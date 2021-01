„Telia Lietuvos“ pajamos pernai paaugo 2,5% iki 398 mln. Eur

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Telekomunikacijų bendrovė „Telia Lietuva“ teigia 2020-uosius užbaigusi geriausiais finansiniais rezultatais per penkerius metus po „Omnitel“ įsigijimo.

Metinės „Telia“ pajamos, lyginant jas su 2019-ųjų pajamomis, paaugo 2,5% ir sudarė 398,1 mln. Eur. Dvylikos mėnesių EBITDA per metus padidėjo 4,7% ir siekė 134,9 mln. Eur. Laikotarpio pelnas per 12 praėjusių metų mėnesių pakilo 2,1% – iki 55,9 mln. Eur, o laisvieji pinigų srautai išliko beveik nepakitę – 88,7 mln. Eur.

Nuo spalio iki gruodžio „Telia“ pajamos, lyginant su paskutiniuoju 2019 m. ketvirčiu, padidėjo 1,5% – iki 108,6 mln. Eur. Ketvirčio EBITDA bei grynasis pelnas per metus beveik nepakito ir siekė atitinkamai 34,1 mln. ir 16,9 mln. Eur.

Bendrovės akcijos per 2020 metus pabrango 43%, o metų pabaigoje bendrovės vertė pirmą kartą istorijoje viršijo 1 mlrd. Eur.

Nuo 2016 m. sausio 4 d., kada buvo įsigytas „Omnitel“, „Telia Lietuvos“ akcijų vertė padidėjo dvigubai ir sausio 28 d. prekybos pabaigoje siekė 2,03 Eur, rašoma „Telia Lietuva“ pranešime.

„Drastiški, bet reikalingi kelionių apribojimai visam telekomunikacijų verslui turėjo neigiamos įtakos dėl kritusių tarptinklinio ryšio paslaugų, tačiau nuotolinis darbas, mokslas ir didžiulis verslo skaitmenizavimosi proveržis mums reiškė tik viena: dar daugiau kokybės, dar daugiau duomenų, IT paslaugų, TV turinio ir įrangos“, – sako „Telia Lietuvos“ vadovas Danas Strombergas, kuris taip pat yra ir „Telia Company“ viceprezidentas, atsakingas už „Telia“ veiklą Estijoje ir Danijoje.

IT ir TV paslaugų augimas

Naujos IT sprendimų sutartys su privačiomis įmonėmis ir viešojo sektoriaus organizacijomis per metus „Telia“ IT paslaugų pardavimus padidino 23,1%, o dvigubai išaugęs TV žiūrėjimo intensyvumas lėmė ir 16,9% pakilusius populiariausios Lietuvoje išmaniosios televizijos pardavimus. Mobiliųjų paslaugų pardavimai pernai per metus paaugo 5,6%, o įrangos – 4,3%.

Antroje metų pusėje kilo didžiausia per metus naujų mobiliojo ryšio paslaugų klientų banga – išankstinio ir reguliaraus mokėjimo klientų skaičius trečiąjį ketvirtį išaugo 29.000, o per paskutinį ketvirtį – 14.000.

2020-uosius metus „Telia“ baigė turėdama beveik 1,4 mln. mobiliojo ryšio klientų (3,8% metinis augimas), 253.000 išmaniosios TV paslaugos vartotojų (3,7% metinis augimas) ir beveik 300.000 šviesolaidinio interneto klientų (0,7% metinis augimas).

Nuotolinis bendravimas, darbas ir mokslai mobiliųjų duomenų srautą „Telia“ tinkle per metus padidino beveik dvigubai, pokalbių laikas išaugo 40%, o skambučių dalis naudojant VoLTE technologiją padidėjo bemaž du kartus – iki 44%.

Kaip rašoma „Telia“ pranešime, nepaisant stipriai išaugusių apkrovų, 2020 m. Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) atliktų matavimų duomenimis, vidutinė „Telia“ mobiliojo interneto sparta pasiekė 85,06 Mb/s ir buvo atitinkamai 30% bei 87% didesnė nei kitų dviejų konkurentų. Paskutiniais RRT duomenimis, vienas „Telia“ klientas kas mėnesį vidutiniškai suvartojo beveik 20 GB duomenų.