„City Service“ ruošiasi eksportuoti „e-Būsto“ programėlę į užsienį

Pastatų priežiūros grupė „City Service“ skaitmenines paslaugas apjungia į vieną įmonę „City Service Digital“. Po sujungimo ruošiamasi Lietuvoje įdiegtus skaitmeninius projektus – visų pirma, mobiliąją aplikaciją „e-Būstas“ – eksportuoti į užsienį.

I. Krasausko, klausimai, kurie yra susiję su būsto priežiūra, yra aktualūs ir kaimyninėse šalyse, todėl įmonė mano, kad „e-Būsto" programėlė prigis ir užsienyje.

„Mes sakome, kad tas produktas-įrankis bus aktualus ir kitų šalių vartotojams. Be abejo, bet koks naujas daiktas ar inovacija be paaiškinimo, be palaikymo, be kantraus įvedimo irgi gali žūti. Tai mes jau sakome, kad šį kelią Lietuvoje jau praėjome. Bet ką pastebėjom, kad tiek pirmais, tiek antrais metais turėjome organinį augimą“, – teigė I. Krasauskas.

Pasak jo, įmonė žvalgosi ir į kitas rinkas, tačiau jų neatskleidė.

I. Krasauskas tvirtino, kad „e-Būsto“ mobilioji programėlė yra viena pirmųjų tokio pobūdžio aplikacijų Europos rinkoje.

„Iš savo patirties matome, kad tai yra viena pirmųjų tokių aplikacijų Europoje, kadangi mūsų sektoriuje – daugiabučių namų priežiūroje – organizacijos neinvestavo ir nevystė tokių sprendimų, kurie yra santykinai nepigūs ir nepaprasti iš techninės pusės“, – teigė „City Service“ vykdomasis direktorius.

Programėlė „e-Būstas“ Lietuvos klientams buvo pristatyta prieš du metus. Dabar, anot I. Krasausko, elektroninėmis priemonėmis naudojasi 40 proc. „City Service“ klientų.

