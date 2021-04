Pandemijos pasekmės: IT specialistų trūkumo sausra plečiasi, o lietaus nematyti

Su IT susijusių paslaugų augimas per pandemiją lėmė ir dar labiau padidėjusį šių specialistų poreikį. Verslo atstovai nurodo, kad vienintelis būdas spręsti IT specialistų trūkumo problemą – įdarbinti daugiau užsieniečių, tačiau Migracijos departamentas proveržio nesitiki.