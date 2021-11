IT vadovø dilema: investuoti á svajonæ ar pinigus neðanèià senolæ?

„Telia“ technologijų vadovas Andrius Šemeškevičius.

„Ateitis ateina pati, progresas – ne.“ Šis danų rašytojo Poulo Henningseno posakis puikiai iliustruoja situaciją informacinių technologijų (IT) srityje: net ir moderniausios sistemos sensta, todėl jas būtina nuolat prižiūrėti ir tobulinti, skiriant reikiamą dėmesį ir lėšas. Antraip galite atsidurti tarp „senienų“, kurių niekas nesiims prižiūrėti ir, dar blogiau, jos kels papildomų rizikų jūsų verslui – taip teigia „Telia“ technologijų vadovas Andrius Šemeškevičius.

„Telia Lietuva“ turi daugiau nei 300 skirtingų IT sistemų, nuo savitarnos, internetinės svetainės ir išmaniosios televizijos, iki dokumentų valdymo, šviesolaidinio ir mobiliojo ryšio valdymo. Mūsų verslo pagrindas yra technologijos, todėl iš maždaug 60 mln. eurų investicijų per metus, net ketvirtadalį skiriame IT sistemų gerinimui. Nes jei kas nors neveiktų, rizikuotumėme ne tik reputacija, bet ir savo verslo rezultatais“, – renginyje verslo klientams „Telia VIP Gyvai“ sakė A. Šemeškevičius.

Priežiūra būtina

Bet kokią IT sistemą sudaro techninė ir programinė įranga, kurios abi sensta. Jei techninę įrangą yra įprasta keisti jai pasenus, dažniau gendant ar nustojus stabiliai veikti, tai programinei įrangai kartais tenka mažiau dėmesio – jos neskubama atnaujinti, neatliekami reguliarūs atnaujinimai, nes plika akimi nesimato saugumo, greitaveikos, palaikymo ir kitų IT rizikų, turinčių tiesioginę įtaką verslui.

„Telia“ ekspertas pasitelkė analogiją su automobiliais: neprižiūrimas ir visiškai naujas automobilis po metų-kitų gali sugesti, tuo tarpu gerai ir laiku prižiūrimi automobiliai gatvėmis rieda dešimtmečius. „Yra didelis skirtumas tarp seno ir senovinio automobilio. Gerai prižiūrimas, šeimininko mylimas senovinis automobilis, nepaisant savo amžiaus, gali patikimai važiuoti ir sulaukęs 30 metų ar daugiau. Tokio amžiaus senas ir tinkamai neprižiūrėtas automobilis labiau primins bildančią, rūkstančią, aprūdijusią geldą“, – palygino A. Šemeškevičius.

Anot jo, senos IT sistemos turi daugybę ydų: jos lėtos, nelanksčios, nesaugios, jų išlaikymas brangus, dažnai genda pasenusi infrastruktūra, kurią sudėtinga atnaujinti dėl pasenusios programinės įrangos ypatybių ir tuometinės IT sistemos architektūros. Rinkoje sunku rasti specialistų aptarnauti tokias senas sistemas, be to, programuotojams neįdomu su jomis dirbti ir kartais tai net tampa priežastimi keisti darbą. „Kaip remontuoti senus automobilius: keičiant ar taisant vieną mazgą visada rizikuoji, kad, lūžus senai detalei, teks krapštytis visą dieną, kol atstatysi status quo“, – kalbėjo A. Šemeškevičius.

„Senienas“ užmiršti pavojinga

Su senienomis ne tik nenorima dirbti, bet ir į jas investuoti, todėl sprendimus priimantys asmenys dažnai pirmenybę teikia naujų sprendimų diegimui, o „senoles“ yra linkę užmiršti ir kuriam laikui palikti likimo valiai. Toks požiūris itin būdingas naujai prisijungusiems įmonių ir IT vadovams.

„Kapstytis tarp senienų yra labai nepopuliaru. Atėjęs naujas, entuziazmo kupinas IT vadovas yra pasiruošęs nuversti kalnus. Jis įvertina situaciją ir nusprendžia: čia viskas yra apleista, startuokime su nauju projektu ir pakeiskime sistemas naujomis. Jį palaiko ir įmonės vadovas, girdėjęs vizionierių patarimų, kad visus IT vystymui skirtus pinigus reikia nukreipti į naujus produktus, vertės kūrimą“, – pavyzdį pateikė „Telia“ technologijų vadovas.

Toks požiūris rizikingas, mat visus finansus ir resursus nukreipus į modernizavimą ir naujų platformų kūrimą ar diegimą, nelieka lėšų senosioms IT sistemoms palaikyti ir jos yra apleidžiamos. Tačiau būtent jos dažnai yra atsakingos už verslui kritines funkcijas, nešančias realias pajamas verslui jau dabar, o ne žadančias pajamų augimą ateityje.

Pasak A. Šemeškevičiaus, labai svarbu užtikrinti pakankamą dėmesį, finansavimą ir resursus esamų sistemų išlaikymui, kad ir kokios senos ar atgyvenusios jos būtų – bent jau tol, kol jas pilnai pakeis nauji sprendimai.

Modernizavimas atsiperka

Būna atvejų, kuomet dėl vienokių ar kitokių priežasčių įmonės būna priverstos naudoti senus IT sprendimus, neatnaujinat programinės įrangos. Norint pratęsti sistemų tarnavimo laiką, rekomenduojama inicijuoti projektą techninės infrastruktūros komponentų atnaujinimui ir įvairių saugumo padidinimo sprendimų diegimui. Kitaip sakant, pasirūpinti, kad „senolė“ būtų patogiai įsitaisiusi ir, tarsi vertingas meno kūrinys, patikimai apsaugota keliais saugumo perimetrais.

A. Šemeškevičius pateikė pavyzdį: „Telia“ turėjo sistemų, kurios veikė dar nuo 2000-ųjų, tačiau negalėjo jų tiesiog išjungti, kol vyko klientų ir paslaugų migravimas į naująją sistemą. Tokio dydžio projektai dažniausiai užtrunka kelis metus. Todėl buvo inicijuotas projektas, leidęs užsitikrinti patikimą senos sistemos darbą, kol naujoji sistema perims visas funkcijas. Projektas pasiekė iškeltus tikslus – senosios sistemos buvo perkeltos į šiuolaikinę IT infrastruktūrą, užtikrintas jų saugumas.

Dar vienas teigiamas efektas – sumažėjusios elektros energijos sąnaudos perkėlus sistemas į šiuolaikinę IT įrangą. Panašiuose projektuose, dėl ženkliai sumažėjusių elektros sąnaudų, investicijos atsiperka vos per pusantrų metų.

Saugumo iššūkiai lieka

A. Šemeškevičius pabrėžė, kad vien perkelti pasenusią IT sistemą į naują infrastruktūrą neužtenka, mat programinė įranga yra nesaugi pati savaime dėl senstelėjusių tuometinių technologinių sprendimų. Todėl būtina naudoti papildomus specialius įrankius ir sprendimus, kurie padidintų kibernetinį saugumą.

Vienas iš tokių būdų – tinklo mikrosegmentacija, kuomet IT sistemos, net tame pačiame duomenų centre ar serverinėje, yra „sudedamos“ į atskiras saugumo zonas (segmentus), kuriuose galioja reikiamos saugumo taisyklės. Įvykus gedimui, kibernetinei atakai ar bet kokiam kitam incidentui, pavojus kyla tik tai vienai sistemai, o kitos toliau gali veikti saugiai.

„Technologijos sensta itin greitai – jas apleidę nepastebėsite, kaip nauja ir moderni sistema tapo sena ir nepatikima. Todėl svarbu palaikyti gerą ritmą ir užtikrinti jų nuolatinę priežiūrą bei palaikymą“, – patarė „Telia“ technologijų vadovas.