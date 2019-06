„Nortal“ į priekį varė įsigijimai ir naujos rinkos

Estijos kapitalo technologijų kompanija „Nortal“, Lietuvoje valdanti tokio paties pavadinimo įmonę, pernai įsteigė pirmąją atstovybę Vokietijoje ir įsigijo JAV programinės įrangos kūrimo bendrovę „Dev9“. Plėtra leido estams stipriai padidinti pelną ir šiek tiek pajamas.

Kiek atsiėjo „Dev9“, neatskleidžiama, bet skelbiama, kad konsoliduotos visų „Nortal“ įmonių pajamos pernai augo 3% ir pasiekė 66,8 mln. Eur. O bendrovės EBITDA pelnas didėjo 39%, iki 7,4 mln. eurų.

Lietuvos UAB „Nortal“ pajamos bendrovės pranešime neišskiriamos, tačiau Registrų centrui pateiktoje finansinėje ataskaitoje rašoma, kad bendrovė pernai patyrė nedidelį – 2.000 Eur – nuostolį (prieš mokesčius fiksuotas 10.000 Eur pelnas) ir maždaug milijonu eurų išaugino pajamas. Pernai UAB „Nortal“ apyvarta siekė kiek daugiau nei 4,3 mln. Eur. O užpernai – 3,3 mln. Eur.

2018 m. taip pat daugiau nei 35% išaugo „Nortal“ darbuotojų skaičius, todėl bendrovė investavo į naujus biurus Vilniuje, Belgrade, Helsinkyje, Oulu (Suomija), Stokholme ir Sietle.

„Talentų pritraukimas išliks vienu didžiausių iššūkių artimiausiais metais visoms šiame sektoriuje veikiančioms bendrovėms. Tačiau neabejojame, kad „Nortal“ galime geriausiems specialistams pasiūlyti jų vertą iššūkį ir galimybes augti profesinėje srityje“, – sako Priitas Alamae, „Nortal“ vadovas ir įkūrėjas.

Įsigijimas JAV

Tarp svarbiausių 2018 m. įvykių p. Alamae mini atstovybės Vokietijoje įsteigimą ir pozicijų šioje rinkoje stiprinimą. Taip pat JAV debesijos technologijų ir programinės įrangos kūrimo bendrovės „Dev9“ įsigijimą. Ponas Alamae sako, kad ji leis pasiūlyti esamiems ir naujiems klientams platesnį paslaugų spektrą, ypač debesijos srityje, ir vykdyti dar spartesnę plėtrą.

Jis užsimena, kad jau 2018 m. pabaigoje „Nortal“ pradėjo aktyviai investuoti į debesijos paslaugų plėtrą Europoje. Šiuo tikslu įkurti debesijos technologijų kompetencijos centrai Vilniuje ir Helsinkyje.

„Šie centrai padės pasiūlyti aukščiausio lygio debesijos technologijų paslaugas ir ekspertines žinias mūsų klientams Europoje. Pernai investavome į mūsų verslo auginimą Vokietijoje ir JAV. Dabar planuojame, kad kartu su Šiaurės Europos šalimis šios rinkos labiausiai prisidės prie bendrovės plėtros šiemet“, — sako įmonės vadovas.

Kiti darbai

Kalbant bendrai, „Nortal“, anot jo, demonstravo gerus rezultatus visose rinkose, kuriose vykdo veiklą – Europoje, JAV ir GCC regione (Gulf Cooperation Council – Persijos įlankos arabų šalių bendradarbiavimo taryba).

Suomijoje bei Jungtiniuose Arabų Emyratuose pavyko pasiekti proveržį sveikatos apsaugos sektoriuje. Taip pat įgyvendinti skaitmeninės transformacijos projektai Vokietijoje, fiksuotas gana spartus e. komercijos projektų augimas Šiaurės Europos šalyse bei JAV.

Startavo ir nauji projektai namų rinkoje. Estijos „Sodrai“ „Nortal“ pernai pradėjo kurti naują sistemą, kuri turėtų padėti paskirstyti pensijas ir socialines išmokas, kurios kasmet esą sudaro apie 20% Estijos valstybės biudžeto.

Suomijoje kompanija užbaigė iki šiol didžiausią šios šalies mokesčių administracijos projektą. Jo metu įdiegtas individualus pajamų apmokestinimo administravimas ir su tuo susijusios funkcijos, kuriomis naudosis visi šalies mokesčių mokėtojai.

GCC regione bendrovė baigė keletą pirmųjų etapų Omano finansų bei darbo ministerijų projektuose. Šie projektai prisidės prie pridėtinės vertės mokesčio surinkimo, taip pat imigracijos procedūrų automatizavimo.

Panašaus augimo bendrovė tikisi ir šiemet.

„Siekdami per keletą artimiausių metų dar labiau paspartinti mūsų verslo augimą Vokietijoje, Šiaurės Europos šalyse ir JAV, šiemet sėkmingai išplatinome 50 mln. eurų vertės obligacijų emisiją“, — sako p. Alamae.

Be to, siekiant supaprastinti įmonių grupės valdymo struktūrą, 2019 m. birželį bus užbaigtas „Nortal Group“ AS („Nortal Group“, valdo 100% „Nortal“ AS akcijų) ir „Nortal Group Holding“ AS („Nortal Group Holding“, valdo 100% „Nortal Group“ akcijų) sujungimas į vieną juridinį vienetą.

„Nortal“ yra tarptautinė strateginių pokyčių (t.y. konsultacijų) ir technologijų kampanija. Ji turi biurus 10 šalių, per 850 specialistų ir vykdo daugiau nei 150 projektų visame pasaulyje. Šiemet grupė planuoja įdarbinti dar apie 250 žmonių.