„Zoom“ vis dar ant bangos – pajamos auga kartais

JAV vaizdo skambučių programinės įrangos gamintojos „Zoom“ akcijos išplėstinėje prekybos sesijoje pirmadienį šoktelėjo 11% po to, kai bendrovė pranešė apie daugiau nei triskart šoktelėjusias pajamas, solidų pelną ir analitikų lūkesčius viršijusias prognozes.

Ketvirtąjį fiskalinį ketvirtį „Zoom“ pelnas vienai akcijai sudarė 1,22 USD. Bendrovės „Refinitiv“ analitikai vidutiniškai prognozavo 0,79 USD.

Kompanijos pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, šoktelėjo net 369% ir pasiekė 882,5 mln. USD. Analitikų prognozių vidurkis buvo 811,8 mln. USD, rašo CNBC.

Skaičiuojama, kad lygiai prieš metus ir prasidėjo „Zoom“ kilimas, po to, kai Kinijoje ir JAV paskelbti pirmieji COVID-19 atvejai. O Pasaulio sveikatos organizacijai 2020 m. kovą viruso protrūkį paskelbus pandemija ir valstybėms vienai po kitos ėmus skelbti karantinus, „Zoom“ naudojimas tiesiog sprogo.

Vos suvaldė augimą

VŽ rašė, kad nuo to laiko, kai koronavirusas privertė šimtus milijonų žmonių visame pasaulyje užsidaryti namuose, vaizdo konferencijų platforma „Zoom“ tapo ne tik virtualių darbo susitikimų ir pamokų įrankiu, bet ir pagrindine pamaldų, vakarėlių, knygų klubų bei pasimatymų vieta.

Bendrovė skaičiuoja, kad 2020 m. kovą 200 mln. žmonių kasdien naudojosi „Zoom“ vaizdo paslaugomis. Palyginti, 2019 m. gruodį, t.y. trimis mėnesiais anksčiau, dienos naudotojų vidurkis siekė 10 mln.

„Zoom“ tapo dažniausiai atsisiunčiama programa iš „Apple App Store“. O Indijoje ji atsidūrė pirmoje vietoje ir tarp „Android“ vartotojų. Fiksuojama ir didžiulė „Windows“ vartotojų banga.

Kompanija vos suvaldė tokio masto augimą, o ir kelių paslydimų neišvengė. Ji kritikuota dėl privatumo trūkumų ir priekabiavimo. Taip pat dėl vadinamojo „Zoombombingo“, kai nuobodžiaujantys „troliai“ perima viešus vaizdo pokalbius, pavyzdžiui, seminarus ar diskusijas, ir ima visiems dalyviams rodyti pornografinį turinį arba pradeda rašinėti rasistinius komentarus, siekdami sukelti sujudimą ir sąmyšį.

Užfiksuota ir kitų saugumo spragų, įskaitant pažeidžiamumą, kuris programišiams leisdavo pašalinti dalyvius iš atvirų susitikimų, perimti ir keisti vartotojų rašytines žinutes, užgrobti bendrus ekranus. Keli „Mac“ vartotojai taip pat pranešė, kad „Zoom“ be jų žinios atsirado jų kompiuteriuose ir kad pokalbiai taip pat kartais buvo pradedami automatiškai, vartotojams nežinant.

Be to, JAV kilo klausimų dėl Erico Yuano, iš Kinijos kilusio įmonės vadovo. Ypač po to, kai paaiškėjo, kad kai kurie ne Kinijos gyventojų pokalbiai buvo nukreipti per serverius Kinijoje (įmonė kurį laiką tai darė dėl didelio serverių apkrovimo).

Didžioji dalis problemų iki šiol jau išspręsta.

Bendrovė taip pat sako prarandanti mažiau klientų, nei vadovai tikėjosi. Vis dėlto vartotojų pasitraukimo rodiklis (angl. churn rate) išlieka didesnis nei iki pandemijos. „Zoom“ prognozuoja, kad šis rodiklis išliks padidėjęs, kai žmonės pradės keliauti ir grįš į biurus.

Tiesa, kompanija priduria, kad daugiau vartotojų ateina nei išeina. „Zoom“ ypač patenkinta įdirbiu smulkiojo verslo segmente. Anot bendrovės, ketvirtojo fiskalinio ketvirčio pabaigoje ji turėjo 467.100 klientų su 10 ar daugiau darbuotojų. Tai 470% daugiau nei prieš metus. Ir augimas dar spartėja – trečiąjį fiskalinį ketvirtį, palyginti su rezultatais prieš metus, „Zoom“ smulkiojo verslo klientų prieaugis siekė 354%.

Pirmąjį fiskalinį ketvirtį „Zoom“ prognozuoja 0,95–0,97 USD pelną akcijai ir nuo 900 mln. USD iki 905 mln. USD siekiančias pajamas. „Refinitiv“ analitikai kiek santūresni. Esamą ketvirtį jie prognozuoja 0,72 USD pelną ir akcijai 829,2 mln. USD siekiančias pajamas.

Per visus 2022-uosius finansinius metus „Zoom“ prognozuoja gausianti 3,76–3,78 mlrd. USD pajamų, o pelnas vienai akcijai, tikimasi, pasieks 3,59–3,65 USD.