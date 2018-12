„Barclays“ pasitraukimas: nereikia nei panikos, nei saviplakos

Daug kas šiandien komentuoja apie „Barclays“ pasitraukimą iš Lietuvos – neva tai nutiko dėl to, kad jau nebereikia „pigios“ darbo jėgos, kad valdžia nieko nepadarė, kad juos išlaikytų ar kad tik laiko klausimas, kada visi kiti iš paskos pajudės. Deja, bet tikrovė yra visai kitokia. Kadangi žinau šiek tiek apie šią situaciją, manau galiu pakomentuoti.

Pirma, jau prieš kelerius metus naujai atėję „Barclays“ vadovai nusprendė mažinti savo buveinių skaičių ir paslaugų centrus konsoliduoti. Ilgai buvo svarstoma, kuriuos mažinti ir uždaryti, o kuriuos auginti. Lietuva atrodė ypač patraukliai – ne dėl atlyginimų, o dėl to, kad Lietuvoje žmonės buvo vertinami kaip labai kompetentingi ir imlūs naujovėms.

Bėda buvo ta, kad centras Lietuvoje buvo daug mažesnis už esamus UK ir Indijoje. Taip pat kai kurių reikalingų kompetencijų, norint auginti centrą, tiesiog Lietuvoje nebuvo. Be to, buvo sprendžiama, kurie centrai yra arčiausiai laiko zonų, kuriose yra „Barclays“ klientai. Po daug diskusijų ir daug įtikinėjimų, vis tik Lietuva nebuvo pasirinkta kaip strateginė lokacija – dėl per mažo šalies dydžio ir jau didelio centro Indijoje. Buvo tik laiko klausimas, kaip ir kada konsolidavimo strategija realizuosis. Tai buvo ir viena iš mano pasitraukimo priežasčių. Beje, nėra taip paprasta paimt ir perkelt centrą į kitą šalį – tai užtruko net kelis metus.

Antra, labai svarbus faktas yra tai, kad net 460 darbo vietų persikelia iš „Barclays“ į paslaugų kompaniją HCL, kuri savo veiklą vykdys iš Lietuvos! Tai didžiulis pripažinimas Lietuvai ir reiškia, kad HCL galės iš Lietuvos teikti paslaugas ir kitiems savo klientams, tokiems kaip „Deutsche Bank“ ar Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Todėl potencialiai tai gali sukurt dar daugiau darbo vietų ir suteikti lietuviams galimybę įgyti geros patirties. Kadangi Lietuvoje lieka 460 darbo vietų, „Barclays“ pasitraukimas nėra toks jau ir tikras pasitraukimas.

Trečia, paslaugų centrų industrija tiek pasaulyje, tiek Europoje toliau sparčiai auga. Be to, visos kompanijos žiūri, kaip procesus automatizuoti, o ne kaip juos perkelti ten, kur pigūs darbuotojai. Todėl žmonių kompetencijos yra svarbiausias kriterijus, renkantis lokaciją, kur steigt centrus. Krokuva, Varšuva, Praha – nors ir brangesnės nei kitos šalys – vis tiek pirmauja, kiek darbo vietų yra sukuriama šioje industrijoje. Lietuva nuo jų dar smarkiai atsilieka. Dauguma kompanijų renkasi „saugų“ variantą, pvz. Krokuvą, nesvarbu kad ten brangiau. Bet jie bus užtikrinti, kad ras ten kompetencijų, kurių jiems reikia. Todėl baimė, kad čia tik laiko klausimas, kada visi pabėgs, yra visiškai nepagrįsta.

Ketvirta, paslaugų centrai, kurie pradėjo steigtis Lietuvoje po „Barclays“ atėjimo, radikaliai išjudino visą darbo rinką – dešimtys tūkstančių NAUJŲ darbo vietų, vakarietiška darbo kultūra, didesnės algos. Vietinės kompanijos turėjo smarkiai pasitempti, kad galėtų konkuruoti dėl darbuotojų – ir tai yra super! Plius, žmonės, dirbantys globaliose kompanijose turėjo galimybę prisiliest prie didžiulio masto globalių projektų, sėmėsi žinių, idėjų. Ne vienas iš jų vėliau savo sėkmingus verslus sukūrė ir dar labiau prisideda prie Lietuvos ekonomikos augimo.

Penkta, aplink paslaugų centrus suklestėjo ir visi kiti vietiniai paslaugų verslai: teisininkai, buhalteriai, maisto įstaigos ir t. t. ir pan. Kiek naujų pastatų – didžiulis proveržis nekilnojamo turto rinkai. Netikit? Nuvažiuokit į Rygą palyginimui.

„Barclays“ į Lietuvą atnešė naują erą. Parodė pavyzdį, kaip verslo įmonės gali bendradarbiaut su universitetais, kaip vykdyti socialines iniciatyvas ir ką reiškia būti geru, atsakingu darbdaviu. Žinau daug žmonių, išėjusių iš „Barclays“ ir turinčių puikias karjeras toliau. Net neabejoju, kad visi buvę darbuotojai sėkmingai dirbs kitur. O „Barclays“ įnešti pokyčiai į Lietuvos darbo rinką išliks. Jau dabar yra pilna kitų kompanijų, kuriose gera dirbti ir kurios garsina Lietuvą.

Todėl nereikia kelti panikos ar vykdyti kažkokios saviplakos. Geriau įvertinkime ir pasidžiaukime, kokią neįkainojamą įtaką Barclays padarė Lietuvai.

Milda Dargužaitė, „Northern Horizon Capital“ grupės generalinė direktorė, buvusi „Barclays Technology“ centro Lietuvoje vadovė

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.