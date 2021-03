„Telia“ už 2 mln. Eur išplėtė vieną savo duomenų centrų Vilniuje

Daniel Karpovič, „Telia Lietuva“ verslo klientų vadovas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pandemijos metu stipriai augantis verslo ir viešojo sektoriaus IT paslaugų vartojimas diktuoja naujas sąlygas rinkos žaidėjams. Atliepdama klientų poreikius, „Telia“ investavo 2 mln. Eur ir išplėtė Vilniuje, Parko g. esantį duomenų centrą (DC) „S2“. Šis DC, anot bendrovės, atitinka „Tier III“ reikalavimus, bet sertifikato neturi.

Daniel Karpovič, „Telia“ verslo klientų vadovas skaičiuoja, kad per pastaruosius metus „Telia“ IT paslaugų pardavimai privačioms įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijomis išaugo daugiau kaip penktadaliu.

„Pandemija įmonėms atvėrė akis, kokią svarbą verslo veiklos tęstinumui turi kokybiškos IT paslaugos ir sprendimai. Vis daugiau Lietuvos įmonių – nuo nedidelių šeimos verslų, nusprendusių išbandyti prekybą internetu, iki vidutinių ir stambių bendrovių – užsako visas IT paslaugas iš vienų „Telia“ rankų, nuo ryšio, IT ūkio priežiūros iki svetainių prieglobos, debesijos ir DC paslaugų. Todėl investuojame į savo DC plėtrą“, – sako D. Karpovič.

Tik žalioji energija

„S2“ centre įrengta 80 serverių spintų, kurių bendra galia siekia 400 kW. Jame, kaip ir kituose „Telios“ DC, naudojama tik žalioji elektros energija (iš atsinaujinančių šaltinių). Taip pat įdiegta energiją tausojanti aušinimo įranga, kuri buvo suprojektuota ir sukurta pagal specialų „Telia“ užsakymą, atsižvelgiant į regiono klimato sąlygas. Aušinimas duomenų centre vyksta naudojant vadinamąją „Indirect freecooling“ su rotaciniu šilumokaičiu technologiją.

„Toliau vykdome prieš daugiau nei dešimtmetį pasirinktą strategiją ir savo duomenų centruose naudojame tik energiją taupančią aušinimo įrangą. Ši strategija pasiteisino: nuo 2009 m., kai ji buvo įdiegta kituose dviejuose „Telia“ DC, kasmet sutaupome apie 575 tonas CO2, tai atitinka maždaug 130 automobilių per metus išmetamų CO2 kiekį“, – pabrėžia D. Karpovič.

„S2“, kaip ir kiti panašaus lygio DC, saugant įrangą nuo stichinių nelaimių, suprojektuotas pasirinkus „patalpos patalpoje“ koncepciją. DC taip pat įrengtas rezervuotas elektros energijos tiekimas, naudojantis du nepriklausomus įvadus iš miesto, 2N konfigūracijos nepertraukiamo maitinimo šaltinius ir pilną galios rezervaciją elektros generatoriais. Gaisro atvejui sumontuota automatinė gesinimo sistema dujomis, nekeliančiomis pavojaus įrangai, žmonėms ir aplinkai.