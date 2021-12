„Litgrid“ akcininkai pritarë 106 mln. Eur sutarèiai su „Siemens Energy“

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvai sinchronizuojant elektros tinklus su žemynine Europa, perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ akcininkai trečiadienį pritarė 106,2 mln. Eur vertės (su PVM) sutarčiai su „Siemens Energy“, kuri šalyje įrengs sinchroninius kompensatorius.

„Litgrid“ praneša, kad su bendrove artimiausiu metu sudarys sutartį, pagal kurią rangovai turės užtikrinti ir garantinį aptarnavimą bei atsargines dalis, būtinas kompensatorių patikimumui užtikrinti.

„Litgrid“ generalinis direktorius Rokas Masiulis teigia, kad pasirašius sutartį operatorė užbaigs pagrindinį pirkimą projekte, kuris turi antrą didžiausią biudžetą po elektros jungties su Lenkija „Harmony Link“.

„Tinklo inerciją užtikrinantys sinchroniniai kompensatoriai yra vienas svarbiausių elementų, reikalingų užtikrinti sėkmingą Baltijos šalių elektros sistemų veikimą po sinchronizacijos 2025 metų, o ateityje šie įrenginiai prisidės ir prie sklandesnės atsinaujinančių elektros energijos šaltinių integracijos“, – pranešime teigia R. Masiulis.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Per „Nasdaq“ Vilniaus biržą paskelbtame pranešime „Litgrid“ nurodo, kad sutartis bus pasirašyta su Vokietijos bendrove „Siemens Energy Global“ ir Suomijos „Siemens Energy“ Lietuvos filialu.

Iki 2024 metų pabaigos agregatai bus įrengti Alytaus, Telšių ir Neries (Vilniaus rajone) transformatorių pastotėse.

„Siemens Energy“ sinchroninius kompensatorius 2023 metais sumontuos Alytaus ir Telšių transformatorių pastotėse, o 2024 metais – ir Neries pastotėje. Sutartyje numatyta galimybė šiuos terminus pratęsti, jeigu bus reikalinga atlikti pilną poveikio aplinkai vertinimą.

Ruošiantis Baltijos šalių sinchronizavimui su Europa, Latvijoje ir Estijoje taip pat bus įrengiama po tris sinchroninius kompensatorius.

Be to, „Siemens Energy“ ir JAV grupės „Fluence Energy“ padalinys Vokietijoje „Fluence“ iki kitų metų pabaigos Lietuvoje už 109 mln. Eur įrengs ir po to aptarnaus bendros 200 megavatų (MW) galios ir 200 megavatvalandžių (MWh) talpos kaupiklius.

Baterijos bus įrengtos Vilniaus, Šiaulių, Alytaus ir Utenos transformatorių pastotėse.

97,5% „Litgrid“ akcijų priklauso valstybės valdomai energetikos grupei „Epso-G“.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.