didinti užsienio vartotojų kiekį, nes tokiu būdu taip pat mažėja saugumo dedamoji, o drauge ir kaina vartotojams.



