„Telios“ pajamos ir EBITDA trečiąjį ketvirtį – rekordiniai

„Telia“ ekranas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos telekomunikacijų bendrovės „Telia“ pajamos trečiąjį šių metų ketvirtį, kaip ir tą patį ketvirtį prieš metus, išliko rekordiškai aukštos – 100,2 mln. Eur (padidėjo 0,9%). Bendrovės EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, pašoko 6,3% – iki 35,5 mln. Eur. Tai didžiausias rodiklis nuo verslų apjungimo pradžios 2017 metais.

Trečiojo ketvirčio pelnas buvo 15,1 mln. Eur ir per metus padidėjo 14,9%.

Per devynis šių metų mėnesius „Telia Lietuvos“ pardavimai išaugo 2,9% – iki 289,5 mln. Eur. Trijų ketvirčių EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, per metus padidėjo 5,6% ir pasiekė 101,8 mln. Eur, o grynasis pelnas per metus pakilo 3,3% ir sudarė 39 mln. Eur. Tuo pačiu metu laisvieji pinigų srautai į viršų šoktelėjo 34,6% – iki 63,9 mln. Eur, rašoma bendrovės pranešime.

„Dešimtys tūkstančių naujų privačių klientų, stipriai išaugusi paklausa kompiuterijos debesijos ir duomenų centrų sprendimams bei mūsų tinklo lyderystė suteikė stiprų augimo impulsą. Kartu su verslo efektyvumu jį sieksime išlaikyti, išnaudojant didžiausias mūsų stiprybes – „Telia1“ paslaugų vertes žmonėms ir lyderystę ruošiantis 5G ryšio diegimui Lietuvoje“, – sako „Telia Lietuvos“ vadovas Danas Strombergas. Nuo rugpjūčio jis „Telia Company“ grupėje taip pat yra atsakingas už Lietuvos, Estijos bei Danijos rinkas.

Kaip teigiama bendrovės pranešime, naujos IT sprendimų sutartys su privačiomis įmonėmis ir viešojo sektoriaus organizacijomis lėmė, kad devynių mėnesių pajamos iš IT paslaugų išaugo daugiau kaip penktadaliu – 21,8%. Nepaisant to, kad per karantiną buvo gerokai mažiau tiesioginių sporto transliacijų, TV paslaugų pardavimai taip pat augo dviženkliais skaičiais – 15,4%. Palyginamos pajamos iš mobiliojo ryšio paslaugų (neįskaičiavus mobiliųjų telefonų draudimo sąnaudų) per metus pakilo 4,7%.

Šiemet nuo liepos iki rugsėjo, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos abonentų skaičius padidėjo 19.000, o reguliaraus mokėjimo – 10.000. Plačiajuosčio interneto ir televizijos paslaugų vartotojų skaičiai paaugo po 2.000.

Namų ūkių, kurie pasinaudojo fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugas apjungiančiu pasiūlymo „Telia1“, skaičius viršijo 70.000 ir per metus padidėjo trečdaliu.

Bendros investicijos į tinklo modernizavimą per devynis šių metų mėnesius sudarė 37,3 mln. Eur. Daugiausia, 26,1 mln. Eur, skirta pagrindinio tinklo atnaujinimui bei šviesolaidinio ir mobiliojo ryšio tinklo plėtrai.