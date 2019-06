„Tele2“ buvusiai partnerei turi sumokėti 30.000 Eur

Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ buvusiai partnerei bendrovei „Stateta“ turi sumokėti beveik 30.000 Eur, nes pastaroji dėl nutrauktos bendradarbiavimo sutarties turėjo uždaryti 11 prekybos salonų. Mobiliojo ryšio operatorė už tris pelningai veikusius „Statetos“ salonus teismo sprendimu jau sumokėjo beveik 67.000 Eur.

Apeliacinis teismas birželio 14 dieną nutarė, kad „Tele2“ įmonei „Stateta“ turi sumokėti 29.700 Eur ir 6% metines palūkanas, o „Stateta“ bendrovei „Tele2“ – 15.100 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo pernai liepą priimtą nutartį – pastarasis iš dalies patenkino „Statetos“ ieškinį.

„Stateta“ iš „Tele2“ už 11 prekybos salonų uždarymą siekė prisiteisti 614.700 Eur.

Įmonės 2008 metais buvo sudariusios mobiliųjų telefonų ir paslaugų platinimo sutartį, tačiau 2009 metais „Tele2“ nurodymu „Stateta“ turėjo nutraukti veiklą trijuose pelningiausiuose salonuose – Vilniaus „Akropolyje“ bei Vilniaus centrinėje universalinėje parduotuvėje.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) 2016 metų vasarį nutarė, kad „Tele2“ už šių trijų salonų uždarymą turi sumokėti 66.800 Eur kompensaciją.

Vilniaus apygardos teismo duomenimis, 2010 metais įsteigta bendrovė „Personalo valdymas“. Ją vėliau perėmus „Tele2“, įmonė pervadinta į „Tele2 prekyba“, o jos salonai atidaryti šalia „Statetos“.

Be to, nuo 2010 metų „Tele2“ vienašališkai centralizavo prekių paskirstymą iš sandėlio į salonus. „Stateta“ teisme teigė, kad dėl to ji gaudavo mažiau mobiliųjų įrenginių ir dalis salonų tapo nuostolingi.

„Tele2“ teismui negalėjo nurodyti, kiek telefonų pateikė „Statetai“, o kiek „Personalo valdymui“, tačiau pripažino, jog „Statetai“ jų kiekis buvo mažesnis.

2014 metų birželį „Tele2“ ir „Statetos“ sutartis buvo nutraukta ir pastaroji turėjo uždaryti visus likusius 11 prekybos salonų. Šalys derėjosi dėl kompensacijos, tačiau susitarti nepavyko ir jokia kompensacija „Statetai“ nebuvo sumokėta.

