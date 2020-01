„Telia Lietuva“ pernai uždirbo beveik 55 mln. Eur pelno

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Bendrovės „Telia Lietuva“ 2019 metais uždirbtas neaudituotas pelnas sudarė 54,7 mln. Eur ir buvo beveik toks pat kaip prieš metus.

Bendros „Telia Lietuvos“ pajamos pernai siekė 388,3 mln. Eur ir, palyginti su 2018 m. dvylikos mėnesių pajamomis (376,5 mln. Eur), padidėjo 3,1%.

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2018 m. (128,7 mln. Eur), padidėjo 1,8% ir siekė 131 mln. Eur. EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir teigiamos TFAS 16 taikymo įtakos, sumažėjo 4,2%.

Laisvieji pinigų srautai 2019 m. sudarė 59,9 mln. Eur ir, palyginti su 2018 m. (50,2 mln. Eur), padidėjo 19,3%.

2019 m. ketvirtąjį ketvirtį „Telia Lietuvos“ pelnas siekė 17 mln. Eur ir, palyginti su 13,5 mln. Eur pelnu prieš metus, padidėjo 25,6%.

Bendros pajamos paskutinį metų ketvirtį sudarė 107 mln. Eur ir, palyginti su 2018 m. ketvirtojo ketvirčio pajamomis (96,8 mln. Eur), padidėjo 10,5%.

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu (33,1 mln. Eur), padidėjo 4,5% ir siekė 34,6 mln. Eur. EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir teigiamos TFAS 16 taikymo įtakos, sumažėjo 1,8%.

„2019 m. ketvirtąjį ketvirtį toliau didėjo pajamos iš mobiliojo ryšio, televizijos ir IT paslaugų bei įrangos pardavimo, be to, išaugo pajamos iš balso tranzito paslaugų. Kita vertus, sparti technologinė raida toliau neišvengiamai mažino pajamas iš tradicinės balso telefonijos, o aukštas konkurencingumo lygis rinkoje mažino pajamas iš fiksuotojo plačiajuosčio interneto paslaugų, nors pačių vartotojų skaičius didėjo“, – teigiama bendrovės pranešime.