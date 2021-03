„Robinhood“ konkurentas „Invstr“ pritraukė 20 mln. USD

Investuotojas prie Bloomberg terminalo. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Šią savaitę Londono bendrovė „Invstr“, kuri pastaruosius aštuonerius metus skyrė vartotojų finansinio raštingumo ugdymui, pasiūlė investavimo ir bankininkystės paslaugas JAV. Bendrovė taip pat pranešė pritraukusi 20 mln. USD investiciją.

Vienas didžiausių investavimo programėlių trūkumų – jų sukurti sprendimai needukuoja vartotojų, tad šie sprendimus turi priimti patys ir neretai patiria nuostolių. Apie tai byloja ir daugybė ieškinių prieš investavimo programėlės „Robinhood“ kūrėją.

Kerimas Derhallis, „Invstr“ vadovas, sako, kad bendrovė, skirtingai nei konkurentai, investuotojams greta investavimo paslaugų pirmiausiai siūlo mokymosi įrankius. Be to, bendrovė leidžia akcijomis prekiauti be komisinių.

„Invstr“ trečiadienį pranešė baigusi „Series A“ etapo investicijų pritraukimą, kurio metu gavo 20 mln. USD finansavimą. Tokią pat sumą bendrovė yra gavusi per kitus du etapus iš „Ventura Capital“, „Finberg“ ir pavienių investuotojų.

Bendrovė, kuri taip pat turi biurus Niujorke ir Stambule, pritrauktą kapitalą planuoja naudoti tarpininkavimo ir analizės įrankiams.

Iki šiol „Invstr“ buvo sukūrusi žaidimą „Fantasy Finance“, kuris vartotojams leido valdyti virtualų 1 mln. USD portfelį, kad jie galėtų prieš investuodami susipažinti su rizikomis.