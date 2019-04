D. Trumpas pasirengęs nugalėti 5G lenktynėse, ruošiasi ir Lietuva

JAV vadovo Donaldo Trumpo administracija paskelbė apie įvairias iniciatyvas, skirtas 5G plėtrai. Anot prezidento, tai lenktynės, kuriose privalo laimėti JAV. Lietuva taip pat dėlioja planą naujai technologijai.

5G – mobiliojo ryšio technologija, kuri mobiliajame tinkle leidžia pasiekti milžinišką greitį, nejuntamą vėlavimą ir garantuoja užtikrintą talpą. Palyginti su 4G, naujasis ryšys bus bent 10 kartų spartesnis ir suteiks galimybes įsigalėti daiktų internetui, savavaldžiams automobiliams ir kt., nes informaciją gebės perduoti realiu laiku.

JAV Federalinė ryšių komisija kartu su prezidento administracija paskelbė remianti kuo spartesnę 5G plėtrą šalyje, todėl „atlaisvins tiek radijo dažnių, kiek reikės“, taip pat sumažins kitus reguliacinius barjerus, skelbia CNBC. Greitesniam ir daugiau duomenų gebančiam perduoti ryšiui reikia didesnės dažnių aprėpties. Įprasta, kad radijo dažnius valdo valstybė, dažniausiai jie paskirstomi viešų aukcionų metu.

„Tai lenktynės, kuriose dalyvauja stipriausios mūsų kompanijos, – kalbėjo p. Trumpas. – Yra skaičiavimų, kad ši industrija į 5G tinklą planuoja investuoti 275 mlrd. USD, sukurti 3 mln. darbo vietų ir į šalies ekonomiką įlieti 500 mlrd. USD.“

Šiuo metu pirmuosius žingsnius 5G tinkle JAV žengia tokios kompanijos kaip AT&T ir „Verizon“, šiais metais startuoti žada ir „T-Mobile“ su „Sprint“. Kol kas realiai 5G tinklą kai kuriuose vietose gali išbandyti tik „Verizon“ klientai, įsigiję „Motorolos“ mobiliojo modelį.

Rengiasi ir Lietuva

Lietuva taip pat aktyviai rengiasi laikui, kai 5G pakeis dabar naudojamą 4G technologiją, teigia Rokas Masiulis, susisiekimo ministras, šuo metu viešintis JAV, kur šį klausimą aptarė su Prekybos departamento Nacionalinės telekomunikacijos ir informacijos administracijos atstovais. Be to, su „Volkswagen Group of America“ ir „Audi of America“ atstovais kalbėjosi apie autonominių automobilių technologijos ir infrastruktūros plėtrą.

„5G ryšio plėtra yra vienas strateginių Europos Sąjungos tikslų, todėl mes skatiname Lietuvos rinkoje veikiančius mobiliojo ryšio operatorius kuo greičiau pradėti diegti šią sistemą. Žinoma, prieš pradedant plačiai naudoti šį ryšį turime pašalinti visas potencialias kliūtis bei pasiruošti visiems galimiems iššūkiams sistemai pradėjus veikti. Lietuva yra pasiryžusi sparčiai žengti pirmyn, kad turėtų pilnai veikiančią sistemą“, – ministerijos pranešime cituojamas p. Masiulis.

Komercinės 5G ryšio paslaugos Lietuvoje turėtų būti pradėtos teikti po radijo dažnių aukciono.

Lietuvoje dirbanti viešojo sektoriaus ir verslo ekspertų grupė iki metų pabaigos turi parengti 5G ryšio plėtros gaires, apimsiančias įrangos saugumo taisykles, sistemos diegimo sąlygas, 5G ryšio plėtrą pagrindiniuose šalies transporto koridoriuose, investicinės aplinkos kūrimą, turimų tinklų modernizavimą ir kt.

Ministras pabrėžė, kad 5G ryšio plėtros finansavimas numatytas ir Europos Sąjungos 2021-2027 m. finansinėje perspektyvoje, o per artėjančius kelerius metus didžiausias dėmesys bus skiriamas sistemos diegimo pasiruošimo darbams.

Anot p. Masiulio, Lietuva yra pasiryžusi diegti inovacijas transporto sektoriuje, viena iš jų – autonominių automobilių technologijos plėtra. Teisinė bazė, apibrėžianti tokių transporto priemonių bandymų sąlygas ir procesą bei jų dalyvavimą viešajame eisme, buvo paruošta dar 2017 m. Tais pačiais metais atlikti ir pirmieji bandymai.

„Plečiant autonominių automobilių eksploatavimui reikiamą infrastruktūrą, Lietuva kartu su kaimyninėmis šalimis kuria pirmąjį Baltijos šalyse 5G koridorių, kuris bus pritaikytas autonominių transporto priemonių judėjimui. Dar du tokius koridorius planuojame įgyvendinti didžiausiose ir aktyviausiai naudojamose Lietuvos magistralėse“, – susitikimų metu kalbėjo p. Masiulis.

Šiais metais ketinama parengti 5G ryšio plėtros keliuose žemėlapį. Tikimasi, kad 5G keliuose įgyvendinimas prasidės 2021 m.