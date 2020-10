Ukraina lengvina persikėlimo sąlygas Baltarusijos IT specialistams

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis. Sergey Dolzhenko („Pool“ / „Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė dekretą, kuriuo supaprastinamos persikėlimo sąlygos IT darbuotojams iš Baltarusijos, pastarojoje tebesitęsiant masiniams protestams ir represijoms prieš demonstrantus ir opozicijos aktyvistus.

Naujuoju prezidento dekretu vyriausybei nurodoma pratęsti Baltarusijos IT specialistų ir jų šeimų laikiną buvimą šalyje nuo 90 dienų iki 180 ir suteikti jiems leidimus gyventi per tris dienas. Be to, jis įpareigoja valdžios institucijas palengvinti darbo leidimų išdavimą ir registraciją mokesčių mokėtojais.

Pasak Ukrainos prezidentūros, šis dekretas „padės padidinti Ukrainos investicinį potencialą ir pritraukti aukštos kvalifikacijos IT specialistų ir novatorių“.

Baltarusijoje tęsiantis represijoms prieš protestuotojus ir opozicijos aktyvistus, kelios dešimtys Baltarusijos IT darbuotojų pastarosiomis savaitėmis persikėlė į Ukrainą.

Kaip rašo AP, IT dabar yra greičiausiai augantis Baltarusijos ekonomikos sektorius. Jis sukuria 6% šalies BVP.

IT darbuotojai palaikė protestus ir kai kurie iš jų buvo įkalinti. Kiti prisijungė prie vadinamosios kibernetinių partizanų grupės, kuri puola vyriausybės internetines svetaines ir praėjusį mėnesį paviešino daugiau nei 1.000 policijos pareigūnų, kurie, įtariama, dalyvavo malšinant taikius protestus, asmens duomenis.

Praėjus kelioms dienoms po ginčijamų Baltarusijos prezidento rinkimų, Baltarusijos IT specialistai išplatino kolektyvinį laišką, įspėdami valdžią, kad tęsiant represijas gali kilti „masinis specialistų nutekėjimas“ į užsienį. „Kyla pavojus per trumpą laiką prarasti visus pasiekimus aukštųjų technologijų srityje“, – sakoma laiške.

VŽ rašė, kad Baltarusijos verslą, ypač IT sektoriaus atstovus, vilioja ne tik Ukraina, bet ir Lietuva, Lenkija, Kazachstanas.

Lietuvos vyriausybė trečiadienį pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui leisti trečiųjų šalių įmonėms, pirmiausia iš Baltarusijos, sąskaitas atsidaryti ne tik bankuose, bet ir e. pinigų įstaigose. Tam bus keičiami Akcinių bendrovių, Viešųjų įstaigų ir Ūkinių bendrijų įstatymai.

Tarp priemonių, palengvinančių įmonių persikėlimą į Lietuvą, yra numatomas paprastesnis bendrovės registravimas. Planuojami pokyčiai ir dėl kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančių darbuotojų atvykimo, nes kai kurie IT sektoriaus atstovai Baltarusijoje neturi oficialaus išsilavinimo.