Paslaugų centruose Lietuvoje per 2018 metus „įdarbinta“ 617 robotų

Per metus verslo centrų paslaugų skaičius Lietuvoje išaugo nuo 70 iki 78, o sektoriuje 2018 m. buvo sukurta 2.000 naujų darbo vietų, t.y. 13% daugiau nei užpernai. Iš viso dabar sektoriuje dirba daugiau nei 17.000 žmonių.

„Investuok Lietuvoje“ (IL) parengtoje naujausioje paslaugų centrų sektoriaus apžvalgoje pažymima, kad pernai ypač aktyviai augo centrų veiklos automatizavimas.

IL pranešime nurodo, kad per šiek tiek daugiau nei dešimtmetį Lietuvos verslo paslaugų centrų sektorius labai prasiplėtė. Šiuo metu šalyje veikia ir sėkmingai savo operacijas vykdo tarptautinių bankų padaliniai ir pasaulinio pripažinimo susilaukusių finansinių įmonių, tokių kaip „Nasdaq“, „Western Union“, „Moody‘s“ verslo centrai.

„Šis sektorius sulig kiekvienais metais tampa vis svarbesne šalies ekonomikos dalimi, generuodama 1,5% BVP. Svarbu pažymėti ir tai, kad vietos augti dar tikrai nestokojame – esame sąlyginai neprisotinta rinka regiono kontekste“, — pranešime cituojamas Laisvis Makulis, „Investuok Lietuvoje“. paslaugų komandos vadovas.

Centrų robotizacija išaugo 80%

2018 m. Lietuvos globalaus verslo paslaugų sektoriuje klestėjo inovatyvių verslo sprendimų plėtojimas ir pritaikymas, ypač padidėjo robotinių procesų automatizavimo (RPA) svarba. Iš viso šalyje veikiančiuose paslaugų centruose ataskaitos rengimo laikotarpiu buvo įgalinti 617 „robotai“, tai 80% daugiau, palyginti su 2017 m.

Iš 17.000 žmoių, kuriuos įdarbina Lietuvos paslaugų centrų industrija, net 200 pareigos buvo tiesiogiai susijęs su RPA procesų vykdymu.

Įdomi tendencija, kurią pažymi ataskaitos rengėjai yra ir išaugęs skaičius paslaugų centrų, aptarnaujančių pramonės įmones. Specializacijos įvairovė užtikrina šalies rinkos brandą, išsivystymą ir gebėjimą pritraukti skirtingų sričių įmones.

Kalbant apie geografinį šalių pasiskirstymą, daugiausiai centrų yra valdoma įmonių iš Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų bei Šiaurės šalių. Šiaurės šalių verslo centrai sudaro 40% įkurtų centrų Lietuvoje, tuo tarpu JAV yra lyderė tarp šalių – net 23% Lietuvoje veikiančių paslaugų centrų priklauso amerikiečiams.

Dėl didelio skirtingų specialistų skaičiaus Lietuvoje veikiančiuose verslo centruose užsienio įmonės gali plėtoti įvairias veiklas. Net 92% visų įkurtų verslo centrų yra daugiafunkciniai.

Vertina lietuvių kompetencijas

Anot ataskaitos rengėjų, sektoriaus augimas ir diversifikacija būtų neįmanomi be vietos talentų. 90% visų industrijoje esančių specialistų turi aukštąjį išsilavinimą, trečdalis turi magistro laipsnį. Be to, daugiakalbystė išlieka viena iš labiausiai išskirtinių specialistų bruožų. Būtent dėl šios priežasties net 58% visų verslo centrų veikia daugiau nei 2 kalbomis.

„Vis dažniau matome atvejus, kai Lietuvoje kuriami vadinamieji kompetencijų centrai, kuriose darbuotojams patikimos itin svarbias funkcijos, kaip mobiliųjų aplikacijų kūrimas, kibernetinio saugumo užtikrinimas, duomenų analitika“, — sako p. Makulis.

Prie specialistų paruošimo darbui užsienio įmonėse prisidėjo verslo centrų bendradarbiavimas su šalies universitetais. 2018 m. 69% visų sektoriaus verslų užmezgė ar sustiprino partnerystės ryšius su aukštojo išsilavinimo institucijomis padėdami organizuoti paskaitas bei seminarus, skirdami stipendijas, sukurdami praktikos vietas bei įsteigdami studijų programas, laboratorinius tyrimus. Šis bendradarbiavimas didina studentų ir jaunų specialistų, atitinkančių tarptautinės rinkos reikalavimus, skaičių.

Galimybė ieškoti inovatyvių verslo sprendimų ir plėtoti tarptautinio verslo veiklas yra suteikta tiek moterims, tiek vyrams. Globalaus verslo paslaugų centruose 50% visų specialistų sudaro moterys ir net 44% profesionalių užima itin aukštas pareigas.

„Investuok Lietuvoje“ paslaugų centrų sektoriaus ataskaita remiasi apklausos, vykdytos 2019 m. pradžioje. Apklausoje dalyvavo 75% paslaugų centrų, reprezentuojančių 95% sektoriaus darbo rinkos. Ataskaita buvo pristatyta jau tradicija tapusiame paslaugų centrų industrijos renginyje, šiemet subūrusiame apie 150 industrijos atstovų.